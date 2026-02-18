どこでも手軽に水分補給＆気分もリフレッシュ　ティファール「ハイドレーション ボトル 650ml」が新登場

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、2026年3月、ティファールより「ハイドレーション ボトル 650ml」を発売いたします。

「ハイドレーション ボトル 650ml」は、耐久性と透明度に優れたトライタン素材を採用したウォーターボトルです。カラーはホワイトとブラックの2色展開。軽量で持ち運びやすく、ストラップ付きのため、普段使いはもちろん、ランニングやジムなどのアクティブなシーンでも活躍します。

ふたは片手で開閉しやすい設計で、口元は飲みやすくなめらかな口当たり。耐腐食性に優れたステンレスフィルターが付いており、フルーツウォーターやハーブウォーターも手軽に楽しめます。さらに、ふたは分解可能で、隅々まで洗いやすく、毎日清潔にお使いいただけます。

普段使いからスポーツシーンまで、さまざまなライフスタイルに寄り添うボトルです。

左からホワイト、ブラック

ハイドレーション ボトル 650ml

■品番： N37403（ホワイト）、N37404（ブラック）

■希望小売価格（税込み）＊：3,300円

■製品サイズ（W×D×H）： 約85 × 75 × 213 mm

■製品重量：約167g (ストラップ装着時173g)

■実容量：650ml

＊本リリース記載の価格は参考価格であり、再販売価格を拘束するものではありません。

「ハイドレーション ボトル 650ml」製品特長

１．トライタン製のウォーターボトル

耐久性が高く、透明度に優れたトライタンを採用。

BPAフリーで、安心してお使いいただけます。

２．軽量＆ストラップ付きで持ち歩きに便利

軽量設計で、持ち運びに便利なストラップ付き。ランニングやジムなど、アクティブなシーンでも快適に使用できます。

３．飲みやすい

ふたは開閉しやすく、口元はなめらかな口当たりで、飲みやすさを考えた設計になっています。

４．ステンレスフィルター付き

耐腐食性に優れたステンレスフィルターを搭載。フィルターが果肉や種をキャッチするので、フルーツウォーターやハーブウォーターを手軽に楽しめます。

５．お手入れ簡単

ふた・フィルター・パッキンは分解でき、丸洗い可能。細部まで洗いやすく、清潔に保てます。

ティファール 「ハイドレーション ボトル」 ラインナップ

【ティファール】https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)

ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！

※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、サービスの 内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

≪読者の方のお問い合わせ≫

株式会社グループセブ ジャパン

ティファールお客様相談センター 0570-077-772 （ナビダイヤル）

≪本件の掲載に関する問い合わせ先 ≫

株式会社博報堂Gravity ティファールPR事務局（株式会社PA Communication内）

担当：大木、藤形、加藤、野島

Mail：t-fal@h-gravity.co.jp TEL: 03-6447-0395 FAX: 03-6447-0396