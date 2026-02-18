【応募無料】世界65カ国・300作品超がエントリー中。自動車映画祭『IAFF2026』、2月28日(土)締切迫る。
■ 世界65カ国から多様な「自動車と物語」が集結
「International Auto Film Festa（IAFF）」は、自動車を文化的視点から捉え、映像を通じて新たな自動車文化の可能性を示す国際短編映画祭です。
2026年1月1日の応募開始以降、ヨーロッパ、アジア、北米、南米など世界65の国と地域から300作品を超える応募が寄せられています。プロの映像作家から学生、個人クリエイターまで幅広い層が参加し、それぞれの視点で描かれた「車をテーマにした映像作品」が集まっています。
■ 応募無料。すべてのクリエイターに平等な機会を
IAFFの大きな特徴の一つは、応募が完全無料であることです。
立場や制作規模、予算に関係なく、すべてのクリエイターが同じスタートラインに立てる環境を大切にしています。
スマートフォンで撮影した日常のドライブ風景、仲間と制作したショートドラマ、愛車への想いを込めた作品など、形式は問いません。
あなたの作品が、国境を越えて誰かの心を動かす可能性があります。
IAFFは、誰でも無料で応募できる映画祭です。
■ 応募方法
以下のプラットフォームよりオンラインでご応募いただけます。
［公式サイト］ https://autofilmfesta.net/entry/
［FilmFreeway］ https://filmfreeway.com/AutoFilmFesta
［festhome］ https://filmmakers.festhome.com/f/7687
【応募要項】
テーマ ：自動車がテーマの映像作品（ジャンル不問）
応募締切 ：2026年2月28日(土)
応募費用 ：無料
映像規定 ：・15分以内の作品
・2025年1月1日 以降に完成、または公開した作品
・公式サイトにある応募規約を厳守すること
※応募サイトによって提出情報が異なる場合がありますが審査には影響しません。
※応募時にサイト上に掲載されている応募規約を厳守すること。
■受賞作品は授賞式にて発表
▶ 2026年4月25日（土）
会場：AXIS Gallery（東京都港区六本木５丁目１７－１）
主催：IAFF
共催：Le Garage https://www.legarage.jp/
今年も「クルマのあるライフスタイルを満喫するためのセレクトショップ『Le Garage』」との共催で、IAFF2026授賞式「IAFF2026 Award Party」を開催いたします。
作品をつくった人、支えてくださった人、そしてクルマと映像を愛する人たちが、一堂に会する特別な一日を、皆さまと共有できることを楽しみにしています。
IAFF2025（前回）の授賞式の様子
Le Garage
■ International Auto Film Festa 公式SNS
公式SNSでも最新情報を発信しています。ぜひチェックしてください。
Instagram： https://www.instagram.com/autofilmfesta/
YouTube： https://www.youtube.com/@autofilmfesta
■IAFFはクラウドファンディングに挑戦しています
プロジェクト名：世界とつながる『自動車映画祭』、次の一歩を一緒に！
URL：https://camp-fire.jp/projects/877809/view
実施プラットフォーム：CAMPFIRE
募集期間：2026年1月27日 - 2026年3月15日（日）23:59まで