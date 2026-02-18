JOHNBULL のミリタリーブランド TOP KHAKI（トップ カーキ) の2026年 春夏コレクションLOOKBOOKが公開
TOP KHAKI は JOHNBULL が開発する、ミリタリーに特化したブランド TOP KHAKI（トップ カーキ) 。ミリタリーアイテムの佇まい、オーバーサイズシルエットの雰囲気をそのままに、今着たいミリタリーにアレンジ。
古着の雰囲気を最大限に出すために、本物を解体・研究してのプロダクトです。説明書の無いモノづくりで、説明不用のミリタリーを提案していきます。
- TOP KHAKI 2026 春夏コレクションのLOOKBOOK
TOP lot.TK261C01/\9,350 tax in
PANTS lot.TK261P02/\18,700 tax in
TOP lot.TK261C04/\20,900 tax in
PANTS lot.TK261P03/\22,000 tax in
JACKET lot.TK261L05/\33,000 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733510.html)
SWEAT lot.TK261C03/\17,600 tax in
PANTS lot.TK261P02/\18,700 tax in
< TOP KHAKI 2026 春夏コレクション LOOKBOOK >(https://www.privatelabo.jp/contents/lookbook/2026ss-top-khaki_20260211/)
【会社概要】
JOHNBULL
株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。
自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。
現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。
https://johnbull.co.jp/
