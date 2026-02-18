トヨタグループ・自動車部品メーカーのアイシン、リファラル採用サービス「MyRefer」を活用し、変革を加速させる人材獲得を実現

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、リファラル採用サービス「MyRefer」をご利用いただいている株式会社アイシン（以下「アイシン」）のリファラル採用を活用した組織文化の変革と人的資本経営を実現する取り組みについて発表いたしました。

■取り組み背景

自動車部品で世界トップシェアを誇るアイシンは、自動車業界が100年に一度の大変革期にある中、さらなる事業成長を加速させるための人材戦略を策定しています。特に、リファラル採用は「全員参加の採用活動」へとフェーズを引き上げるための重要な施策と位置づけています。

企業が制度や環境を整え、社員による主体的な紹介活動がエンゲージメントを高め、結果として事業成長につながるというサイクルを循環させることが、人的資本経営の実現には不可欠だと捉えています。

■取り組み成果と展望

「MyRefer」の活用を通じて他部署の業務や求人を把握することで、社員の自社への理解が深まるという効果が出ています。

今後は、リファラル採用を特別な活動ではなく企業文化として定着させることを目指しています。自部署や組織を良くしようという当事者意識を持つことこそが、「どこよりも人が育ち、全員が活躍」する組織への第一歩であると捉えています。

取材対象者：人材組織開発部 採用グループ グループ長 高須賀 理恵 氏

人材組織開発部 採用グループ チームリーダー 加藤 大貴 氏

取材記事 ：https://mytalent.jp/lab/case_aisin/

■「MyRefer」について

「MyRefer」は、社員紹介（リファラル）を通じて社員と採用の距離を縮める、国内初のリファラル採用サービスです。2015年のサービス開始以来、エンタープライズ企業を中心に業界・企業規模問わず、1,000社以上で導入されています。制度設計、運用定着、社員ナーチャリング、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備え、人事担当者や社員に負担をかけずにリファラル採用を導入、促進することが可能です。

公式サイト：https://mytalent.jp/refer/

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、日本初のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer」から事業を開始し、採用マーケティングを支援する「MyTalent」、採用ブランディングを支援する「MyBrand」など、採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」を展開しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。

【 会社概要 】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

サービスHP：https://mytalent.jp/