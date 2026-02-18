ティファール最高ランクのキッチンナイフ「プレシジョン」シリーズから「スライシングナイフ20cm」と「ペティナイフ15cm」が新登場！

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都、代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は2026年3月、ティファールのキッチンナイフ（包丁）「プレシジョン」シリーズから、「スライシングナイフ 20cm」と「ペティナイフ 15cm」を発売いたします。

「プレシジョン」シリーズは、高い耐久性を誇るドイツ製の鋼を採用し、鋭い切れ味と使いやすさを追求した、ティファール最高ランクのキッチンナイフです。鋭い角度（22°）の刃と、鋼を高温で熱処理した後、急冷するアイスハードニングテクノロジーにより鋭い切れ味が持続し、精巧で美しいカットを実現。刃と柄が一体化したオールインワンステンレス構造で、衛生的かつお手入れが簡単な点も特長です。食洗機にも対応しています。

また、軽くて握りやすい人間工学に基づいたハンドル設計と、最適な重心バランスにより、余計な力をかけずに食材を切ることができ、疲れにくく快適にお使いいただけます。これらのデザイン性と機能性が高く評価され、ドイツのデザイン賞「レッドドット・デザイン賞（※） 2023」を受賞しました。

今回新たにラインナップに加わる「スライシングナイフ 20cm」は、肉や魚を薄く、美しくスライスするために設計されたナイフです。細身で刃渡りが長く、ローストビーフなどの塊肉や、魚をカルパッチョ用に薄くスライスするのに最適。鋭い切れ味で食材を潰すことなく、均一で美しい断面に仕上げることができ、料理の食感や盛り付けの美しさを引き立てます。

「ペティナイフ 15cm」は、小さい野菜やフルーツのカット、皮むきに適したサイズで、小回りの利く操作性が魅力。飾り切りなどの細かな作業にも使いやすく、日常の下ごしらえから仕上げまで幅広く活躍します。

いずれの製品も、高い品質の証として10年保証付き。鋭い切れ味と快適な使い心地を兼ね備えた「プレシジョン」シリーズが、毎日の料理をより快適で楽しいものにします。



※ドイツのデザインセンターが選定する、デザインの革新性、機能性、人間工学、エコロジー、耐久性などの基準から審査される賞です。

ティファール キッチンナイフ 「プレシジョン」 ラインナップ

※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、サービスの 内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

