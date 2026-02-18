EDGEMATRIX株式会社と株式会社科学情報システムズが業務提携

EDGEMATRIX株式会社

EDGEMATRIX株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:太田 洋)と株式会社科学情報システムズ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:浜地 歩、以降SIS)は業務提携を締結しました。本提携により、SISはEDGEMATRIXの映像エッジAI製品(Edge AI Box、Edge AI Station、Edge AI Station アルファ)を活用したシステムインテグレーションサービスを提供します。両社はシリコンバレーを本社とし、オブジェクトストレージ製品を開発販売するCloudian時代から10数年以上にわたる信頼関係を基盤に、交通・インフラ監視、製造業、公共セキュリティなど幅広い分野で、リアルタイム性とプライバシー保護を両立した高付加価値ソリューションを展開してまいります。

■ 業務提携の背景

エッジAI市場は、リアルタイム性やプライバシー保護、通信コスト削減といったニーズの高まりを受け、急速に拡大しています。特に映像解析分野では、製造現場の品質管理、インフラ設備の監視、小売店舗の来客分析など、多様な用途での活用が進んでいます。

EDGEMATRIXは、2019年に米国Cloudianからスピンオフし、NTTドコモビジネス、清水建設等から出資を受けたスタートアップとして、映像エッジAI分野の製品ソリューションを展開してきました。一方、SISは長年にわたる豊富なシステム構築実績と高い技術力を誇り、鉄道設備のスマートメンテナンスなど、AI・IoTを活用したインフラ監視分野での実績を有しています。

両社はCloudian時代から10数年以上にわたる信頼関係を基盤に、今回の提携により、顧客のニーズに応じた最適なエッジAIソリューションを迅速に提供してまいります。

■ 提携の内容

本提携により、SISはEDGEMATRIXの映像エッジAI製品を活用したシステムインテグレーションサービスを提供します。

EDGEMATRIX製品ラインナップ

1. Edge AI Box(EXシリーズ)

NVIDIA Jetson Orin(Nano/NX/AGX)を搭載した高性能GPUエッジAIコンピューティング製品で、従来モデルに比べ飛躍的な性能向上による高速処理を実現。ARMM(自動復旧機能)によって24時間365日オペレーションをサポートし、万が一の異常時にも自動リブートで稼働を継続します。

2. Edge AI Station

Edge AI Box EXシリーズに、多数のカメラとEdge AI Box、複数アプリケーションを遠隔運用管理するStaionOSを搭載するアプライアンス製品。外部ネットワークへの接続なしで単独動作が可能で、オンプレミスでの構成により通信コストの削減とプライバシー保護を実現します。

Edge AI Stationの機能とインターフェース

3. Edge AI Station アルファ

Edge AI Stationに汎用AIアプリケーションをプリインストールしたセット製品で、自社でのアプリ開発が不要で迅速な導入とコスト低減が可能。小規模から大規模・複雑な環境まで幅広いニーズに対応できる汎用性と高い処理能力を提供します。

EDGEMATRIXの技術的優位性

● リアルタイム処理: エッジ側でデータを処理し、低遅延でリアルタイムな応答を実現

● 高い認識精度: クラウドAI処理では圧縮により認識率が低下するのに対し、エッジ処理では高解像度映像をそのまま処理

● プライバシー保護: エッジ側で映像を処理するため、人物映像の外部送信が不要。地理的分散: 災害時などでデータセンター障害が発生してもエッジ側で処理を継続

SISの技術力とシステム構築実績

SISはISO 9001、ISO/IEC 27001、プライバシーマークを取得し、高い品質保証体制を確立しています。また、基本情報技術者の資格をエンジニア全体の約92.7%が取得(2025年3月現在) するなど、国内トップクラスの技術者集団です。

公共・社会(官公庁、自治体、医療)、金融(銀行、証券、保険)、産業(放送、流通、サービス)など多種多様な分野でのアプリケーション開発実績 を持ち、特に鉄道設備のスマートメンテナンスでは、車両検査・修繕設備の状態をリアルタイムに可視化し故障予測を実現するなど、AI・IoT活用の先進事例を有しています。

SISの持つシステム設計・構築能力とEDGEMATRIXの先進的なエッジAI技術を組み合わせることで、製造、交通・インフラ、小売、セキュリティなど幅広い業界に対し、付加価値の高いソリューションを展開してまいります。

Edge AI StationとITシステムの連携

■ 両社のコメント

EDGEMATRIX株式会社 代表取締役社長 太田 洋のコメント:

「SIS様とはCloudian時代から10数年以上にわたりお付き合いがあり、その技術力と信頼性の高さを高く評価しております。特にインフラ監視やスマートメンテナンス分野での実績は、EDGEMATRIXの映像エッジAI技術と非常に親和性が高く、今回の提携により、より多くのお客様に高品質なソリューションをお届けできることを期待しています」

科学情報システムズ株式会社 代表取締役社長 浜地 歩様のコメント:

「EDGEMATRIX様の革新的なエッジAI技術は、リアルタイム性とプライバシー保護の両立を実現する優れたソリューションです。当社のシステムインテグレーション能力と融合させることで、お客様の多様な課題解決に貢献できることを楽しみにしております」

【EDGEMATRIX株式会社について】

映像エッジAI分野におけるリーディングカンパニーとして、Edge AI Box、Edge AI Station、Edge AI Stationアルファ、および同製品群を使うソリューションを提供。リアルタイム性、プライバシー保護、通信コスト削減を実現する映像エッジAI技術を現場実装し、社会の安全性・効率性向上に貢献しています。

本社: 東京都渋谷区恵比寿西2-3-16 CATビル9階

代表取締役社長: 太田 洋

URL: https://edgematrix.com/

【科学情報システムズ株式会社について】

私たちは、高度で良質な技術・サービスを提供し、顧客から信頼され「社会に貢献できる魅力的な企業」を目指します。また長年のシステムインテグレータとしての実績をベースに、お客様の要望に寄り添う提案力、最新技術も取り入れた確かな技術力、徹底した品質管理を強みとしてシステムの要件定義から運用までをワンストップで提供いたします。

本社: 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-6 横浜プラザビル

代表取締役社長: 浜地 歩

URL: https://www.sisinc.co.jp/