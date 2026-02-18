どこでも手軽に水分補給＆気分もリフレッシュ　ティファール「ハイドレーション ボトル 650ml」が新登場

株式会社グループセブ ジャパン

　株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、2026年3月、ティファールより「ハイドレーション ボトル 650ml」を発売いたします。



「ハイドレーション ボトル 650ml」は、耐久性と透明度に優れたトライタン素材を採用したウォーターボトルです。カラーはホワイトとブラックの2色展開。軽量で持ち運びやすく、ストラップ付きのため、普段使いはもちろん、ランニングやジムなどのアクティブなシーンでも活躍します。



ふたは片手で開閉しやすい設計で、口元は飲みやすくなめらかな口当たり。耐腐食性に優れたステンレスフィルターが付いており、フルーツウォーターやハーブウォーターも手軽に楽しめます。さらに、ふたは分解可能で、隅々まで洗いやすく、毎日清潔にお使いいただけます。



普段使いからスポーツシーンまで、さまざまなライフスタイルに寄り添うボトルです。



左からホワイト、ブラック

ハイドレーション ボトル 650ml


■品番： N37403（ホワイト）、N37404（ブラック）


■希望小売価格（税込み）＊：3,300円


■製品サイズ（W×D×H）： 約85 × 75 × 213 mm


■製品重量：約167g (ストラップ装着時173g)


■実容量：650ml


＊本リリース記載の価格は参考価格であり、再販売価格を拘束するものではありません。



「ハイドレーション ボトル 650ml」製品特長

１．トライタン製のウォーターボトル

耐久性が高く、透明度に優れたトライタンを採用。


BPAフリーで、安心してお使いいただけます。






２．軽量＆ストラップ付きで持ち歩きに便利

軽量設計で、持ち運びに便利なストラップ付き。ランニングやジムなど、アクティブなシーンでも快適に使用できます。






３．飲みやすい

ふたは開閉しやすく、口元はなめらかな口当たりで、飲みやすさを考えた設計になっています。






４．ステンレスフィルター付き

耐腐食性に優れたステンレスフィルターを搭載。フィルターが果肉や種をキャッチするので、フルーツウォーターやハーブウォーターを手軽に楽しめます。






５．お手入れ簡単

ふた・フィルター・パッキンは分解でき、丸洗い可能。細部まで洗いやすく、清潔に保てます。







ティファール 「ハイドレーション ボトル」 ラインナップ




【ティファール】https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)


ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！



