【2026年・春の組織支援】アポロ株式会社、研修導入で社内ナレッジハブ「ナレッジコンパス」が2ヶ月無料。企業の人材育成とDXを同時に支援する限定キャンペーンを期間限定で開始。

アポロ株式会社

アポロ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮地謙輔、以下アポロ）は、企業の組織力強化を支援するため、実践型企業向け研修をご成約いただいた企業様を対象に、社内ナレッジハブツール「KNOWLEDGE COMPASS（ナレッジコンパス）」を特別条件で提供するキャンペーンを2026年2月18日（水）より開始いたします。

本キャンペーンは、新年度、DXやAI活用に踏み出したい企業様にとって最大の壁となる「導入コスト」と「実用性への不安」を解消するために企画されました。

特典として、通常1ヶ月の無料トライアルを2ヶ月へ延長し、さらにAIへの質問回答約20,000回分に相当する「40万ポイントのAIクレジット」を付与いたします。

研修による「人材育成」を起点に、この膨大な無料お試し枠を「自社専用の実験場」として活用いただくことで、コストリスクをゼロに抑えながら、組織のナレッジ共有体制を劇的に進化させる体験を提供いたします。

本キャンペーン実施の目的

多くの企業において、新年度は「社員教育」と「業務効率化のためのITツール導入」を同時に検討・実施しなければならず、担当部署のリソース不足やコスト増が課題となります。

アポロは、質の高い「DX・AI活用研修」による人材強化と、情報の属人化を防ぐ「ナレッジコンパス」による共有インフラの整備をパッケージで提供することで、検討・導入にかかる担当者様の負担を軽減します。

本キャンペーンを通じて、コスト面と運用面の両方から導入のハードルを下げ、新年度からスムーズに組織の「地力」を底上げできる環境づくりを強力にサポートいたします。

キャンペーン内容・特典

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/93043/table/15_1_30ae51e9c087b19650e6e93b674b4f89.jpg?v=202602181151 ]

アポロが提供するソリューション

DX・AI活用研修サービス

「学んで終わり」にさせない、現役のDX人材が講師を務める実務定着に特化した法人向けのDX・AI活用研修サービスです。ヘルプデスク設置、環境設定などの実務定着に向けた伴走サポート体制も整っております。また、厚生労働省「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）」の申請が可能で、提携社会保険労務士の紹介などのサポートもご用意しております。

詳細はこちら :https://hr.apol.co.jp/dx-ai-training

※当社が助成金の支給をお約束するものではございません。

ナレッジコンパス

ナレッジコンパスは、AIが社内に散在する情報を自動で整理・構造化する社内ナレッジハブです。 データをアップロードし、検索時に抽出したい項目を記入するだけで、 AIが内容を読み取り、自動でタグ付け・分類を行います。 専門知識や複雑な初期設定は不要で、すぐに利用を開始可能。 必要な情報へ瞬時にアクセスでき、業務効率化を実現します。

詳細はこちら :https://apol.co.jp/service/knowledge-compass/

お申込み・詳細について

詳細については、DX・AI活用研修サービスの無料相談にてご相談ください。

キャンペーン詳細URL：

https://apol.co.jp/news/campaign_training_knowledgecompass_202602/

お問い合わせについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/93043/table/15_2_79c2c166f21ebfadb6e318eeb38c245f.jpg?v=202602181151 ]

【メディア様向け】

本件に関する取材・画像提供のお問い合わせ先：

研修担当 ml_apol_training（@）apol.co.jp

※（＠）を＠に変更してください。