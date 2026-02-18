W2、2月に東京・大阪の展示会に同日出展―ECプラットフォームでひとつ先の戦略を ―

Ｗ２株式会社

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：山田 大樹、以下W２）は、2026年2月に開催される 「第19回イーコマースフェア東京2026」 および 「第4回 店舗・EC DXPO大阪’26」 に出展いたします。

今回のブーステーマは、「ECプラットフォームでひとつ先の戦略を」。

W２は、ECを単なる販売チャネルとしてではなく、事業全体を支える戦略基盤として捉え、企業の成長を加速させるためのコマースプラットフォームを提供しています。

売上拡大だけでなく、業務効率、運用体制、データ構造までを含めた事業全体の課題を整理し、ECを起点に最適な仕組みを設計・実装できることが特長です。

展示ブースでは、戦略設計から運用までを一気通貫で支援するW２の最新ソリューションを、デモンストレーションや個別相談を通してご紹介します。

■出展の内容｜ECソリューションを事業の中心へ

W２は、“事業領域で選べるECプラットフォーム”として、ビジネスの多様な成長ステージに対応する4つのソリューションを提供しています。

「W2 Unified」

1,000以上の搭載機能と多彩なオプションでEC事業の“やりたい”を実現する総合ECプラットフォーム。複数ブランド・店舗の統合運営やオムニチャネル戦略を支援。

「W2 Repeat」

サブスク／定期通販に特化したECプラットフォーム。LTV最大化やリピート購入促進を実現する仕組みを搭載。

「W2 BtoB」

受発注業務をデジタル化し、取引効率と営業生産性を向上。見積・請求などのBtoB業務もワンストップ化。

「W2 Asia」

越境ECから海外D2C構築・現地EC展開までを包括支援。グローバル展開の第一歩を支えるソリューション。

これらに加え、AI活用・データ活用・ECのメディア化などのプラグイン／付帯サービスを多数展開。「販売・集客・業務」の枠を超え、事業を“成長させ続ける仕組み”として機能するEC環境を提案します。

■開催概要

■ 第19回イーコマースフェア東京2026

開催日程：2026年2月26日(木)～2月27日(金)

開催場所： 東京ビッグサイト 東7ホール

W2ブース位置：J-09

概要： EC・通販・ネットショップ事業者の課題に沿ったソリューションの展示会。最新トレンドを発信するセミナーも多数開催。

公式サイトはこちら(https://www.ecfair.jp/)

■ 第4回 店舗・EC DXPO大阪’26

開催日程： 2026年2月26日(木)～2月27日(金)

開催場所： インテックス大阪 4・5号館

W2ブース位置：11-20

概要： 店舗・EC・マーケティング支援に特化した関西最大級の総合展示会。店舗・施設、EC支援に関する 12展も同時開催。

公式サイトはこちら(https://dxpo.jp/real/fox/osaka/store/)

体験できること

ブースでは、W２のコンサルタントが個別相談・課題診断・デモンストレーションを実施します。「システムを刷新したい」「定期通販を立ち上げたい」といった具体的な課題はもちろん、「自社のECをもっと伸ばしたい」「どこからDXを始めるべきか分からない」といった構想段階のご相談も歓迎です。

経験豊富な専門スタッフが、業界トレンドや最新事例を交えながら、貴社に最適な戦略と解決策をその場でご提案。課題整理から実現イメージの可視化まで、今後の一歩を描ける時間をご提供します。

■W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

■会社概要

会社名：W２株式会社

代表者：代表取締役 山田 大樹

所在地：東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL ：https://www.w2solution.co.jp/

