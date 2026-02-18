どこでも手軽に水分補給＆気分もリフレッシュ ティファール「ハイドレーション ボトル 650ml」が新登場
株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、2026年3月、ティファールより「ハイドレーション ボトル 650ml」を発売いたします。
「ハイドレーション ボトル 650ml」は、耐久性と透明度に優れたトライタン素材を採用したウォーターボトルです。カラーはホワイトとブラックの2色展開。軽量で持ち運びやすく、ストラップ付きのため、普段使いはもちろん、ランニングやジムなどのアクティブなシーンでも活躍します。
ふたは片手で開閉しやすい設計で、口元は飲みやすくなめらかな口当たり。耐腐食性に優れたステンレスフィルターが付いており、フルーツウォーターやハーブウォーターも手軽に楽しめます。さらに、ふたは分解可能で、隅々まで洗いやすく、毎日清潔にお使いいただけます。
普段使いからスポーツシーンまで、さまざまなライフスタイルに寄り添うボトルです。
左からホワイト、ブラック
ハイドレーション ボトル 650ml
■品番： N37403（ホワイト）、N37404（ブラック）
■希望小売価格（税込み）＊：3,300円
■製品サイズ（W×D×H）： 約85 × 75 × 213 mm
■製品重量：約167g (ストラップ装着時173g)
■実容量：650ml
＊本リリース記載の価格は参考価格であり、再販売価格を拘束するものではありません。
「ハイドレーション ボトル 650ml」製品特長１．トライタン製のウォーターボトル
耐久性が高く、透明度に優れたトライタンを採用。
BPAフリーで、安心してお使いいただけます。
２．軽量＆ストラップ付きで持ち歩きに便利
軽量設計で、持ち運びに便利なストラップ付き。ランニングやジムなど、アクティブなシーンでも快適に使用できます。
３．飲みやすい
ふたは開閉しやすく、口元はなめらかな口当たりで、飲みやすさを考えた設計になっています。
４．ステンレスフィルター付き
耐腐食性に優れたステンレスフィルターを搭載。フィルターが果肉や種をキャッチするので、フルーツウォーターやハーブウォーターを手軽に楽しめます。
５．お手入れ簡単
ふた・フィルター・パッキンは分解でき、丸洗い可能。細部まで洗いやすく、清潔に保てます。
ティファール 「ハイドレーション ボトル」 ラインナップ
【ティファール】https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)
ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！
※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、サービスの 内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
≪読者の方のお問い合わせ≫
株式会社グループセブ ジャパン
ティファールお客様相談センター 0570-077-772 （ナビダイヤル）
≪本件の掲載に関する問い合わせ先 ≫
株式会社博報堂Gravity ティファールPR事務局（株式会社PA Communication内）
担当：大木、藤形、加藤、野島
Mail：t-fal@h-gravity.co.jp TEL: 03-6447-0395 FAX: 03-6447-0396