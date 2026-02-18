【2026年3月14日（土）ＪＲグループダイヤ改正号】３誌が2月25日（水）発売！

株式会社 交通新聞社

株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：伊藤嘉道）が発行するＪＲ6社共同編集『ＪＲ時刻表』および『コンパス時刻表』2026年3月号、『文字の大きな時刻表』2026年春号は、3月14日（土）に実施されるＪＲグループダイヤ改正後の全時刻を掲載しています（改正線区は3月14日からの内容です）。

『ＪＲ時刻表』2026年3月号『コンパス時刻表』2026年3月号『文字の大きな時刻表』2026年春号

『ＪＲ時刻表』の巻頭特集は「ＪＲグループダイヤ改正トピックス」「現地で一緒にお祝いしよう！北海道新幹線＆九州新幹線」の２本立て！

3月14日（土）ＪＲグループダイヤ改正時刻（東海道新幹線〔のぞみ〕１時間最大13本化など）を掲載！また、2026年3月の北海道新幹線開業10周年、九州新幹線全線開業15周年を記念して、開催予定のイベント情報や停車駅沿線のおすすめスポットなど行きたくなる、乗りたくなる情報をご紹介！

〈価格改定のお知らせ〉

原材料の高騰など諸般の事情により『ＪＲ時刻表』の価格を改定させていただきます。今後もお客さまからのご要望にお応えし、よりお役に立つ誌面づくりに邁進する所存でございます。何卒ご了解いただき、今後も倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

●『ＪＲ時刻表』 定価1,375円（税込）〈本体1,250円〉

3月号から 定価1,500円（税込）〈本体1,364円〉

【商品情報】

書名：『ＪＲ時刻表』2026年３月号

発売日：2026年2月25日（水）

定価：1,500円（税込）

雑誌コード：05311-03

https://www.kotsu.co.jp/products/details/016578.html

書名：『コンパス時刻表』2026年3月号

発売日：2026年2月25日（水）

定価：990円（税込）

雑誌コード：03841-03

https://www.kotsu.co.jp/products/details/018004.html

書名：『文字の大きな時刻表』2026年春号

発売日：2026年2月25日（水）

定価：1,265円（税込）

雑誌コード：03842-03

https://www.kotsu.co.jp/products/details/018045.html

その他、携帯に便利な『小型全国時刻表』2026年版、首都圏100kmエリアを網羅した『MY LINE 東京時刻表』2026年版首都圏大改正号も続々発売！

※『小型全国時刻表』2021年8月号の表紙です。※『MY LINE 東京時刻表』2025年版の表紙です。

【商品詳細】

書名：『小型全国時刻表』2026年版

発売日：2026年3月13日（金）

定価：770円（税込）

雑誌コード：05312-03

書名：『MY LINE 東京時刻表』2026年版⾸都圏大改正号

発売日：2026年3月26日（木）

定価：1,375円（税込）

雑誌コード：03842-04

■本件についてのお問い合わせ先

交通新聞社 出版事業部 販売（hanbai@kotsu.co.jp）

交通新聞社 時刻表編集部（jrzikoku@kotsu.co.jp）



■時刻表編集部【交通新聞社】X（旧Twitter）

https://x.com/kotsu_jikoku



■時刻表編集部【交通新聞社】YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCN95ZuGKDuy0qYCmAdWmgsA