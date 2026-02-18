マンガでわかる、自分の「こころ」の守りかた『13歳からのメンタルヘルスの教科書』2月18日発売

株式会社ダイヤモンド社

脳と身体の仕組みを知れば、毎日が少しラクになる！『13歳からのメンタルヘルスの教科書』（カーラ・ビーン 著、精神科医さわ 監訳、御立英史 訳、ダイヤモンド社 刊）が2月18日に発売となります。

カーラ・ビーン 著、精神科医さわ 監訳、御立英史 訳『13歳からのメンタルヘルスの教科書』 ダイヤモンド社

マンガで正しい知識を身につける、世界一やさしいメンタルヘルスの教科書！

全米の学校・図書館で大絶賛されたマンガが日本上陸！

「どうして急に悲しくなるの？」「不安でたまらない時はどうすればいい？」――そんな疑問を抱く読者に向けて、メンタルヘルスの仕組みをフルカラーのマンガでやさしく学べる一冊が登場しました。

本書では、主人公が「心の世界」を旅するようにして、ストレスや恐怖心、依存症、うつ、自殺など、メンタルヘルスに関わる重要なトピックを紹介していきます。専門用語に抵抗がある人や文章を読むのが億劫な人でも、ページをめくるうちに自然と理解が深まることでしょう。また、呼吸の整え方や睡眠の意味、考えかたのクセに気づく方法、気持ちの波にのまれてしまったときの戻りかたなど、日常で使える「心の応急手当」も伝えています。

理由のはっきりしない不安や、言葉にできない心のモヤモヤ。感情は曖昧でつかみにくいものですが、脳や身体で起きていることのメカニズムを理解すれば、正しい知識で自分を守ることができます。本書は、悩みを抱える10代の読者はもちろん、日々の生活や仕事でストレスを感じる大人の読者にとっても役立つ、一家に一冊置いておきたい、世界一やさしいメンタルヘルスの教科書です。

■目次

監訳者まえがき

まずは、ごあいさつ

心の問題をマンガで伝える8つの理由

・CHAPTER 1 スティグマ ……「レッテルを貼られる」ってどういうこと?

・CHAPTER 2 脳 ……とってもすごい脳の仕組み

・CHAPTER 3 心 ……感情ってなんだろう?

・CHAPTER 4 恐れ ……どうして「怖い」と感じるの?

・CHAPTER 5 心と向きあう ……イライラに振り回されないために

・CHAPTER 6 依存症 ……「やめられない」のはどうして?

・CHAPTER 7 うつ ……落ちこんだときはどうしたらいい?

・CHAPTER 8 自殺 ……もし消えてしまいたくなったら

・CHAPTER 9 助けて! ……ひとりで抱えないためにできること

「こころ」を深く知るための用語集

あとがき

＜プロフィール＞

■著者：カーラ・ビーン（Cara Bean）

アメリカのマサチューセッツ州に住む、マンガ家であり中学校の美術の先生。夫と犬のレーズンと一緒に暮らしている。これまでに『Draw 500 Funny Faces and Features』という絵の本を描いている。『13歳からの メンタルヘルスの教科書』は、10代の読者に向けて執筆した、はじめての本。カーラが気持ちを落ち着かせたいときにするのは、森を散歩すること、水にぷかぷか浮かぶこと、ペットとくっつくこと、あたたかいお茶を飲むこと、そして大切な人と笑うこと。絵を描くことが大好きで、とくに子どもたちのスケッチブックを見るのを楽しみにしている。

カーラ・ビーン公式サイト carabeancomics.com

■監訳者:精神科医さわ（せいしんかい・さわ）

塩釜口こころクリニック（名古屋市）院長。精神保健指定医、精神科専門医、公認心理師。1984年三重県生まれ。開業医の父と薬剤師の母のもとに育ち、南山中学校・高等学校女子部、藤田医科大学医学部卒業。勤務医時代はアルコール依存症など多くの患者と向き合う。発達ユニークな娘2人をシングルで育てる母でもあり、長女の不登校と発達障害の診断をきっかけに、「同じような悩みをもつ親子の支えになりたい」と2021年に塩釜口こころクリニックを開業。開業直後から予約が殺到し、現在も月に約400人の親子を診察。これまで延べ5万人以上の診療に携わる。

主な著書に『児童精神科医が「子育てが不安なお母さん」に伝えたい 子どもが本当に思っていること』、『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』 （共に日本実業出版社）

YouTube「精神科医さわの幸せの処方箋」（登録者10万人超）や、InstagramやVoicyでの毎日の配信も好評で、「子育てや生きるのがラクになった」と幅広い層に支持されている。

塩釜口こころクリニック https://shiogamakokoro.com/

精神科医さわ公式サイト https://dr-sawa.net/

■訳者：御立英史(みたち・えいじ)

翻訳者。訳書に、スコット・ハーショヴィッツ『父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』、ヨハン・ガルトゥング『日本人のための平和論』、ロジャー・ニーボン『EXPERT一流はいかにして一流になったのか？』（いずれもダイヤモンド社）、ジーン・マーモレオほか『安楽死の医師』（大和書房）、ブライアン・カプランほか『国境を開こう！』（あけび書房）、ロナルド・J・サイダー『イエスは戦争について何を教えたか』（あおぞら書房）などがある。

■『13歳からのメンタルヘルスの教科書』

著者：カーラ・ビーン

監訳者：精神科医さわ

訳者：御立英史

定価：2,200円（税込）

発売日：2026年2月18日

発行：ダイヤモンド社

判型：A5判並製・296ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478122490

※リリース内の画像・写真は、本書籍に関わる報道を目的とした使用に限ります