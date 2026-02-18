僧侶の失恋話展示や、元恋人のデータ葬儀場まで　京都・東本願寺前の広場で総勢約50名の僧侶と恋バナするイベント「ごえんさんエキスポ2026 恋バナ縁日」を3/14・15に開催

TERA Energy株式会社

僧侶が立ち上げた京都市の電力会社 (小売電気事業者登録番号：A0582) TERA Energy株式会社 (本社：京都市右京区西京極堤外町18-124／代表取締役：竹本 了悟／以下：同社) は、浄土真宗10派で組織される連合体・真宗教団連合の主催のもと、2026年3月14日(土)・15日(日)の2日間、東本願寺前「お東さん広場」(京都市下京区)にて、僧侶に恋愛相談ができる体験型イベント「ごえんさんエキスポ2026 恋バナ縁日」(以下：本イベント)を開催いたします。

「恋」や「気持ちの伝え方」を意識するホワイトデー（3/14）から2日間、恋に悩める若者のために全国から総勢約50名の僧侶が集結。会場内に設置した喫茶スペースで僧侶に気軽に恋の相談ができる「恋愛僧談喫茶」の他にも、僧侶が自身の失恋エピソードから仏教の教えを語る「失恋説法展」、キュンと響く名言にアレンジした阿弥陀様の教えを栞に書き写す「写キュン堂」、誰かの修羅場エピソードを肴に酒と仏教をたしなむ「恋の修羅BAR」、元恋人の“データ”とお別れする葬儀場「未練データ葬」など、恋と仏教にまつわる様々な体験ブースを予定しています。

「ごえんさんエキスポ」は、僧侶と、これからの社会を生きる若い世代が出会い、浄土真宗や親鸞聖人の教えに、対話や体験を通して触れてもらうためのイベントです。仏教の“こころ”を伝える全国のお寺や僧侶、関連団体が一堂に会する“おまつり”として、2017年に西本願寺を会場に初開催され、真宗教団連合の主催のもと、教団や宗派の垣根を越えて開催を重ねてきました。

◆なぜ「僧侶と恋バナする場」が必要なのか

株式会社デジタルレシピが男女500名に行ったアンケート調査によると、「恋愛相談をできる相手がいない」が約半数、特に若い世代では「誰にも相談しない」と答える人が4割超であり、恋の悩みを一人で抱え込む傾向が顕著です。最大の理由は、「身近な人への恋愛相談に抵抗がある」が挙げられます。その中で今必要なのは、SNSなどに流れる“理想的な恋愛”よりも、利害関係がなく、評価もジャッジもない“ただ聞いてくれる存在”として安心して話せる「第三者としての相談相手」だと考えます。

そこで、本イベントでは「若者が僧侶と恋バナできる場」を提供。「励まし」ではなく「明らめ」を重視する仏教ならではの「苦しみを“乗り越える”ではなく“明らめる”」という捉え方を共有します。苦しみを“構造”として観察する視点や、感情と距離を取る技法、「無常、縁起、空、中道」といった観点で“変えられないものを受け入れる”力の価値について伝えます。

◆概要・プログラム

・イベント名：ごえんさんエキスポ2026 恋バナ縁日～モヤモヤがほどける恋愛僧談フェス～

・日程：2026年3月14日（土）・15日（日）

・時間：10:00～17:00

・会場：お東さん広場（東本願寺前）

・参加費：無料

・プログラム：ブース出展およびステージコンテンツ

【ブース出展】

「恋」というテーマ1つをとっても、その悩みは「失恋」「片思い」「浮気」「未練」など千差万別です。本イベントでは、そうした多様な恋事情に寄り添うため、仏教の視点と結びつけた複数のブースを展開。何千年も人々の「気持ち」と向き合ってきた仏教を通じて、励ましでも否定でもない新たな気づきの機会を提供します。

※画像はイメージです。【ステージコンテンツ】

会場全体を明るく盛り上げるパフォーマンスで、「恋のモヤモヤ」を一時忘れられる時間を提供します。

◆主催 真宗教団連合

組 織 名：真宗教団連合

所 在 地：京都市下京区烏丸通七条上る 真宗大谷派宗務所内

組 織 概 要：浄土真宗の宗祖親鸞聖人の教えを受け継ぐ真宗10派 (浄土真宗本願寺派・真宗大谷派・真宗高田派・真宗佛光寺派 ・真宗興正派・真宗木辺派・真宗出雲路派・真宗誠照寺派 ・真宗三門徒派・真宗山元派) の連合組織

U R L : https://www.shin.gr.jp/

◆企画・運営 TERA Energy株式会社

会 社 名：TERA Energy株式会社

所 在 地：京都市右京区西京極堤外町18-124

代 表 者：竹本 了悟

代 表 番 号：075-874-4851

F A X ：075-874-4852

設 立 ：2018年6月11日

U R L : https://tera-energy.com/

事 業 内 容：再生可能エネルギーを主体とした電力販売

（小売電気事業者登録番号：A0582）

ソーシャルグッドな活動の支援