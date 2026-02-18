『すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！』をテーマに南国ムードあふれるコラボレーションメニューやグッズが登場！ 「すみっコぐらし」がリゾート風衣装でアロハテーブルに大集合！

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、飲食事業や公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区）が運営する「アロハテーブル」にて、『すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！』をテーマにした「すみっコぐらし」とのコラボレーションメニューが、2026年3月4日（水）～5月10日（日）の期間限定で提供されることをお知らせします。


リゾート風衣装におめかししたすみっコたちと一緒に、ハワイ気分に包まれる癒やしのひとときをお楽しみください。






『すみっコぐらし×アロハテーブル』コラボレーションメニュー概要


●提供期間：2026年3月4日（水）～5月10日（日）


●提供店舗：アロハテーブル国内全店舗


（飯田橋、大崎、ららぽーと豊洲3、横浜ベイクォーター、コレットマーレみなとみらい、湘南、ららぽーと海老名、ペリエ千葉、ルミネ大宮、アスナル金山、星が丘テラス、あべのハルカスダイニング、くずはモール）





【コラボレーションメニュー】

お皿の上には、南国ムードたっぷりのすみっコたちが登場！

今回のコラボレーションでは、「しろくま・ぺんぎん？・とんかつ・ねこ・とかげ」といったおなじみのすみっコたちが、リゾート風衣装で皆さまをお迎えします。


ロコフードやトロピカルなスイーツを囲みながら、すみっコたちと一緒にのんびりお過ごしください。




▲（左）すみっコぐらしのデラックスロコモコプレート　2,300円（税込）


　（中）すみっコぐらしのデラックスポキライスプレート　2,300円（税込）


　（右）すみっコぐらしのキッズタコライス　1,100円（税込）



ロコモコやポキ、ガーリックシュリンプなど、ハワイの定番料理を詰め込んだボリューム満点のプレートはシェアして楽しむのもおすすめ。


また、お子さまでも食べやすいマイルドな味付けのキッズタコライスもご用意しました。




■スイーツ

すみっコぐらしのトロピカルパンケーキ　1,880円（税込）


アロハテーブル自慢のパンケーキに、マンゴーやベリーなど南国フルーツをたっぷりとトッピング。


見た目もカラフルで可愛らしい、写真映え間違いなしのトロピカルパンケーキです。







■ドリンク

ハワイらしさあふれる、華やかなノンアルコールドリンク。ドリンクには、本コラボレーション限定のオリジナルコースターがセットになっています。「とんかつ・ねこ・しろくま」をイメージしたすみっコカフェモカ・バナナは、バナナとミルクのまろやかな甘さに、ほんのりコーヒーが香る、ほっと一息つける味わい。


「ぺんぎん？・とかげ」をイメージしたすみっコパシフィックブルーは、オレンジジュースをベースにブルーシロップとレモンを合わせ、スッキリと爽やかな味わいに仕上げました。




▲（左）すみっコカフェモカ・バナナ　880円（税込）


　（右）すみっコパシフィックブルー　880円（税込）





【テイクアウトメニュー】

見た目も可愛いスムージージェラート！ステッカー付きの「5種セット」も登場！

キャラクターごとのカラーとフレーバーを楽しめるスムージージェラート。


お散歩のおともにもぴったりな、見た目も可愛いひんやりスイーツです。


全種類が入った5種セットをご購入の方には、特典としてすみっコたちが集合したステッカーをプレゼント。




▲すみっコスムージージェラート　1種 680円（税込） / ５種セット 3,300円（税込）


　しろくま（キャラメルポップコーン味）


　ぺんぎん？（キウイ＆ライム味）


　とんかつ（チャンキーチョコレート味）


　ねこ（パッションフルーツ＆マンゴー味）


　とかげ（ソーダフロート味）




【グッズ】思わず集めたくなる！コラボ限定グッズをアロハテーブル全店舗で販売

リゾート風衣装におめかししたすみっコたちがデザインされたグッズを、アロハテーブル全店舗で販売します。


どのキャラクターが出るかドキドキのランダムグッズや、普段使いしやすい巾着など、日常のふとした瞬間もすみっコたちと一緒に過ごせるアイテムを揃えました。




●缶バッチ（ランダム5種）660円（税込）


●アロハキーホルダー（ランダム5種）1,320円（税込）


●目印チャーム（ランダム5種）660円（税込）


●アクリルコースター（5種）1,100円（税込）


●巾着 1,320円（税込）


　※ランダム商品はデザインをお選びいただけません





■すみっコぐらしとは　
2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。
▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/




●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック！
グッズやイベント情報を随時更新中！
▼すみっコぐらし通信（San-X ネット）
https://www.san-x.co.jp/sumikko/


▼すみっコぐらし公式Twitter
https://twitter.com/sumikko_335





■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。







