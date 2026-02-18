山形県庄内地域最大級の企業説明会開催！

山形県

３月21日（土）、22日（日）の２日間、鶴岡駅前（庄内産業振興センター（マリカ））を会場として、県内外に進学した学生、これから就職活動をする高校生、既卒者及びＵＩＪターン希望者等、幅広い方々が山形県庄内地域への就職を選択肢としていただけるよう、庄内地域最大級の企業説明会、令和７年度「学生・ＵＩＪターン 山形県庄内企業説明会」を開催いたします。

「学生・ＵＩＪターン 山形県庄内企業説明会」は、山形県（庄内総合支庁）、山形労働局、庄内地域のハローワーク、市町、各商工会等が構成員となる「庄内地域雇用対策連絡会議」が主催する企業説明会で、庄内地域最大級、2日間で７0社の参加を予定しています。

出展企業は、荘内銀行、鶴岡信用金庫、東北電化工業、トヨタカローラ山形、OKIサーキットテクノロジーほか、庄内地域に就業場所を有し、山形県の「やまがたスマイル企業」や、厚生労働省の「くるみん」、「えるぼし」、経済産業省の「健康経営優良法人」などの認定を受ける等、「働きやすさ」に取り組む地元企業が多数出展いたします。

■開催概要

(１)日時

令和８年３月21日（土）、22日（日）（２日間）

(２)会場

庄内産業振興センター（マリカ）「市民ホール」、「研修室」ほか （鶴岡市末広町３－１）

(３)内容

○ 会場に35ブース（35企業）を設置し、20分／回の企業説明を４回実施する。

○ 21日(土)と22日(日)の説明企業は入れ替わる。２日間で70社の企業説明予定。

■動画を多数掲載した特設サイトを開設！事前申込もこちらから。

参加までの流れや、会場までのアクセス、企業情報を随時更新する特設サイトを開設しており、参加企業が作成した採用動画、企業紹介動画も多数掲載しています。

URL（特設サイト：令和７年度「学生・ＵＩＪターン 山形県庄内企業説明会」）

https://sites.google.com/view/shonai-uijturn20260321-0322/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

■出展企業一覧（3/21（土））※2月13日現在

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160322/table/54_1_a09ad247bd2b93f7b8feee286ef6b267.jpg?v=202602181051 ]

■出展企業一覧（3/2２（日））※2月13日現在

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160322/table/54_2_fd0bcaf1b74141365dd598d80c281d42.jpg?v=202602181051 ]

■申込方法・締切

・申込方法：山形県ＨＰまたは上記イベント特設サイトからやまがたe申請のイベント参加申込ページに接続し、お申し込みください。

▼URL（山形県HP）

https://www.pref.yamagata.jp/337041/sangyo/sangyoushinkou/shushokusetsumeikai.html

▼URL（特設サイト：令和７年度「学生・ＵＩＪターン 山形県庄内企業説明会」）

https://sites.google.com/view/shonai-uijturn20260321-0322/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

・申込締切：2026年３月18日（水）正午まで

※受付の混雑を避けるため、原則として事前申込をお願いします。

■お問い合わせ

山形県庄内総合支庁 地域産業経済課 産業振興担当

電話：0235-66-5487