「SWIMMER」が「吉徳レトロぬいぐるみこれくしょんmini」とコラボレーション☆2026年2月11日(水)より吉徳店舗およびオンラインショップで発売中！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」が、株式会社吉徳(本社：東京都台東区、代表取締役社長：山田徳兵衞)の「吉徳レトロぬいぐるみこれくしょんmini」とコラボレーション！



SWIMMERデザインのお洋服を着たぬいぐるみと専用ポーチのセットには”かわいいがぎゅっ！”とつまっています(ハート)2026年2月11日(水)より吉徳店舗及びオンラインショップで発売中。ぜひチェックしてみてください♪




https://www.yoshitoku.co.jp/c/toy/original/retro_collection/retro_collection_goods/swimmer



【商品詳細】

・商品名：SWIMMER×レトロmini


・価格：各5,500円(税込)


・種類：3種（Qピッピ、クリーミーねこ、キャンディ）


・発売日：2026年2月11日(水)～


※売り切れの際はご容赦ください。





【株式会社吉徳について】

創業300余年の歴史を持つ、 東京最古の老舗人形メーカー 吉徳。


2026年、ぬいぐるみ事業でも70周年を迎えることとなりました。


ベーシックなソフトリアルアニマルをメインに、長く愛されるスタンダードアイテムをお届けしています。



HP：https://www.yoshitoku.co.jp/character



Instagram：@yoshitoku_plush(https://www.instagram.com/yoshitoku_plush?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)


X（Twitter）：@yoshitoku_plush(https://x.com/yoshitoku_plush)




【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。


動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。



【SWIMMER 公式SNS】


公式Instagram：＠swimmer_prom(https://www.instagram.com/swimmer_prom/)


公式X(Twitter)：@SWIMMER_Prom(https://x.com/SWIMMER_Prom)




【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



社名： アイピーフォー株式会社


本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋


代表取締役： 小濱 剛


事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業


設立： 2002年05月


電話番号： 03-5951-1940


HP： https://www.ip4.co.jp/


問合先：rights@ip4.co.jp



(C)patty's co.,ltd.All rights reserved.