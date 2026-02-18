傘ブランド「Wpc.」 2026年春夏新作ビニール傘 宝石のような輝きで魅了する『ジェムストーンアンブレラ』 存在感のあるフリルが目を引く『シアーフリルアンブレラ』など個性を引き立てる3種発売

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、人気のビニール傘シリーズから『ジェムストーンアンブレラ』『シアーフリルアンブレラ』『シルバーグラデーションアンブレラ／シルバーグラデーションアンブレラミニ』を2026年2月より、Wpc.公式オンラインショップ、直営店舗他、全国の取扱店舗にて販売しております。

毎年注目を集めるWpc.の新作ビニール傘

今年の新作ビニール傘は、宝石から着想を得た『ジェムストーンアンブレラ(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/pt-086-001)』、ボリュームのあるフリルに上品さが宿る『シアーフリルアンブレラ(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/pt-085-001)』、モードな雰囲気を纏う都会的な『シルバーグラデーションアンブレラ(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/pt-083-001)／シルバーグラデーションアンブレラミニ(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/pt-0083-002)』の3種がラインナップ。どれも使う人の個性を引き立てる、ファッショナブルなデザインとなっております。

傘をもっと自由に、そして自分を表現するアイテムに。

”傘はファッションだ。“というテーマを掲げるWpc.らしいビニール傘で、雨の日を少し特別なものにしてみてはいかがでしょうか。

長く使えるビニール傘

Wpc.のビニール傘は骨の一部に軽くて折れにくく、強度の高いグラスファイバーを使用しています。愛着を持って大切に長く使っていただける、使い捨てにしないビニール傘です。

商品紹介

石のような輝きで、あなたに幸運の雨を。

淡いカラーにキラキラと光るシルバーのプリント、そして宝石のカットをイメージしたシャープな形が印象的な5色の『ジェムストーンアンブレラ』。オフにはすべてをクリアに導く水晶、イエローには希望と自信をもたらすシトリン、ピンクには優しい愛を育むローズクォーツ、サックスには流れを整える穏やかなアクアマリン、ラベンダーには心に静けさをもたらす癒しのアメシストの天然石チャームが付いています。雨の日にはあなたの味方となり、幸運の雨をもたらしてくれるはず。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/379_1_a816b291a5474dbe9791bb04ffecfaa1.jpg?v=202602181051 ]

雨の日にも映える、ふんわり透け感フリル。

透け感のあるビニール生地に、存在感のあるたっぷりフリルが華やかな『シアーフリルアンブレラ』。ふんわり甘いピンクは可憐でフェミニンに、落ち着きのあるグリーンは上品なスタイルにマッチ、雨の景色に溶け込むブルーは透明感をプラス、どんな装いにも馴染むグレーは洗練された雰囲気を演出します。傘を閉じてもボリュームのあるフリルが広がり、まるで花束のよう。持っているだけで気分が上がるビニール傘です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/379_2_6a6d52f1b59954c5f5b836dbe9dffa88.jpg?v=202602181051 ]

雨の日を、モードに染める。

オレンジ／ブルー／ピンクの生地に、シルバーグラデーションを重ねたモードなビニール傘。雨の日でもオシャレを諦めない、都会的なデザインが魅力です。曇り空の下でも映える輝きは、暗くなりがちな雨の日のコーディネートのアクセントになります。長傘・折りたたみ傘での展開です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/379_3_514dc43ce0361365bbf822844d1dd6e7.jpg?v=202602181051 ]

販売について

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 ：558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 ：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立 ：1985年9月

事業内容 ：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド ：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. classic / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU