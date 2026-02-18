六本木の喧騒を離れた隠れ家和食「吾響 -Elemental Restaurant-」が、名物「対馬の金穴子一本飯」を、ランチ・ディナーともに予約制で提供開始。対馬産金穴子を一本丸ごと味わう贅沢体験を。

名物 対馬の金穴子一本飯


対馬の海で水揚げされる金穴子は、繊細な脂と上品な旨味を併せ持つ希少な食材。


その魅力を最大限に引き出すため、一本まるごと贅沢に仕立てました。


合わせるのは“奇跡の米”とも称される岐阜県産「龍の瞳」。粒の大きさと甘み、もっちりとした食感が、穴子の旨味を受け止め、力強くも繊細な味わいを生み出します。




名物「対馬の金穴子一本飯」。一本丸ごと贅沢な一皿。

会食や接待にも最適。「対馬の金穴子一本飯」ショート会席



六本木での会食・ランチ利用に


今回ご用意した予約制の内容は、六本木での会食や接待、ゆったりとした昼のひとときを想定したものです。ランチ・ディナーともに、静かな空間で料理と向き合う時間をお楽しみいただけます。


一方で、ディナーはアラカルトでのご利用も可能で、平日の通常ランチ営業もこれまで通り行っております。日常の昼食や仕事帰りのお食事から、大切なご会食まで、用途に応じてご利用いただけます。




完全個室席

少人数から貸切可能


提供概要


※こちらの商品は一日の提供数には限りがございますため、完全予約制とさせていただきます。



商品名：「対馬の金穴子一本飯」　ショート会席　全5品
提供時間：ランチタイム・ディナータイム（予約制）
価格：5,500円（税込）



商品名：「対馬の金穴子一本飯」御膳
提供時間：ランチタイム・ディナータイム（予約制）
価格：3,300円（税込）


店舗の特徴・サービス内容


六本木一丁目駅近くに構える「吾響 -Elemental Restaurant-」。


個室や少人数からの貸切にも対応し、幅広いシーンに寄り添う空間です。


食材と向き合い、生産者の想いを受け取りながら、


どこか懐かしく、しかし新しい現代和食をご提案しています。


六本木の喧騒から一歩離れた落ち着いた隠れ家で、日常にも、特別な時間にも寄り添う和食体験をお届けします。


会社概要


株式会社Food Quintet


設立：2025年


代表取締役：松澤 達也


所在地：東京都港区六本木3-4-33マルマン六本木ビルB1


事業内容：サステナブル和食レストランの企画・運営


ランチ・ディナーともに下記よりご予約いただけます。


https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13314853/



公式サイト：https://gokyo-roppongi.com/


Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/vcg91XzDwyu82oeu6


公式Instagram：https://www.instagram.com/gokyo_foodquintet/



【本件に関するお問い合わせ】


info@gokyo-roppongi.com（担当：松澤）


03-6426-5916