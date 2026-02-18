時速400km・12Gの空中戦「AIR RACE X」2026シリーズ開催｜参戦パイロット発表！室屋義秀ら世界の精鋭6名が決定、残り2枠の“新星ルーキー”は誰だ？

空の戦いは、新たな章へ。2026年シーズン開催決定

AIR RACE X(c) AIR RACE X

最高時速400km、最大重力加速度12G 。極限の条件下で世界のトップパイロットが「飛行タイム」と「操縦精度」を競い合う空のモータースポーツ「AIR RACE X（エアレースエックス）」は、2026年シーズンの開催を決定いたしました。

今シーズンは、世界各地を舞台に全4戦の開催が決定。絶対王者たちに挑む「2名の新星ルーキー」の参戦により、これまでの勢力図は一変します。全4戦を通じて一ポイントが命運を分ける、空の王座（シリーズチャンピオン）をかけた熾烈なタイトル争いが幕を開けます。

AIR RACE Xとは｜世界中の空がサーキットになる

AIR RACE Xは、空中に設定された三次元コースを、レース専用機がいかに速く、正確に駆け抜けるか「究極の精度」を競う空のモータースポーツです。 AIR RACE X のユニークかつ最大の特徴は、パイロットが自国から参戦する「リモートレース」と、一つの会場に集う「ライブレース」という2つの形式を、同一の指標で評価するハイブリッド競技プラットフォームである点です。

【リモートレース解説】なぜ世界各地で「公平な競技」ができるのでしょうか？

(c) AIR RACE X

「バラバラの場所で、どうやって順位をつけるのか？」――その疑問を解消するのが、AIR RACE Xの様々なテクノロジーです。

１．場所はバラバラ、コースは一緒（デジタルツイン）

パイロットは世界各地の拠点でフライトしますが、全く同じ設計のコース（デジタルツイン）を再現。パイロットたちは世界中どこにいても寸分違わぬ「同じコース」を攻略します。

２．「環境の不利」をなくす気象補正システム

気温や標高など、空気密度により生じるエンジンのパワー差を、独自のアルゴリズムで自動補正。天候や場所に左右されない、純粋な「操縦の腕前」だけで勝負が決まります。

３．シミュレーターではない、究極のリアルフライト

AIR RACE X はゲームやVRではありません。パイロットは本物のレース機に乗り、体重の12倍もの負荷がかかる過酷な環境下で、1/1000秒を争う真剣勝負を繰り広げています。

【機体紹介】パイロットが操る「モンスターマシン」の実力

AIR RACE Xでパイロットたちが操るのは、世界最強のレース専用機「Zivko Edge 540（ジヴコエッヂ540）」。軽自動車より軽い530kgの超軽量ボディにハイパワーエンジンを搭載した、まさに“翼を持つモンスター”です。新幹線を凌駕する最高時速426km、1秒間に1回転以上という驚異的な機動力で、空をサーキットへと変貌させます。

参戦パイロット：世界王者・室屋義秀ら「世界の精鋭」が集結

(c) AIR RACE X- SPEED: 新幹線を超える最高時速約426km- POWER: 超軽量530kgの機体に宿るハイパワーエンジンの爆発力- AGILITY: 1秒間に420度回転する、世界最高峰の運動性能- G-FORCE: 体重の12倍の負荷（12G）に耐えうる強靭な機体構造

今シーズン、王座をかけて戦うのは全8名の精鋭です。本日は、そのうち世界を牽引するトップランカー6名を先行発表いたします。

(c) AIR RACE X- #31 室屋 義秀（日本）： 2023年・2024年王者。日本が誇る絶対王者。- #77 パトリック・デビットソン（南アフリカ）： 2025年シリーズチャンピオン。- #8 マルティン・ソンカ（チェコ）： 空中戦を知り尽くした元世界王者。- #26 ファン・ベラルデ（スペイン）： 精密なコントロールが持ち味のベテラン。- #86 エマ・マクドナルド（オーストラリア）： 次世代を担う期待の女性パイロット。- #7 アーロン・デリュー（オーストラリア）： 2025年に頭角を現した若き新鋭。

そして、空の勢力図を塗り替える可能性を秘めた「残り2名のルーキー」たち。彼らの全貌は、3月の続報にて明らかにいたします。新時代のスター誕生を予感させる注目のラインナップにご期待ください。

2026シーズン概要

- 形式： リモートレース（遠隔対戦）全4戦- 放映： 大会公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@AIRRACEX)にて全世界無料放映- 今後の予定： 3月にルーキー2名を発表(c) AIR RACE X

※放映日時等の詳細は後日発表します。

AIR RACE X CEO Desmond Barry コメント

「2026年は、AIR RACE Xにとって歴史的な転換点となるシーズンです。私たちはリモートレースを通じて、世界中のパイロットが距離の壁を越えて競い合うという革新を実現してきました。

今年は、盤石の実力を誇る世界のトップパイロットたちに、全く新しい才能が挑みます。この化学反応がどんな戦いを見せてくれるのか、私たち自身もその瞬間を心待ちにしています。

AIR RACE Xは、空のモータースポーツの未来を切り拓き続けます。2026年シーズンもぜひご注目ください」

AIR RACE Xについて

AIR RACE Xは、レース専用機による三次元レースを通じて、人間の操縦精度と判断力を競う空のモータースポーツです。

ライブとリモートという2つの競技形式を融合させながら、同一の判定ルールとスコアリングによってシリーズを構成空で行われる「精度と統合力の競技」として、人間の可能性を追求し続けます。

Our Mission

Inspiring generations by redefining what's possible.

AIR RACE X 大会公式サイト

https://www.airracex.com/ja/

大会公式SNS

YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@AIRRACEX

Instagram https://www.instagram.com/airrace_x_

Facebook https://www.facebook.com/airracexofficial

X https://x.com/airrace_x