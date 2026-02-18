レックスアドバイザーズ、5年連続で利用者満足度96％を実現

株式会社レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士・経理人材に特化した転職サポートを行う株式会社レックスアドバイザーズ（https://www.career-adv.jp/）は、サービス利用者への利用満足度アンケートの結果を集計しました。

207名のアンケート結果より、96％以上の回答者が「初回面談のコンサルタントに満足」「求人紹介のコンサルタントに満足」と回答しており、昨年に引き続きサービス利用満足度96％以上となりました。

なお本調査は2021年より継続しておりますが、5年連続で利用者満足度96％以上を達成しています。

サービス利用満足度に関するアンケート結果

転職支援サービスへの満足度に関するアンケートとして、「初回面談のコンサルタント」「求人紹介のコンサルタント」に対する満足度を聞きました。

初回面談については、64％が大変満足、33％が満足と回答し、合計96.6％が満足していることがわかりました。同様に求人紹介については、60％が大変満足、36％が満足と回答し、合計96.1％が満足していることがわかりました。

初回面談では、キャリア志向の整理、業界情報や年収相場等の情報提供、転職希望時期や求人紹介に向けたすり合わせを行うため、転職希望者に対するカウンセリングの質について96％以上の転職者に評価頂きました。

求人紹介では、実際に応募可能な求人を紹介し、各求人の募集背景や求人ポジションへの期待だけでなく、企業文化や職場の雰囲気、内定の可能性などについて説明するため、転職希望者への理解の深さや求人の質や求人理解などについても、96％以上の転職者に評価頂きました。

レックスアドバイザーズの転職支援サービスへの満足度に対するアンケート回答

レックスアドバイザーズの転職サービスに対する感想欄（自由回答）では、以下のようなご感想（一部抜粋）を頂いております。

サービス品質に関するアンケート結果

- 会計業界専門ならではの業界や資格に対する知識をお持ちでスムーズにお話させていただくことが出来ました。- 初回相談担当者の方だけでなく、REXの求人企業担当者の全員が優しく対応してくださりました。こちらの質問事項も素早くわかりやすく対応してくださりました。担当者全員が穏やかなので、安心して転職ができました。紹介いただいた事務所も皆良い企業が多く、転職先を贅沢に悩むことができました。- 長期ブランクがあり、苦戦しておりました。他のコンサル会社の方には「厳しい」と言われ心が折れていましたが、過去に実績もあるとのことで「大丈夫ですよ」と励ましていただいたのがとても心強かったです。

続いて、レックスアドバイザーズのサービスについて、どういった点に満足されたかを聞きました。

最も多くの方が満足していると答えたのが、コンサルタントの対応・レスポンスの速さで、80％以上の転職者が満足していると回答しました。次いでカウンセリング・アドバイスの内容について60％が満足、面接後のフォローについて50％が満足、面接対策・書類添削などのサポートについて48％が満足、求人案件の説明について44％が満足していると回答しました。

レックスアドバイザーズの転職支援サービスについて、満足した項目に関するアンケート回答

レックスアドバイザーズの転職サービスに対する感想欄（自由回答）では、それぞれの項目について以下のようなご感想（抜粋）を頂いております。

アンケート概要

株式会社レックスアドバイザーズの会社概要

コンサルタントの対応・レスポンスの早さに関して寄せられた感想- いくつか転職サイトに登録しましたが、1番親身に相談に乗っていただけました。- 今後周りで会計職種への転職を考えている人がいたら、絶対にレックスアドバイザーズのサービスを勧めます。他のエージェントと比べて圧倒的に担当者の方が知識豊富で親身で信頼できます。社内で情報の連携も取れていて、気になったことがあればスムーズに聞ける環境でした。- 総合的に満足している。会社の雰囲気や教育が良いのか、対応が丁寧。雑なエージェントもある中、それが目立った。転職活動がしやすく、メンタルのサポートになった。カウンセリング・アドバイスの内容に関して寄せられた感想- カウンセリングを受けることで、希望条件をより明確にすることが出来ました。- 初めての転職活動でしたが、もともとふんわりとしていた自身のキャリアプランやなりたい姿が、徐々に具現化されていくのが自分でも感じられました。- 他の紹介会社様と違い、次々と応募をすすめてくることもなく、自分が何を大切にして転職活動したいかを一緒にゆっくり考えていただきました。現在は紹介いただいた会社で優しく業務を教えていただくことができており、大変満足しております。ありがとうございました。面接対策・書類選考などのサポートに関して寄せられた感想- エージェントを通しての転職活動は初めてだったが、面接前のアドバイスが非常に良かったです。- 初回ヒアリングでお伝えした希望条件を的確に反映した求人票をご提示いただき、非常に満足しております。また、求人のご提案にあたってのリサーチ力の高さに加え、面接対策についても的確かつ丁寧なご支援をいただけたことで、安心して転職活動を進めることができました。- 面接に呼んでもらえる確率が他のエージェントより高かったので、上手くチャンスをつかみ取れて良かったです。求人案内の説明に関して寄せられた感想- 管理部門特化だったので、話す内容の理解が深く助かりました。また企業さんごとに担当者さんがいるので、事前に雰囲気がわかってよかったてす。- 求人数も多く、経理財務領域の求人をはじめ、ご担当者様がその企業について詳しく、安心して相談することができました。- 他のエージェントより企業と繋いでくれる感じがして良かったです。就職した企業も結果として良かったです。[表: https://prtimes.jp/data/corp/17834/table/50_1_0054769b44a65dddb3a255a27c8c2f47.jpg?v=202602181051 ]

株式会社レックスアドバイザーズは、公認会計士、税理士、会計経理人材に特化して、キャリア支援や採用支援を行っています。サービスは全国で行っており、東京本社以外に、大阪支社、名古屋支社、福岡オフィス、岡山オフィスがございます。

2004年の人材紹介事業の免許取得以降、人材派遣のREX派遣（https://www.career-adv.jp/haken/）、パートアルバイト採用支援のアカナビ（https://kaikeizeimu.jp/）、人材定着支援のREXキャリアデザイン（https://okacari.com/）などとサービスを拡張しており、税理士や公認会計士のプロフェッショナルのキャリアをワンストップで支援できる体制を整えています。