【売上2倍・SNS100万回再生】からあげ食べ放題導入で連日満席大阪・油そば店「油そば あけぼの」が挑む”満腹革命”

株式会社あけぼの福島本店の様子

株式会社あけぼの（本社：大阪府大阪市）が運営する「油そばあけぼの」は、福島本店（2月1日）および南森町店（1月14日）にて「からあげ食べ放題・生卵食べ放題」を開始しました。

導入後、売上・客数はともに2倍に増加。自社SNSで20万回再生を突破、関連投稿を含めたSNS総再生数は100万回を超えています。

■ 導入後、売上2倍に！SNSでバズが生まれ連日満員

原材料価格が高騰する外食業界において、あえて“値上げ”ではなく“体験価値の向上”を選択。

福島本店では導入後、

- 売上：2倍- 客数：2倍- 客単価：+100円

を記録。自社SNSでは総再生数20万回を突破し、

SNSでの合計再生回数は100万回再生を超えています。

現在は最大20人待ちの行列が発生し、連日満席が続いています。

■ なぜ「食べ放題」なのか

「本当に美味しい油そばを作れた。だから満足して帰ってほしかった。」

お客様から「量が少ない」という声を受け、昨年の12月に麺の大盛無料を開始。

そこから発想を広げ、

『どうせなら満腹で幸せになってほしい』

という想いから、からあげと生卵の食べ放題を導入しました。

■ 原価は成立するのか？

正直に言えば、簡単ではありません。

- 立地戦略の最適化- 営業時間設計- 商品の自家製化- 本部コストの徹底削減

により成立させていますが、なかなか難しい面も多く

今後の原材料高に合わせて、値上げや、時間制限、個数制限の検討も視野に入れつつ、

持続可能なモデルを模索しています。

■ 若い力で油そばのイメージを変える

油そばには「重い」「高カロリー」という先入観があります。

しかし私たちは、スープがない構造だからこそ、設計次第で軽やかで自由度の高い料理になると考えています。従業員の平均年齢は24歳。代表の宇都宮も30歳。

若い世代の自分達だからこそ、既存のイメージに縛られず、

「油そば＝重たい」「ラーメン＝不健康」という常識を塗り替えたい。

満腹でも、前向きになれる一杯へ。

私たちは油そばを「次の食文化」へ進化させる挑戦を続けています。

■店舗概要

店舗名：油そばあけぼの 福島本店(https://aburasoba.co.jp/fukushima/)

所在地：〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島７丁目４－２６

営業時間：11:30～15:00,17:30-22:00

店舗名：油そばあけぼの 南森町店(https://aburasoba.co.jp/minami-morimachi/)

所在地：〒530-0037 大阪府大阪市北区松ケ枝町１－４３

営業時間：11:00～15:00,17:00-21:00

■今後について

今後、大阪の十三・四貫島への出店を予定しております。

お客様の声を今後も大事にしながら、大阪No.1の油そばブランドを目指していきます。

■引用元関連リンク

自社Tiktokアカウント：https://www.tiktok.com/@akebokrs6x8

インスタグラム福島本店：https://www.instagram.com/aburasoba_akebono

インスタグラム南森町店：https://www.instagram.com/akebono_minamimorimachi

未定グルメ様tiktokアカウント ：https://www.tiktok.com/@mitei_gurume

らぁ麺が好きすぎる人様アカウント：https://www.tiktok.com/@1996ramen