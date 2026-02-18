高専人会、高専卒業生に特化した転職エージェント「EnCycle Agent」と連携開始。高専生支援プロジェクトやネットワーク強化に活用

一般財団法人高専人会

高専OBOGらにより発足した一般財団法人高専人会（東京都品川区・代表理事 渋谷修太）は、株式会社プロッセル（本社：新潟県新潟市、代表取締役CEO：横山和輝、以下「プロッセル」）が提供する高専卒業生に特化した転職エージェント「EnCycle Agent」と連携したことをお知らせいたします。本連携により、高専卒業生がEnCycle Agentを通じて転職に成功した際、プロッセルより紹介手数料の一部（理論年収の1%相当額以上）が寄付されます。寄付金は高専生支援プロジェクトやネットワーク強化の原資として活用し、高専の価値向上に努めてまいります。

■連携の背景と概要：高専の技術と縁を、未来へつなぐ

サービスページ :https://encycle-agent.prossell.jp/

高専人会は、高専卒業生同士のネットワークを強化し、継続的な互助活動を通じて高専の価値を向上させることを目的とし設立されました。この度連携するプロッセルのEnCycle Agentは「高専卒業生の技術力を正当に評価し、次世代へ還元する」という理念を掲げています。

両者が連携することで、卒業生が自身のキャリアアップに挑戦することが、自動的に「母校への支援」や「高専コミュニティ全体への寄付」という形での貢献に繋がるサイクルを生み出します。

具体的には本連携により、求職者がEnCycle Agentを通じて希望する企業への入社が決定した場合、その方の理論年収の5%相当額をプロッセルが負担し、高専人会へ寄付されます。

EnCycle Agentを通じて寄せられる寄付金は、当法人が実施する高専生支援、起業家支援、OBOGネットワークの強化などに大切に活用させていただきます。

【寄付の仕組み】

合計：理論年収の 5%

内訳：出身高専へ： 1% ～ 4% の間で指定

高専人会へ： 1% ～ 4% の間で指定

※両者へ最低1%ずつ寄付されるよう、合計5%の範囲内で求職者自由に調整可能。

（配分例）

・「母校のロボコン部を重点的に応援したい」場合：出身高専 4%：高専人会 1%

・「高専全体のネットワークを支援したい」場合：出身高専 1%：高専人会 4%

・「両方バランスよく支援したい」場合：出身高専 2.5%：高専人会 2.5%

■ 株式会社プロッセル 代表取締役CEO 横山和輝のコメント

私自身、長岡高専を卒業し、起業家の道へ進んできました。その道のりを支えてくれたのは、いつだって高専の先輩方でした。

このサービスの着想を得たのは、サッカー界における「連帯貢献金（ソリダリティ・コントリビューション）」という仕組みです。選手が移籍して活躍することで、その選手を育てたユースチームやクラブに還元金が支払われ、次の名選手を育てる資金となる。

「これを高専コミュニティで実現できないか？」

私たちが目指すのは、まさにそのエコシステムです。自分が受けた恩を直接返すのではなく、次の世代へと繋いでいく。

今回、一般財団法人高専人会と連携し、『EnCycle Agent』を通じて転職者の市場価値の一部を母校やコミュニティへ還元できる仕組みを構築できたことを、大変嬉しく思います。

高専卒業生が新しい場所で輝くことが、巡り巡って現役学生たちの未来を支える力になる。この連携が、単なる転職支援を超えて、10年後、20年後の高専をより豊かにする『恩送りの連鎖』の起点となることを確信しています。

■株式会社プロッセル

「高専人を幸せに。そしてその周りの人へ。」をビジョンに掲げる、長岡高専発のスタートアップ企業です。高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を複数展開しています。

○新卒採用事業：高専生を採用したい企業向けに、高専生と企業との接点を創出するイベント「With KOSEN」の企画・運営

○転職・副業支援事業：高専卒業生に特化した転職エージェント「EnCycle Agent」を運営

○起業支援事業：起業を目指す高専生や起業家教育に力を入れたい高専のサポート、M&Aによる高専出身の起業家支援

○教育事業：高専への入学を目指した学習塾、プログラミング技術を磨くための教室を運営

社名：株式会社プロッセル

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2020年6月5日

HP : https://prossell.jp/





■一般財団法人高専人会について

一般財団法人高専人会は、高専出身者同士が連携し、経験や知識の共有を通じて相互成長を促進することで、高専出身者の社会への貢献を強化してまいります。

ご興味をお持ちの方や関係者の皆様、ご協賛をご検討いただけます方は、一般財団法人高専人会公式ウェブサイトをご覧いただくか、以下の連絡先へお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人高専人会ウェブサイト：https://kosenjin.org/

事務局（担当：木村）：info@mail.kosenjin.org

寄付・協賛（担当：山下）：donation@mail.kosenjin.org

広報（担当：日高）：press@mail.kosenjin.org



