「AI、結局なにから？」に終止符。数時間でAIエージェントを基礎導入、2週間で業務実装-dandory、先着10社に無償導入支援（利用料月額＼55,000～／PoC無料枠あり）

NEVELL株式会社（本社：札幌市、代表取締役：杉本 隆史）は、個人ごとに専用のパートナーAIを付与し、プロジェクト管理や社内ナレッジ活用、書類作成まで支援するAIエージェント 「dandory（ダンドリー）」 を提供します。

「AI、うちの業務だと何に使うの？」

「結局、誰が運用するの？」

「PoCやっても現場が使わないよね」



--こうした“会議で止まる一言”が原因で、AI導入が前に進まない企業が少なくありません。

NEVELLは、この“最初の壁”を越えるために、数時間でAI活用の導入設計を確定し、2週間でAIエージェントを業務に実装する導入スプリント（導入支援サービス）を提供します。さらに今回、先着10社限定で無償導入支援を実施します（※dandory利用料は別途／PoC無料枠あり）。

AI導入が止まる原因は「AIの性能」より「段取り」

AI導入が進まない主因は、モデル選定よりも以下の“段取り”にあります。

- 目的が曖昧（何の成果を出すのか決まらない）- 現場が動かない（運用が増える・混乱する不安）- データ連携が詰む（社内データや既存システムと繋がらない）- PoCで止まる（評価指標がなく、次に進めない）

NEVELLは、dandoryの活用を前提に、「小さく試して判断」→「手応えが出た範囲だけ広げる」 という低リスクな進め方で、導入の成功確率を高めます。

数時間で実施：AIエージェント基礎導入（導入設計の確定）

数時間（目安：2～4時間）で、AI活用をスタートできる土台を整えます。

- 目的整理：業務改善／新規事業のどちらで成果を出すか明確化- 業務棚卸し：AIで効果のありそうな業務フローを抽出する- データ方針：必要データ・接続方針・取り扱いルールを最小構成で整理- 運用設計：権限・ログ・更新フローなど“現場が混乱しない”最小ルールを策定- 2週間計画：実装範囲・評価指標（KPI）・担当タスクを確定

先着10社限定：無償導入支援（利用料別／PoC無料枠あり）

「まずは試して判断したい」企業向けに、導入の最初の一歩を支援します。

- 募集枠：先着10社（定員に達し次第締切）- 対象：AI活用を検討中の法人（業種不問）- 支援内容：基礎導入（数時間）＋2週間スプリントの導入設計・伴走（無償）- 利用料：1社あたり月額税込\55,000＋1ユーザーあたり月額税込\2,200～／PoC無料枠あり（条件は個別案内）- 応募方法(Googleフォーム)：https://forms.gle/RL9tw5NLrMKavNKY6

※本支援は、通常コンサルティングフィーとして提供している内容を含みます。

※利用料は2026年2月17日時点のもので変更になる場合があります。

「dandory」について

一人ひとりに専用の「パートナーAI」を付与し、仕事の生産性向上から社内ナレッジ活用、書類作成までを支援するAIエージェントサービスです。

https://knowledge.dandory.work/

主な特長

- 個人専用のパートナーAI全社一律のAIではなく、社員一人ひとりに専用AIが付き、仕事の相談はもちろん、日々の意思決定やコミュニケーションなど、個人の業務文脈を理解したパートナーとして機能するため、現場への定着率が圧倒的に高まります。- プロジェクト管理をAIが支援AIエージェントがタスクリスト生成を支援し、グループチャット上での発言・提案などを通じて、プロジェクト推進の“段取り”を補助します。- 社内ナレッジをAIの学習データとして活用PDFやテキストなどの社内資料を取り込み、パートナーAIの参照データとして活用。社内情報を探す・まとめる負担を軽減します。- 書類作成（Excel／Word）を支援AIエージェントが報告書などのドキュメント作成を支援し、Excel／Word形式での出力にも対応します。

500種類以上のAPI基盤により、業務に合わせたカスタマイズにも対応

NEVELL株式会社は、500種類以上のAPIを保有する独自SaaSプラットフォームを展開しており、dandoryはこの拡張性が圧倒的に高い基盤を活用することで、企業ごとの業務フローや既存システムに合わせた連携・拡張が可能です。

具体例として、EC、BIツール、AI動画生成、予約、マッチングサービス、顧客管理、車両管理、アフィリエイト、ライブ配信などの機能を付与することができ、ゼロからの個別開発を最小化しつつ、導入後の運用に馴染む形へ調整できます。

※カスタマイズの範囲・可否は要件により異なり、個別開発が必要な場合は別途お見積りとなります。

開発にご協力いただいている企業 / 専門家

dandoryは、多方面からご協力をいただいて開発をしています。

今後もディープリサーチや防災対応などの機能拡張を行ってまいります。

企業

- FRSコーポレーション株式会社 様（環境コンサルタント）- 株式会社ガンゼ 様（介護）- 北一食品株式会社 様（飲食）- 株式会社サロンタウン 様（美容）- 株式会社タカハシ 様（カラオケ）- 株式会社美多加堂 様（菓子卸）- 株式会社ユニ・トランド 様（まちづくり、公共交通支援）※五十音順です。※掲載許諾をいただいた企業様のみです。

専門家

- 加藤 郁夫 様（博士、経営学）- 田仲 浩平 教授（博士、工学、東京工科大学片柳研究所デジタルヘルスイノベーションセンター長）※五十音順です。※掲載許諾をいただいた専門家のみです。

代理店募集について

AIエージェント「dandory」の導入支援を共に推進していただける代理店を募集しています。

NEVELL株式会社について

- 販売パートナー：代理店として提案～導入までを担当（当社が支援）- 協業パートナー：自社サービスと組み合わせた共同提案／共同提供

NEVELL株式会社は、FRSコーポレーション株式会社および株式会社ユニ・トランド（株式会社ユニリタ［東証スタンダード：3800］の完全子会社）が株主として参画しています。

また当社は、ユニリタグループの持分法適用関連会社として事業を推進しています。



会社名：NEVELL株式会社

代表者：杉本 隆史

所在地：札幌市豊平区平岸8条12丁目3-55

事業内容：SaaSプラットフォーム提供／AI導入支援／システム開発 等

お問合せ：support@nevell.co.jp

※「数時間で基礎導入」は、事前ヒアリングで対象業務・データ状況が確認できることを前提とします。

※PoC無料枠は提供条件があります（対象範囲・期間・利用上限等）。詳細は個別にご案内します。

※「2週間で実装」は対象範囲・データ準備状況・意思決定速度により変動する場合があります。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。

※本リリースは、株式会社ユニリタによる本サービスの保証・承認を示すものではありません。