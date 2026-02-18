いつくしの子育てを快適にする4製品が「BabyTech(R) Awards 2025-26」優秀賞を受賞

株式会社いつくし

株式会社いつくしは、「BabyTech(R) Awards 2025-26」において、子育てを支援する5製品が評価され、4製品が優秀賞、1製品が認定商品に選出されました。

■受賞商品

今回受賞および認定を受けました５製品とその部門は以下となります。

●スチーム除菌乾燥器

「育児家事向け家電」部門「優秀賞」受賞

●睡眠中の赤ちゃんを見守る 体動センサ

「健康・毎日のお世話」部門「優秀賞」受賞

●ハンズフリー電動さく乳器 YW-688

「授乳と食事」部門「優秀賞」受賞

●胎児超音波心音計 Baby Phone

「妊活と妊娠」部門「優秀賞」受賞

●保温・解凍・除菌まで ミルクウォーマー

「授乳と食事」部門「ベビーテックアワード認定商品」認定

■「育児家事向け家電」部門 「優秀賞」受賞

スチーム除菌乾燥器

（オープン価格、発売中）

https://shop.izxi.jp/products/dsf-100

水だけで除菌できるスチーム除菌乾燥器。哺乳瓶や除菌したいものを入れてタッチするだけで、除菌～乾燥～保管まで全自動。煮沸・薬液消毒の手間や時間、片付かなさ、手荒れの悩みをまとめて解消。

審査員コメント

・水を入れるだけで消毒から乾燥まですべて行える点は非常に良い。保護者の子育ての効率化に一役かっている。

・毎日のルーティンの一つを簡素化できるのが良い。薬剤やアルコールなどを使わずに水だけで除菌が可能な点も負担軽減になるので経済的にも子育て世帯の需要は高い。

■「健康・毎日のお世話」部門「優秀賞」受賞

睡眠中の赤ちゃんを見守る 体動センサ

（オープン価格、発売中）

https://shop.izxi.jp/products/ims-01

2つのセンサーでしっかり感知し、コンパクトでどこでも使える安心設計。従来の体動センサが持つ基本機能に加え、独自機能も搭載し、大切な赤ちゃんをしっかり見守る。

審査員コメント

・子どもの寝返りなどをチェックする上で非常に有用。普及していきSIDSなどの発生を早期察知できることを期待。

・乾電池不使用でバッテリー式にしたことで、誤飲対策をしている点が良い。

・外出先での利用を考えた軽量型や操作も簡単な点は、ユーザー目線に寄り添っている製品開発だと感じた。

■「授乳と食事」部門「優秀賞」受賞

ハンズフリー電動さく乳器 YW-688

（オープン価格、発売中）

https://shop.izxi.jp/products/yw-688

ママの手と時間を自由にするハンズフリー電動さく乳器。大画面の電動ポンプで操作性を向上し、胸に心地よい刺激を与える「花びらクッション」や、めくれにくい厚みのあるフィットカバーにより、快適で確実なさく乳をサポート。

審査員コメント

・手軽に扱えてよい。

・初めての方でも使いやすく、見やすい大型ディスプレイの搭載は製品の大きな目玉になる改良だ。

・普段使いの中で不安に思う漏れのリスクや使い勝手に目を向けてより良い製品開発を目指している点がうかがえた。

■「妊活と妊娠」部門「優秀賞」受賞

胎児超音波心音計 Baby Phone

（オープン価格、発売中）

https://shop.izxi.jp/products/contec10c

妊婦さんのお腹にあてるだけで、お腹の中の赤ちゃんの心音を聴ける胎児超音波心音計（妊娠12週以降）。

審査員コメント

・胎内の音が聞こえるというのは非常に面白く、利用したい声は多いのではないだろうか。

・定期健診時以外の状況を知りたいという慢性的な不安の解消だけでなく、家族への共有という付加価値の創出は良い点。医療機器への正式な認証がされているという点も安心材料。

・妊娠中、いつでも胎児と触れ合いたいと思っていたので、この価格で素晴らしい商品とても良いなと思いました。妊娠中にあればよかったです。

■「授乳と食事」部門「ベビーテックアワード認定商品」認定

保温・解凍・除菌まで ミルクウォーマー

（オープン価格、発売中）

https://shop.izxi.jp/products/mw-a01

1台で「あたため」と「除菌」ができる、毎日の育児を支えるマルチなミルクウォーマー。

ミルク・母乳（冷蔵／冷凍）・離乳食の解凍・あたためから、哺乳瓶等の除菌までを簡単に行い、毎日の授乳準備の負担を軽減します。

審査員コメント

・安全性と利便性を兼ね備えている点は良い。また、あたためだけでなく、使用後の除菌までを１台で完結できる点も良い。

・ミルクを作ってあげるのはママだけではなく、家族全員が負担なくできるための導入になる製品だ。

■BabyTech（ベビーテック） とは

主に妊娠期から未就学児までの子育てを支援する、IoT（モノのインターネット）やICT（情

報通信技術）関連の商品・サービスの総称です。2016年に米国のデジタル機器の展示会「CES」

で提唱され、日本国内でもさまざまな商品・サービスが展開されています。

■BabyTech(R) Awardsとは国内で流通するベビーテック商品やサービス・育児家電を表彰するイベントで、2019年に

国内で初めてパパスマイルが開催、2023年より実行委員会による主催に移行しました。7

回目となる2025年は、FYでの開催とし2025-26となります。13部門で審査を行い、応

募総数は60点、一次審査を経てBabyTech(R) Awards 2025-26認定商品が42点、⼆次審

査を経て殿堂入り商品と各部門の大賞・優秀賞を決定しました。協賛企業による特別賞は

2026年2月末日の発表を予定しています。

詳細については、BabyTech(R) Awards 2025-26 ホームページ をご確認ください。

BabyTech(R) Awards 2025-26 ホームページ

https://babytech.jp/babytech-awards-2025-26-top/

■会社概要

社名：株式会社いつくし

代表：代表取締役 手塚昌利

設立：2019年11月

所在地：東京都渋谷区東3-23-5 石川ビル4階

事業内容：

・医療機器の輸入販売

・医療機器、育児用品、家庭向け商品、お菓子の輸出入、

卸売、小売及び、インターネット通販

・ECビジネスコンサルティング

コーポレートサイト：https://izxi.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/izxi_baby_mom/