【ひなまつり】3日間限定商品の予約受付開始　むろやのひなちらしリニューアル、春限定いなりも登場

よつばしフーズ株式会社（本社：大阪府大阪市／代表取締役：黒川晴美）が展開する一口いなり専門店「むろや」は、2026年3月1日（日）から3月3日（火）までの3日間限定で「ひなまつり商品」の予約受付を開始いたしました。

今年は、鮮やかなモザイク仕立てへとリニューアルした「むろやのひなちらし」を中心に、桃の節句を彩る限定商品を展開いたします。あわせて、3月4日（水）からは春限定のいなり商品も順次販売し、ひなまつりから次の季節へと続く味わいをご提案いたします。

※アレルギーに関する情報は店舗により異なります。詳しくはご利用予定の店舗までお問い合わせください。

桃の節句を彩る 3日間限定ひなまつり商品

桃の節句の三日間だけ登場する、むろやの限定商品。

今年は「むろやのひなちらし」をリニューアル。菜の花やたけのこ、桜エビなど季節の食材を取り入れ、色鮮やかに配置したモザイク仕立てのちらし寿司に仕上げました。錦糸卵のやわらかな黄色や海老、いくらの華やかな彩りが折箱の中で映え、祝いの席を明るく彩ります。

あわせて展開する「ひな祭りセット」は、まぐろの旨みとたくあんの食感が調和する“まぐたく”をお雛様、しらすとスナップエンドウにゆず皮を添えた一貫をお内裏様に見立て、カラーリングでも桃の節句らしさを表現しました。

ひなまつり商品をご購入のお客様に、LINEポイントを通常1ポイントのところ2ポイント進呈いたします。

なお、雨の日は特典が重複し、最大4ポイント進呈となります（1日1回まで）。

■商品名：むろやのひなちらし

■価格：税込1,500円（税抜1,389円）

■販売期間：2026年3月1日（日）～2026年3月3日（火）

■商品名：ひな祭りセット

■価格：税込1,544円（税抜1,430円）

■販売期間：2026年3月1日（日）～2026年3月3日（火）

※3月4日以降は「まぐたくとしらすの二色いなり」として4月30日まで販売予定

春季限定 ぷりっと海老とほろ苦い菜の花が主役のいなり

写真：むろやのひなちらし写真：ひな祭りセット

海老の弾む食感と旨みに、菜の花のほろ苦さを合わせた春季限定のいなりです。大葉の爽やかさと桜エビの香ばしさを重ね、柚子胡椒が全体の味わいを引き締めます。

軽やかでありながら印象に残る味わいで、季節の食卓に彩りを添えます。

■商品名：海老と菜の花のいなり

■価格：税込1,800円（税抜1,667円）

■販売期間：2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）

色づく季節をひと箱に

写真：海老と菜の花のいなり

彩りや味わいの異なる4種を楽しめるセット「春爛漫いなり」。

スモークサーモンの華やかさや、たけのこの軽やかな歯ごたえなど、それぞれに異なる表情を持たせています。しらすにはお好みで穂紫蘇を散らしていただき、香りのアクセントも楽しめます。

少しずつ味わいを変えながら楽しめる内容です。

■商品名：春爛漫いなり

■価格：税込1,296円（税抜1,200円）

■販売期間：2026年3月4日（水）～2026年5月6日（水)

よつばしフーズ株式会社 代表取締役社長 黒川晴美プロフィール

写真：春爛漫いなり

福岡県宗像市出身。大学で関西に出てきてから、卒業後アパレル業界に就職する。30歳を機に独立を考え、未経験だった飲食業界に踏み込む。2011年3月、北堀江に「よつばしかふぇ」をオープン。2013年によつばしフーズ株式会社として法人改組する。2014年には自社農園「よつばしファーム富田林」を開園し、翌年には石垣島に2園目を開園する。2017年「ポテトラボ」、2019年「一口いなりむろや」など事業を拡大し、2018年から新事業として旅行企画の販売や、民泊施設の運営にも着手。女性がもっと活躍できる会社、他よりも働きやすい環境、その理想を現実とするためにさらなる会社拡大を目指す。



★一口いなりむろやWEB ／ https://muroya-inari.com/

★むろや別邸WEB ／ https://muroya-inari.com/bettei/

★一口いなりむろや公式Instagram ／ https://www.instagram.com/muroyahorie/

