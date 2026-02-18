【売上2倍・SNS100万回再生】からあげ食べ放題導入で連日満席大阪・油そば店「油そば あけぼの」が挑む”満腹革命”
福島本店の様子
株式会社あけぼの（本社：大阪府大阪市）が運営する「油そばあけぼの」は、福島本店（2月1日）および南森町店（1月14日）にて「からあげ食べ放題・生卵食べ放題」を開始しました。
導入後、売上・客数はともに2倍に増加。自社SNSで20万回再生を突破、関連投稿を含めたSNS総再生数は100万回を超えています。
■ 導入後、売上2倍に！SNSでバズが生まれ連日満員
原材料価格が高騰する外食業界において、あえて“値上げ”ではなく“体験価値の向上”を選択。
福島本店では導入後、
- 売上：2倍
- 客数：2倍
- 客単価：+100円
を記録。自社SNSでは総再生数20万回を突破し、
SNSでの合計再生回数は100万回再生を超えています。
現在は最大20人待ちの行列が発生し、連日満席が続いています。
■ なぜ「食べ放題」なのか
「本当に美味しい油そばを作れた。だから満足して帰ってほしかった。」
お客様から「量が少ない」という声を受け、昨年の12月に麺の大盛無料を開始。
そこから発想を広げ、
『どうせなら満腹で幸せになってほしい』
という想いから、からあげと生卵の食べ放題を導入しました。
■ 原価は成立するのか？
正直に言えば、簡単ではありません。
- 立地戦略の最適化
- 営業時間設計
- 商品の自家製化
- 本部コストの徹底削減
により成立させていますが、なかなか難しい面も多く
今後の原材料高に合わせて、値上げや、時間制限、個数制限の検討も視野に入れつつ、
持続可能なモデルを模索しています。
■ 若い力で油そばのイメージを変える
油そばには「重い」「高カロリー」という先入観があります。
しかし私たちは、スープがない構造だからこそ、設計次第で軽やかで自由度の高い料理になると考えています。従業員の平均年齢は24歳。代表の宇都宮も30歳。
若い世代の自分達だからこそ、既存のイメージに縛られず、
「油そば＝重たい」「ラーメン＝不健康」という常識を塗り替えたい。
満腹でも、前向きになれる一杯へ。
私たちは油そばを「次の食文化」へ進化させる挑戦を続けています。
■店舗概要
店舗名：油そばあけぼの 福島本店(https://aburasoba.co.jp/fukushima/)
所在地：〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島７丁目４－２６
営業時間：11:30～15:00,17:30-22:00
店舗名：油そばあけぼの 南森町店(https://aburasoba.co.jp/minami-morimachi/)
所在地：〒530-0037 大阪府大阪市北区松ケ枝町１－４３
営業時間：11:00～15:00,17:00-21:00
■今後について
今後、大阪の十三・四貫島への出店を予定しております。
お客様の声を今後も大事にしながら、大阪No.1の油そばブランドを目指していきます。
■引用元関連リンク
自社Tiktokアカウント：https://www.tiktok.com/@akebokrs6x8
インスタグラム福島本店：https://www.instagram.com/aburasoba_akebono
インスタグラム南森町店：https://www.instagram.com/akebono_minamimorimachi
未定グルメ様tiktokアカウント ：https://www.tiktok.com/@mitei_gurume
らぁ麺が好きすぎる人様アカウント：https://www.tiktok.com/@1996ramen