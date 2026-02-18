ドライバー＆ライダーの安全を守る「信頼光」のエフシーエルが最大50%OFFセール開催

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年2月25日よりヤフーショッピングにて、バイク用2色切り替えフォグランプをはじめとする人気製品が大特価となる特別セールを開始します。

■ カーパーツ専門店として追求し続ける「信頼光」の価値

エフシーエルは、長年自動車用LED・HIDライトのスペシャリストとして、数多くのドライバーに「見やすさ」と「安全性」を提供してきました。

私たちが掲げる「信頼光」というコンセプトは、単にルーメン値（明るさ）の大きさを競うものではありません。

路面を正確に捉える配光設計、対向車への配慮、そして過酷な走行環境に耐えうる耐久性。これら自動車用ライト開発で培った厳しい基準とノウハウを、現在はバイク用パーツの開発にも全面的に投入しています。

四輪車よりもさらにシビアな視認性が求められる二輪車において、エフシーエルは「誠実な製品作り」を通じて、すべてのライダーが安心してナイトツーリングを楽しめる環境をサポートします。

■ おすすめ商品

バイク用2色切り替えフォグランプ

自動車用フォグランプで培った色切り替え技術をバイク用に最適化。

路面状況に応じて、視認性の高いホワイトと、雨天や霧に強いイエローを、手元のスイッチで簡単＆瞬時に切り替え可能です。

全天候において、ライダーの安全な視界を確保します。

【NEW!】バイク用《調光/調色タイプ》2色切り替えフォグランプ

「もっとバッテリーに優しく、必要な時は明るく」というライダーの要望に応えた最新モデル。

ホワイトとイエローの2色切り替えに加え、明るさをハイパワー（25W）とエコモード（10W）の2段階で調整可能。

電力の限られた小型車両や旧車でも安心して導入いただけます。

■2月25日から5日間連続開催：セール詳細

今回のセールは、2月25日の「5のつく日」からスタートする先行セールと、そのまま継続して開催される「爆買いWEEK」本番を合わせた計5日間の特別な期間となります。

■ 誠実な製品開発と安全走行のための情報発信

エフシーエルは製品の提供だけでなく、ライダーが正しく安全にカスタムを楽しめるよう、情報の透明性を大切にしています。

「車検に通るのか」「バッテリー上がりは大丈夫か」といった不安を解消するため、専門ブランドの視点から最新の保安基準や選び方をまとめた解説記事を公開しました。

バイクの夜道も安心！2色切替・調光式フォグの選び方と車検ルール

この記事では、以下のポイントについて徹底解説しています。

- 暗い峠道や悪天候時におけるフォグランプの具体的な効果- 色、個数、取り付け位置など、絶対に守るべき車検の保安基準- バッテリー負荷を最小限に抑えるための選び方- エフシーエル独自のプロジェクター配光による対向車への配慮

安全なバイクライフを支える「信頼光」の詳細は、以下のリンクよりご確認いただけます。

https://support.fcl-hid.com/carpedia/fog/bike-fog

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand

信頼光について

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand