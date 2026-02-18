『高倉町珈琲 多摩境店』が東京都町田市小山が丘2丁目、多摩境通り沿いに2月20日(金)朝7時にグランドオープン！

株式会社高倉町珈琲

株式会社高倉町珈琲(本部所在地:東京都国立市東1-16-17 代表取締役会長 横川 竟)が運営する『高倉町珈琲』では、東京都内に10店目となる「多摩境店」を2月20日(金)朝7時に東京都町田市小山が丘2丁目、多摩境通り、カインズホーム資材館跡地にオープンいたします。

■ゆったりとした店内には106席の座り心地の良いソファや椅子をご用意。

『高倉町珈琲 多摩境店』の外観。

「高倉町珈琲」のコンセプトを踏襲した店内は、ホテルのロビーラウンジのような、ゆったりとした空間に、座り心地にこだわったソファや椅子をご用意。上質な時間がお過ごしいただけます。

ゆったりと寛げる、多摩境店の店内。

■唯一無二「高倉町珈琲」自慢のリコッタクリームパンケーキも健在。

人気NO.1「特製クリームのリコッタパンケーキ」注文を受けてから一枚ずつ丁寧に焼き上げています。

・「高倉町珈琲」の看板商品「特製クリームリコッタパンケーキ」はオープン以来、不動の人気NO.1メニューです。

・ふんわりとした生地は焼き手の技術が問われる職人技のパンケーキです。低脂肪でフレッシュなリコッタチーズと卵黄を練りこみ、卵白で泡立てたメレンゲを加え、注文を受けてから一枚ずつ丁寧に焼き上げています。

人気の「特製クリームのリコッタパンケーキ」と「フルーツパンケーキ」。

■「高倉町珈琲」は安全安心な美味しいお食事メニューも数多く提供しています。

・「高倉町珈琲」では、くつろぎの空間で、さりげない心遣いとともに、ご家庭では味わえない安全で安心なメニューをお届けしたいと考えています。

・こだわりの珈琲やパンケーキとともに、ひと工夫ある上質な食事メニューや季節限定メニューも数多くラインナップされています。友人や家族との楽しい食事の時間、ひとりでの癒しの時間など地域の皆さまに心ゆくまでご利用いただければ幸いです。

季節限定の「いちごのリコッタパンケーキ」

■高倉町珈琲 多摩境店 店舗情報

・電話番号／042-860-1565

・営業時間／7:00～23:00 (LO22:30)

・定休日／年中無休

・客席数／106席

・駐車場／99台(共用)

・HP／https://takakuramachi-coffee.co.jp/(https://takakuramachi-coffee.co.jp/)

※店内バリアフリー(車椅子用トイレ完備)