【 JAXA大西卓哉宇宙飛行士より感謝状を拝受 】宇宙生活のQOL向上に寄与しミッション達成に貢献

大西卓哉宇宙飛行士と共にJAXAからの感謝状

TSUYOMI株式会社（本社：愛知県一宮市、以下「当社」)は、2026年1月9日（金）に開催された、JAXA主催「宇宙生活用品に関する意見交換会」に参加し、共同開発パートナーである日本たばこ産業株式会社(以下JT)と共に大西卓哉宇宙飛行士より感謝状を拝受いたしました。

当社がJTと株式会社山河と共同開発をした口腔ケア製品「mouthpace(マウスペース)」は、大西卓哉宇宙飛行士（第72次／第73次長期滞在）および油井亀美也宇宙飛行士（第73次／第74次長期滞在）による国際宇宙ステーション（ISS）での長期滞在ミッションにおいてISSに搭載されました。

限られた環境下における宇宙飛行士の口腔ケアを支え、生活の質（QOL）の向上および円滑なミッション遂行に貢献したことに対し、このたび感謝状が贈呈されましたことをお知らせいたします。

■宇宙生活課題を解決する

大西宇宙飛行士ISS長期滞在特設サイト :https://humans-in-space.jaxa.jp/biz-lab/med-in-space/healthcare/cpi/detail/002378.html

2020年7月、JAXA主催の「THINK SPACE LIFE」の取組みにおいて実施された、「宇宙生活/地上生活に共通する課題テーマ・解決策の募集」をテーマとした解決策募集に応募し、同年12月に採択されました。その後、当社が共同開発した「mouthpace(マウスペース）」は、ISS搭載品として2021年11月にJAXAより正式に選定されました。

宇宙飛行士の口腔ケアにおいて「使用できる水が限られていること」や「歯みがき粉を飲み込むことへの抵抗感」といった課題に加え、閉鎖空間での長期滞在に伴うメンタルヘルス維持の難しさといったオーラルヘルスケア上の課題があります。

これらの課題に対し、口腔ケアを通じて心身をリフレッシュできる製品として開発を進め、製品化に至りました。水が使えない環境でも、「当たり前に口腔ケアができること」を目指した“水いらず”の歯みがきタブレット「mouthpace(マウスペース)」は、国際宇宙ステーション（ISS）に搭載され、宇宙生活における口腔ケアを支えています。

■mouthpace(マウスペース)の概要

「mouthpace(マウスペース)」は、一粒を噛むと泡立ち、「吐き出す」または「少量の水ですすぐ」だけで口腔ケアができるため、貴重な水資源の節約が可能です。

フレーバーには、四季の移ろいや日本の自然を想起させる4種類の天然香料（春：薔薇、夏：薄荷、秋：生姜、冬：柚子）を使用しており、季節感を感じられるとともに、香りによるリラックス効果をもたらします。また、水分を含まない当製品はコンパクトで軽量化が可能なため、輸送時のCO2排出量および水使用量の削減にも寄与するサステナブルな製品です。

さらにISS内では、宇宙飛行士の健康を確保するため使用可能な成分に制限がありますが、その制限の範囲内で、全成分を食品および食品添加物を中心に構成し、植物由来成分と必要不可欠な成分のみを使用しています。

■宇宙と地上双方の暮らしをより快適にする

当社は、「宇宙と地上双方の暮らしのアップデート」を目指して、水の使用が限られた環境や閉鎖空間、医療現場、アウトドア、日常生活まで、幅広いシーンで活用可能な口腔ケア製品の研究開発を今後も継続してまいります。

【TSUYOMI株式会社について】

「地上と宇宙の口腔ケアの課題解決」をテーマとした製品・サービスの研究開発および販売を行っています。

URL：https://tsuyomi.co.jp

