「10分でまるごと理解！決断力を鍛える！7つの即効テクニック」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！決断力を鍛える！7つの即効テクニック」を無料公開しましたので、お知らせします。

ビジネスの現場では、日々、大小さまざまな決断を迫られます。新規プロジェクトの立ち上げ、人材の採用、業務改善の方法など、意思決定は日常的に行われるものです。しかし、「決めきれない」「決断を先送りにしてしまう」といった悩みを抱えている方は少なくありません。

そのような中で、当社のWebサイトや展示会を通じて、決断力を身に付けたい、我が社の経営リーダーや管理職の決断力を鍛えたい、というご相談を多数いただいております。

決断ができない背景には、自信の欠如、経験不足、完璧主義、判断基準の不明確さといった、いくつかの心理的ブロックが原因となっていることが多いです。しかし、決断力は先天的な才能ではなく、適切なトレーニングで鍛えることができるスキルです。

今回は、このようにお悩みの経営者や現場管理職の方、人事・人材育成ご担当者の方へ貢献すべく、「10分でまるごと理解！決断力を鍛える！7つの即効テクニック」を無料公開いたしました。

◆「10分でまるごと理解！決断力を鍛える！7つの即効テクニック」概要

決断力は先天的な才能ではなく、適切なトレーニングで鍛えることができるスキルです。本資料では、ビジネスパーソンが日常的に実践可能な決断力強化の方法を、7つの即効テクニックとして紹介します。

＜この資料でわかること＞

- 決断力を鍛える7つの即効テクニック- 決断力がある人に共通する特徴- 決断力を鍛える習慣、方法

＜こんな方におすすめ＞

- 次世代リーダーを育成したい経営者・経営幹部の方- 管理職育成を検討している人事・研修担当者- 決断力を身に付けたい管理職の方

◆「10分でまるごと理解！決断力を鍛える！7つの即効テクニック」目次

1章 決断力とは？鍛えることが必要な理由

2章 決断力を鍛えるメリット5選

3章 決断できない原因とは？6つの理由

4章 決断力を鍛える7つのテクニック

5章 決断力がある人に共通する特徴5つ

6章 決断力を日常生活で鍛える習慣3つ

7章 決断力を鍛える3つの方法

8章 経営について学ぶにはCrossKnowledgeのeラーニングがおすすめ

9章 経営意思決定の練習をするにはBiz-Exでの経営シミュレーションがおすすめ

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである決断力は、適切なタイミングで、十分な情報と明確な判断軸に基づいて責任を持って意思決定できる能力です。この能力は変化の激しい現代ビジネスにおいて、ますます重要性を増しています。AIなどのテクノロジーがさらに発展しても、最終的な意思決定は人間にしかできません。小さなことから始めて、自分の意思で決断する習慣をつけていきましょう。日々の積み重ねによって、あなたも自信を持って決断できるビジネスパーソンへと成長していくはずです。

株式会社LDcubeは経営の意思決定力を高めるための経営シミュレーションプログラム『Biz-Ex』や経営について学ぶためのeラーニングなどのサービスを提供しています。無料のデモ体験会なども行っていますので、お気軽にご相談ください。

