高専卒業生に特化した転職エージェント「EnCycle Agent」が高専人会と連携開始。次世代の技術者育成に貢献

株式会社プロッセル（本社：新潟県新潟市、代表取締役CEO：横山和輝、以下「プロッセル」）が提供する高専卒業生に特化した転職エージェント「EnCycle Agent」は、一般財団法人高専人会（所在地：東京都品川区、代表理事：渋谷修太、以下「高専人会」）と連携したことをお知らせいたします。本連携により、求職者がEnCycle Agentを通じて希望する企業への入社が決定した場合、その方の理論年収の最低1%相当額を当社が負担し、高専人会へ寄付いたします。

■連携の背景と概要：高専の技術と縁を、未来へつなぐ

サービスページ :https://encycle-agent.prossell.jp/

中学校卒業後、5年間の一貫教育で高度な専門技術を学ぶ高専は、社会で求められる高度な技術力と実践力を兼ね備えた人材を輩出してきました。しかし、その特殊で濃密な環境で培われた強みは、一般的な転職エージェントでは十分に評価されにくい側面があります。

EnCycle Agentは、高専出身のアドバイザーにより求職者が持つ技術力を正当に評価し、彼らのキャリアアップを支援すると同時に、未来の高専生へと還元するサイクルを確立するためにサービスが立ち上がりました。

例えば、求職者がEnCycle Agentを通じて希望する企業への入社が決定した場合、その方の理論年収の5%相当額を当社が負担し、出身高専もしくは高専コミュニティへ寄付します。

そこでこの度、一般財団法人高専人会と連携することとなりました。本連携により、求職者がEnCycle Agentを通じて希望する企業への入社が決定した場合、その方の理論年収の最低1%相当額を当社が負担し、高専人会へ寄付いたします。

【寄付の仕組み】

合計：理論年収の 5%

内訳：出身高専へ： 1% ～ 4% の間で指定

高専人会へ： 1% ～ 4% の間で指定

※両者へ最低1%ずつ寄付されるよう、合計5%の範囲内で求職者が自由に調整可能。

（配分例）

・「母校のロボコン部を重点的に応援したい」場合：出身高専 4%：高専人会 1%

・「高専全体のネットワークを支援したい」場合：出身高専 1%：高専人会 4%

・「両方バランスよく支援したい」場合：出身高専 2.5%：高専人会 2.5%

■ 一般財団法人高専人会 代表理事 渋谷修太氏のコメント

高専卒業生は日本全国に約50万人存在します。この50万人が学校の垣根を越えて集まり、その類まれな技術力と情熱を分かち合うことができれば、日本を変えるほどの大きなインパクトを生み出せると確信しています。

今回、プロッセル社が提供する『EnCycle Agent』との連携は、その50万人のネットワークをより強固なものにし、高専の価値を社会へ示すための大きな一歩です。

卒業生のキャリアアップが、寄付という形で次世代の支援やコミュニティの発展を支える原資になる。この仕組みによって、高専という絆を『一生続く、誇らしい文化』へと進化させたい。共に高専の、そして日本の未来を切り拓いていけることを、心から楽しみにしています。



■EnCycle Agentの概要・特徴

1. 理論年収の5%相当を高専に還元

求職者がEnCycle Agentを通じて希望する企業への入社が決定した場合、その方の理論年収の5%相当額を当社が負担し、出身高専もしくは高専人会へそれぞれ最低1%ずつ寄付します。寄付金は当社の紹介手数料から拠出されるため、求職者の年収や手取り額に影響はありません。

寄付金の活用例： ロボコン・プロコンの材料費・遠征費補助、研究設備のアップデート、学生奨学金、部活動・寮生活の環境改善などに活用されます。

2. 高専出身アドバイザーによる専門サポート

担当アドバイザーは、高専卒業生や高専の技術・教育背景を深く理解したメンバーが中心です。一般的な転職エージェントでは伝わりにくい、高専で培った技術力を正当に評価し、企業の求めるニーズに合わせて言語化することで、求職者の強みを最大限に引き出します。





3. 高専ネットワークを活かした厳選求人

一般財団法人高専人会を通じた全国の高専OBOGとの強固なネットワークと、高専人材の採用支援実績を多数保有しています。そのため、厳選された優良企業の非公開求人の紹介が可能です。

サービスページはこちら：https://encycle-agent.prossell.jp/

■一般財団法人高専人会について

一般財団法人高専人会は、高専卒業生同士のネットワークを強化し、継続的な互助活動を通じて高専の価値を向上させることを目的とし、2022年5月に高専出身者によって設立されました。名簿整備や交流イベントの開催、高専生の学びを支援するプロジェクトを展開し、未来の技術者育成に貢献しています。

ウェブサイト：https://kosenjin.org/

■株式会社プロッセル

「高専人を幸せに。そしてその周りの人へ。」をビジョンに掲げる、長岡高専発のスタートアップ企業です。高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を複数展開しています。

○新卒採用事業：高専生を採用したい企業向けに、高専生と企業との接点を創出するイベント「With KOSEN」の企画・運営

○転職・副業支援事業：高専卒業生に特化した転職エージェント「EnCycle Agent」を運営

○起業支援事業：起業を目指す高専生や起業家教育に力を入れたい高専のサポート、M&Aによる高専出身の起業家支援

○教育事業：高専への入学を目指した学習塾、プログラミング技術を磨くための教室を運営

社名：株式会社プロッセル

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2020年6月5日

HP : https://prossell.jp/

■株式会社プロッセルホールディングス

プロッセルホールディングスは、高専発企業のロールアップと新規事業創出を推進し、グループシナジーで価値を最大化します。高専人が持つ技術力と実践力を結集し、人材・テクノロジー・ものづくりの領域で事業を展開。M&Aによる戦略的統合と新規事業立ち上げの両輪で、高専エコシステム全体の成長を加速させ、社会に新たな価値を届けます。

○「株式会社プロッセル」：高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を展開

○「株式会社越後鐡工所」：ハードウェア開発や推し活グッズの特注製造事業を展開

○「株式会社プロッセルテクノロジーズ」：高専出身のハイスキルなエンジニアと連携したソフトウェア開発事業

社名：株式会社プロッセルホールディングス

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2025年11月5日

HP ：https://hd.prossell.jp



