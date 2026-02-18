六本木の喧騒を離れた隠れ家和食「吾響 -Elemental Restaurant-」が、名物「対馬の金穴子一本飯」を、ランチ・ディナーともに予約制で提供開始。対馬産金穴子を一本丸ごと味わう贅沢体験を。

株式会社Food Quintet

名物 対馬の金穴子一本飯

対馬の海で水揚げされる金穴子は、繊細な脂と上品な旨味を併せ持つ希少な食材。

その魅力を最大限に引き出すため、一本まるごと贅沢に仕立てました。

合わせるのは“奇跡の米”とも称される岐阜県産「龍の瞳」。粒の大きさと甘み、もっちりとした食感が、穴子の旨味を受け止め、力強くも繊細な味わいを生み出します。

名物「対馬の金穴子一本飯」。一本丸ごと贅沢な一皿。会食や接待にも最適。「対馬の金穴子一本飯」ショート会席

六本木での会食・ランチ利用に

今回ご用意した予約制の内容は、六本木での会食や接待、ゆったりとした昼のひとときを想定したものです。ランチ・ディナーともに、静かな空間で料理と向き合う時間をお楽しみいただけます。

一方で、ディナーはアラカルトでのご利用も可能で、平日の通常ランチ営業もこれまで通り行っております。日常の昼食や仕事帰りのお食事から、大切なご会食まで、用途に応じてご利用いただけます。

完全個室席少人数から貸切可能

提供概要

※こちらの商品は一日の提供数には限りがございますため、完全予約制とさせていただきます。

商品名：「対馬の金穴子一本飯」 ショート会席 全5品

提供時間：ランチタイム・ディナータイム（予約制）

価格：5,500円（税込）

商品名：「対馬の金穴子一本飯」御膳

提供時間：ランチタイム・ディナータイム（予約制）

価格：3,300円（税込）

店舗の特徴・サービス内容

六本木一丁目駅近くに構える「吾響 -Elemental Restaurant-」。

個室や少人数からの貸切にも対応し、幅広いシーンに寄り添う空間です。

食材と向き合い、生産者の想いを受け取りながら、

どこか懐かしく、しかし新しい現代和食をご提案しています。

六本木の喧騒から一歩離れた落ち着いた隠れ家で、日常にも、特別な時間にも寄り添う和食体験をお届けします。

会社概要

株式会社Food Quintet

設立：2025年

代表取締役：松澤 達也

所在地：東京都港区六本木3-4-33マルマン六本木ビルB1

事業内容：サステナブル和食レストランの企画・運営

ご予約はこちら（食べログ）

ランチ・ディナーともに下記よりご予約いただけます。

https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13314853/

公式サイト：https://gokyo-roppongi.com/

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/vcg91XzDwyu82oeu6

公式Instagram：https://www.instagram.com/gokyo_foodquintet/

【本件に関するお問い合わせ】

info@gokyo-roppongi.com（担当：松澤）

03-6426-5916