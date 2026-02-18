新しいペアリングと出合える5日間！「パンとコーヒーとわたし」

写真拡大 (全6枚)

株式会社ジェイアール西日本伊勢丹

ジェイアール京都伊勢丹では2月25日（水）から3月1日（日）の期間「パンとコーヒーとわたし」を開催します。会場では毎回好評のパンシェルジュ・榎 友寿氏がプロデュースする「パンヲユメミル」のイベント限定パンをはじめ、惣菜パンからスイーツ系まで個性豊かなパン約300アイテムが並びます。また京都府下の人気コーヒーショップが入れ替わりで出店するイベント「ENJOY COFFEE TIME」が登場。お店ごとに特徴の異なるコーヒーの飲み比べや、パンとのペアリングを楽しむことができます。さらにコーヒー器具の販売やコーヒーに合うスイーツも揃い、新しい「わたしの好き」が探せるイベントです。


WEBサイト :
https://www.mistore.jp/store/kyoto/event_calendar/bread.html


限定復活や初出店など、個性光るパン

各シェフの人気パンが限定復活！

〈パンヲユメミル〉メープルナッツ、モルネーソースのクロックムッシュ、コーヒーゼリーデニッシュ

プロデューサー・榎 友寿氏が新ブランドの立ち上げをきっかけに、初心に戻り、オープン時の商品を再び味わってもらいたいとの想いを込めたアイテムが登場します。


●〈パンヲユメミル／パン工房フルニエ〉モルネーソースのクロックムッシュ　843円


●〈パンヲユメミル／丹青（ROUTE271）〉メープルナッツ　378円


●〈パンヲユメミル／メゾンムラタ〉コーヒーゼリーデニッシュ　864円



〈パンヲユメミル〉プロデューサーによるブーランジュリーが初出店

〈ブーランジュリー ミルジュ〉潤いハードトースト、赤玉【頑固】のクリームパン、ミルジュのシナモンロール

榎氏がシェフを務める「ブーランジュリー ミルジュ」。榎氏がこれまでに出合った食材やシェフの教えを元に作られたこだわりのパンが並びます。


●〈ブーランジュリー ミルジュ〉潤いハードトースト　864円、赤玉【頑固】のクリームパン　346円、ミルジュのシナモンロール　486円



フランスで鍛えられたシェフが作る見た目も美しいクロワッサン



〈ブーランジュリー グルマン〉クロワッサンルージュ

神戸に店を構える「ブーランジュリー グルマン」が初出店。赤色のフランボワーズシロップ生地といちご味のチョコレートの酸味が楽しめるクロワッサンが登場します。


●〈ブーランジュリー グルマン〉クロワッサンルージュ　432円


※2月25日（水）～2月27日（金）のみ出店



飲み比べを楽しめる「ENJOY COFFEE TIME」



期間中、11ショップが入れ替わりで登場。


コーヒー飲み比べチケット（5枚綴り／1,500円）を販売します。


※各ショップにて単品購入も可能です。


【出店ブランドの一例】

〈Direct Coffee〉

●〈Direct Coffee〉2月26日（木）・27日（金）のみ


中京区にお店を構える〈Direct Coffee〉。自瀬焙煎のコーヒーと季節のフルーツを使ったデザートを提供している。




〈Sticks Coffee〉

●〈Sticks Coffee〉2月28日（土）・3月1日（日）のみ


こだわりのスペシャルティコーヒーとポップでユニークなチュロスを提供。夜久野高原と京都押小路を拠点に展開中。




※価格はすべて税込です


※写真はイメージです　


パンとコーヒーとわたし


2月25日（水）～3月1日（日）



ジェイアール京都伊勢丹　10階 催物場


営業時間：午前10時～午後8時 ［最終日午後6時終了］


住所：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町


お問合せ：075(352)1111（大代表）　


ホームページ :
https://www.mistore.jp/store/kyoto.html