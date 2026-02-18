特定技能業界をリードするONODERA USER RUN　熊本県より受託の「外国人材定着支援・受入環境整備事業」を推進　外国人材の“地域愛”を育む国際交流イベントを開催。定着促進へ

株式会社ONODERA USER RUN

株式会社ONODERA USER RUN(代表取締役社長：加藤 順 所在地：東京都千代田区 以下「OUR」)は、熊本県（県知事：木村 敬）より「令和7年度外国人材定着支援及び外国人材受入環境整備事業」を受託しております。その一環として、今月21日に技能実習生・特定技能人材、熊本在住の若者や地域住民を対象とした国際交流イベントを開催することをお知らせいたします。

■熊本県 「令和7年度外国人材定着支援及び外国人材受入環境整備事業」

近年、外国人労働者数も増加傾向にあり、今後は更に日本国内だけでなく国外との人材確保競争が激しくなることが想定されています。こうした中、熊本県は技能実習から特定技能1号へ移行時の転出超過数において、全国ワースト4位(令和4年12月末時点)と、外国人材の地域定着において課題を抱えています。また、技能実習に代わり、令和9年4月から運用開始が予定されている育成就労制度においては、一定要件の下で本人意向による転籍が可能になり、より賃金の高い都市部への人材流出が危惧されています。

そこで、熊本県では外国人材の県内定着を図るため、「令和7年度外国人材定着支援及び外国人材受入環境整備事業」を実施しており、今年度は企画・運営をOURが担い、受け入れ環境の整備を推進しています。

参考：令和7年度(2025 年度)外国人材定着支援及び外国人材受入環境整備事業業務委託企画提案仕様書

■事前学習・交流会＆「山鹿灯籠浪漫・百華百彩」国際交流イベント

本事業では、外国人材が地域に定着する上で極めて有効な「日本人の知人づくり」を支援しています。

今月21日に開催される国際交流イベントに先立ち、4日には事前学習・交流会を実施いたしました。参加者は熊本の魅力や生活習慣、方言に加え、円滑なコミュニケーションのための「やさしい日本語」について学習。

グループワークでの自己紹介や共通の趣味といった会話を通じ、日本人・外国人の垣根を越えた交流を行いました。参加者からは「全員にとって分かりやすい説明が印象的だった」「当日がさらに楽しみになった」といった声が寄せられました。

イベント当日は、八千代座交流施設にて地元住民との交流会を予定しています。また、山鹿市の冬の風物詩「山鹿灯籠浪漫・百華百彩」での、竹灯りへの点灯ボランティアにも参加します。

「山鹿灯籠浪漫・百華百彩」国際交流イベント概要

日時：2026年2月21日（土）15:00～20:30予定

15:00 熊本駅新幹線口 バス乗車

15:30 桜町バスターミナル バス乗車

16:45 「山鹿灯籠浪漫・百華百彩」会場到着

17:00 八千代座交流施設にて交流会および竹灯りへの点灯ボランティア

当日の運営・サポートは、日頃から外国人材の定着支援に従事するOURの専門スタッフが担当し、これまでの支援ノウハウを最大限に活用して、深い相互理解を促します。

引き続き、OURでは本事業を通じ、外国人材の県内定着を図るため、尽力してまいります。

株式会社ONODERA USER RUN 会社概要

アジア各国における人財教育と、特定技能に特化した日本国内への人財紹介事業を展開※。2026年1月31日現在、累計教育人数9,828名(自社海外アカデミー在学及び終了した累計人数)、特定技能試験の合格者を8,627名輩出しております。特定技能人財の職業紹介においては7,925名が内定、6,058名(累計)がすでに紹介先で就業を開始しております。海外現地の自社教育拠点である「OUR BLOOMING ACADEMY」における日本語および特定技能教育から人材紹介、就業後の生活や資格取得の支援までをワンストップで行う独自スキーム「OURストレートスルー」により、安定して長く働ける人財をご紹介しております。

※ 当社は法務省が認定する登録支援機関です。

・ 所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 大手センタービル5階

・ 設立：2016年11月1日 ・ 資本金：1億円 ・ 代表者：代表取締役社長 加藤 順

・ URL：https://onodera-user-run.co.jp/

ONODERA GROUP 会社概要

ONODERA GROUP は全国3,000カ所以上で食事提供を行う株式会社LEOC をはじめ、フードサービス、ヒューマンリソース＆テクノロジー、メディカル、ファーマ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を」「パートナーに成長と幸福を」「社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。

代表者：グループ代表CEO 小野寺 裕司 URL：https://www.onodera-group.jp/