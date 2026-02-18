【小野建株式会社】サガン鳥栖U-12の全日本大会初優勝を祝して、U-12チームと交流を行う
交流当日の様子
小野建株式会社がアカデミーユニフォームスポンサーとして協賛しているサガン鳥栖U-12が、
JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会に初優勝を果たしました。
それを受けて2026年2月14日、当社代表取締役の小野剛と佐賀営業所長の井上晃樹がU-12メンバーへ訪問し、お祝いの言葉を贈り、記念撮影を行いました。
当日は株式会社サガン・ドリームス代表取締役の小柳智之様にもお越しいただきました。
当社代表取締役の小野からは「全日本大会優勝おめでとうございます。当社のロゴを背負って日本一に輝いてくれたことを誇りに思います。明るく元気に前向きに、これからもサッカーを楽しんでほしいです」。とお祝いの言葉を贈りました。
サガン鳥栖U-12との交流の様子（上段左から１番目がサガン・ドリームス代表取締役小柳智之様）
当社代表取締役小野とサガン鳥栖U-12との交流の様子（左が代表取締役小野剛）
サッカー選手権大会決勝概要
2025年12月29日に鹿児島県鹿児島市の白波スタジアムで行われた決勝戦にて、サガン鳥栖U-12は、ソレッソ熊本U-12との試合を後半アディショナルタイムを終えて0-0の同点という熱戦の末、PK戦を3-2で制し初優勝を果たしました。なお、同大会での九州勢同士の決勝戦は史上初となります。
JFA 全日本U-12サッカー選手権大会概要
小学生年代の少年少女が切磋琢磨し、日本一の座を目指す大会であり、第49回は予選から7,877チームが参戦しました。
【開催日】
2025年12月26日（金）～12月29日（月）
【会場】
1次ラウンド・ラウンド16：
鹿児島ふれあいスポーツランド（鹿児島県鹿児島市）、鹿児島県立サッカー・ラグビー場（鹿児島県鹿児島市）
準々決勝：
鹿児島県立鴨池補助競技場（鹿児島県鹿児島市）
準決勝・決勝：
白波スタジアム（鹿児島県鹿児島市）
アカデミースポンサー概要
当社は「クニづくり・マチづくり・モノづくりに貢献する」企業として、鉄鋼の流通加工および建設事業を全国に展開しております。スポーツ振興を通じて「マチづくり」に貢献し、青少年の支援を通じて「クニづくり」に貢献すべく、佐賀営業所を展開している佐賀県のサガン鳥栖のアカデミーユニフォームのスポンサーを2023年から継続して実施しております。
サガン鳥栖アカデミーユニフォームには背中上に当社のロゴが掲出されています。
当社佐賀営業所概要
佐賀営業所外観
〒840-0211
佐賀市大和町大字東山田2698-19
代表者：井上 晃樹
TEL:0952-20-1091
FAX:0952-20-1092