エクイニクス、ENEOSリニューアブル・エナジーとの画期的な15年のPPA締結で、日本における責任ある事業運営を強化

エクイニクス・ジャパン株式会社

東京、2026年2月17日 - グローバルなデジタルインフラストラクチャ企業であるエクイニクス（Nasdaq：EQIX、日本法人代表取締役社長 小川 久仁子、以下「エクイニクス」）は本日、ENEOSリニューアブル・エナジーと15年間のバーチャル電力購入契約（vPPA）を締結したことを発表しました。本契約により、日本最大級の太陽光発電所である「三田メガソーラー発電所」から再生可能電力を調達します。

エクイニクス、ソーラーパネルイメージ図

この取り組みは、エクイニクスにとって日本で2件目となるPPAであり、国内における再生可能エネルギーの調達比率向上に向けた重要な一歩となります。日本のデータセンター業界でこれまでに締結された中で最大規模のvPPAとなる本契約は、再生可能エネルギーの調達が世界でも特に難しい市場の一つである日本において、エクイニクスが高品質な再生可能エネルギーの確保に積極的に取り組んでいることを示すものです。

三田メガソーラー発電所の121メガワット（MW）の発電容量は、エクイニクスが日本国内データセンターの再生可能エネルギーをすべて国内で調達して運用実現に向けて、そして急速に拡大するAI対応のデジタルインフラを支える上で重要な役割を果たします。

エクイニクス・ジャパン 代表取締役社長 小川 久仁子のコメント

「ENEOSリニューアブル・エナジーとのこの画期的な15年間の契約は、日本のエネルギー転換を加速するうえでエクイニクスが積極的な役割を果たしていることを示すものです。国内最大級の太陽光発電プロジェクトを確保することで、当社の再生可能エネルギーポートフォリオの質を高めるだけでなく、進化し続けるサステナビリティ、デジタル、そしてAIに関するニーズに応え得る強固な基盤をお客様に提供します。私たちは、お客様の脱炭素目標と地域電力網の長期的な持続可能性の両方を支える、強靭なエコシステムの構築に引き続き取り組んでいきます。」

ENEOSリニューアブル・エナジー 代表取締役社長 小野田 泰氏のコメント

「この画期的なプロジェクトでエクイニクスとパートナーシップを組めることを大変嬉しく思います。かつてゴルフ場だった広大な土地を活用し、121MWのクリーンエネルギーを生み出す三田メガソーラー発電所は、当社の太陽光発電所の中で最大の発電容量を誇ります。このvPPAは、日本のテクノロジー産業がより持続可能な未来へと向かうために必要な長期的な安定性を提供するものです。私たちは、安定したクリーン電力の供給を通じて、お客様の脱炭素化の取り組み、そして日本全体のカーボンニュートラルの実現に引き続き貢献していきます。」

ハイライトおよび主なポイント

- 日本のデータセンター業界における単一拠点として最大規模のvPPA：本契約は、単一拠点（発電所）から121MWという大規模な発電容量を供給する、日本のデータセンター事業者として類例のない最大規模のvPPAです。- 15年間の長期的なコミットメント：15年という契約期間は、再生可能エネルギーの安定的かつ長期的な供給を保証するとともに、エクイニクスの地域の電力網の拡充への強いコミットメントを示しています。- 画期的なプロジェクト規模：兵庫県にある三田メガソーラー発電所を供給源とする本プロジェクトは、日本におけるユーティリティスケールの太陽光発電開発として最大級の案件であり、周辺の森林環境を保全しながら、ゴルフ場跡地を再活用して建設されたものです。- 市場課題への対応：本取り組みは、RE100が指摘している日本における再生可能エネルギー調達の難しさに直接対応するものであり、インパクトの大きいエネルギー調達分野において、エクイニクスのリーダーとしての地位を確立することを示しています。- 戦略的パートナーシップ：日本全国で約1ギガワット（GW）規模の太陽光発電開発の実績を持つENEOSリニューアブル・エナジーは、エクイニクスが掲げる100％再生可能エネルギー運用という野心的な目標の達成に必要な規模と専門性を提供します。

参考資料

- Equinix Collaborates with Leading Alternative Energy Providers to Power AI-Ready Data Center Growth(https://newsroom.equinix.com/2025-08-14-Equinix-Collaborates-with-Leading-Alternative-Energy-Providers-to-Power-AI-Ready-Data-Center-Growth) [英語プレスリリース]- Equinix Signs First Renewable Energy PPA in Japan, Securing 30 MW renewable energy with Trina Solar ISBU Japan(https://newsroom.equinix.com/2025-04-02-Equinix-Signs-First-Renewable-Energy-PPA-in-Japan,-Securing-30-MW-renewable-energy-with-Trina-Solar-ISBU-Japan) [英語プレスリリース]

エクイニクスについて

エクイニクス(https://www.equinix.co.jp/?ls=Public%20Relations&lsd=21q4_cross-vertical_digital-infrastructure+not-applicable__pr-equinix_Equinix-run_press-release__us-en_AMER_the-opening-of-OS3_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_the-opening-of-OS3_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure+not-applicable_Website)（Nasdaq：EQIX）は、世界中のあらゆる場所を、最も短いパスで、無限につなげます。同社のデジタルインフラストラクチャ、データセンター拠点、そして相互接続されたエコシステムは、私たちの仕事や生活、そして地球をより良くするイノベーションを可能にします。エクイニクスは経済、国、組織、コミュニティをつなぎ、シームレスなデジタル体験と最先端のAIを、迅速かつ効率的に、そしてあらゆる場所で提供します。

ENEOSリニューアブル・エナジーについて

ENEOS リニューアブル・エナジー株式会社（旧 ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社）

は、「再生可能エネルギーで世界を変える」というミッションのもと、2012 年に設立されまし

た。地域社会との連携を図りながら、国内で 130 箇所以上の発電所（太陽光・風力・バイオマ

ス）を運営または建設中であり、洋上風力発電を含む複数の大型プロジェクトも計画しています。

再生可能エネルギー事業を通じて、環境・社会課題の解決および脱炭素で持続可能な社会の実現

を目指しています。

https://www.eneos-re.com/

Forward Looking Statements

This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from expectations discussed in such forward-looking statements. Factors that might cause such differences include, but are not limited to, risks to our business and operating results related to the current inflationary environment; foreign currency exchange rate fluctuations; stock price fluctuations; increased costs to procure power and the general volatility in the global energy market; the challenges of building, and operating, IBX and xScale data centers, including related to sourcing suitable power and land, and any supply chain constraints or increased costs of supplies; the challenges of developing, deploying and delivering Equinix products and solutions; unanticipated costs or difficulties relating to the integration of companies we have acquired or will acquire into Equinix; a failure to receive significant revenues from customers in recently built out or acquired data centers; failure to complete any financing arrangements contemplated from time to time; competition from existing and new competitors; the ability to generate sufficient cash flow or otherwise obtain funds to repay new or outstanding indebtedness; the loss or decline in business from our key customers; risks related to our taxation as a REIT; risks related to regulatory inquiries or litigation and other risks described from time to time in Equinix filings with the Securities and Exchange Commission. In particular, see recent and upcoming Equinix quarterly and annual reports filed with the Securities and Exchange Commission, copies of which are available upon request from Equinix. Equinix does not assume any obligation to update the forward-looking information contained in this press release.