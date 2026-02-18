爆売れ中の新製品VSベストバイ、買って後悔しないのはどっち？ 防災や花粉症対策など暮らしの安心＆快適を叶える一冊!!【MONOQLO4月号】

株式会社晋遊舎4月号は「新製品VSベストバイ＆定番」を特集！ 2026年大注目＆爆売れ中の新製品と、本誌ベストバイ＆定番製品でガチバトル。本当の買いを選びました。その他、たった一畳あれば叶う「コンパクトな書斎づくりルール」や「防災用品完全ガイド2026年最新版」なども掲載。4月号も暮らしをアップデートする情報を厳選してお届けします。

進化した話題沸騰の新製品、本誌で過去に評価されたベストバイと定番製品、本当の買いアイテムを見極めます

総力特集／新製品VSベストバイ＆定番

始まりました2026年・新ベストバイ決定戦！ 赤コーナー、王座奪還を狙うニューフェイスたち「新製品」!!! 青コーナー、現チャンプ＆人気No.1たち強者ひしめく「ベストバイ＆定番」!!! AIボイスレコーダーやスティック掃除機、文房具などなど、両者、ガチ検証で“FIGHT!!!”

プロが教える、超リアルな実例集！ あなたも夢の「書斎」を手に入れましょう第2特集／コンパクトな書斎づくりルール

自分だけの空間は大人にこそ必要である。そんな希望を叶える省スペース&格安な書斎づくりをご提案します。とはいえ、高尚なものではなく、秘密基地的なカジュアル方向なので、気軽にご覧ください！

フェーズフリーを意識した日々の備えが必要な時代に 2026年の備えるべき防災用品を解説します第3特集／防災用品完全ガイド2026年最新版

日本に住む我々は、地震などへの対策に加え、その有事の際に酷暑やコロナなど"新しい災害"が重なることへの備えも必要になってきました。そこで、本特集では日常と非日常の区別をなくしていく「フェーズフリー」という最新の考え方を意識した、今備えるべきグッズを広くピックアップしました。

骨の健康や筋力維持をサポート！ ビタミンDを補えるサプリを調査TEST the Ranking／ビタミンDサプリ人気11選

ビタミンＤは、日光を浴びることで体内で生成されると言われていますが、現代はデスクワーク中心の生活になりがち。また、ビタミンＤが多く含まれるとされる魚やきのこ類を毎日安定して食べ続けるのも難しいですよね。そこで、日光浴や食生活の改善とともに活用したいのが、ビタミンDサプリです。今回は、ドラッグストアやインターネットで評価の高いサプリを中心に11種類をピックアップし、成分内容やコスト、飲みやすさの観点から比較しました。

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

『MONOQLO』とは…

2026年で17周年を迎えました！ 日用品やファッション、保険、クレカなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。

