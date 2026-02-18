J:COM STREAMで福岡ソフトバンクホークスの長編ドキュメンタリー『映画 HAWKS SP!RIT-273日の記憶-』を2026年2月24日（火）より見放題で最速配信

JCOM株式会社(C) Fukuoka SoftBank HAWKS Corp. All Rights Reserved.

J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、福岡ソフトバンクホークスの長編ドキュメンタリー『映画 HAWKS SP!RIT-273日の記憶-』を、2026年2月24日（火）より見放題で最速配信いたします。



▶視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00601315?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00601315?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260218_softbank_detail)



本作は、プロ野球球団・福岡ソフトバンクホークス制作の3作目となるドキュメンタリー映画です。2025年シーズン、故障者の続出や連敗といった幾多の苦難を乗り越え、5年ぶり12度目の日本一を勝ち取った福岡ソフトバンクホークス。普段見ることができない激闘の舞台裏や、選手たちの素顔にカメラが密着し、試合の勝ち負けだけでは語ることのできない本格長編作品となっています。ナレーションは福岡県出身で元乃木坂46の女優・与田祐希さんが、主題歌はSixTONESがそれぞれ担当しています。あの震えるような感動の軌跡を、ぜひ「J:COM STREAM」の見放題でお楽しみください！

【配信概要】

■タイトル

『映画 HAWKS SP!RIT-273日の記憶-』

2025年製作／125分／日本



■配信期間

2026年2月24日（火）0:00～ J:COM STREAMの見放題にて最速配信 ※



■出演

福岡ソフトバンクホークス監督・選手・コーチ



■ナレーター

与田祐希（元乃木坂46）



■主題歌

SixTONES「GONG」



■ストーリー

待望の2025年シーズンがスタートしたものの、開幕3連敗、主力選手の大量離脱、そして12年ぶりの単独最下位…思い描いていた戦い方は崩壊した。しかし、小久保裕紀監督が勝利のために下した"大きな決断”がチームを変える。プロとして、人間として、自問自答を繰り返しながら それぞれの「HAWKS SPIRIT」を見つけていく。試合映像だけでは知ることのできない裏側の様子から見える、選手たちの苦悩・信念・覚悟。小久保監督が「日本一奪還」を宣言してから273日。 密着カメラが見届けた「真実のドラマ」とはー。逆境を乗り越えた「生きざま」がここにある。

