7年連続で「スポーツエールカンパニー」および「東京都スポーツ推進企業」に認定

株式会社グリーンハウス

株式会社グリーンハウス（東京都新宿区 代表取締役社長：田沼千秋 以下、グリーンハウス）と株式会社グリーンハウスフーズ（東京都新宿区 代表取締役社長：田沼千秋 以下、グリーンハウスフーズ）は、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」、東京都より「令和7年度東京都スポーツ推進企業」にそれぞれ認定されました。これら、従業員の健康増進を目的とした取り組みが評価されたもので、「スポーツエールカンパニー」については、通算して7～9回の認定を受けた企業に付与されるシルバー認定も獲得しています。

2025年度は、昨年度に引き続きウォーキングイベントを複数回実施し、働く仲間と楽しく運動に取り組める機会を数多く創出しました。参加者数は8,742人と増加傾向にあり、社内コミュニケーションの活性化とともに、各支社等への活動も広がっています。

また、トップアスリートを講師に招いた健康セミナーを開催したほか、転倒による労災防止および従業員の運動習慣定着を目的としたオリジナル体操を制作しました。オリジナル体操は、始業時・終業時それぞれに適した内容で構成し、アプリを活用して全従業員へ配信するなど、継続的な啓発活動にも取り組みました。

グリーンハウスグループは、2016年4月に健康経営の実践のため、「社員の健康増進で、いきいきと活躍できる職場と生産性向上で業績改善を実現する」とした健康企業宣言を制定、従業員が主体的に健康づくりに取り組める環境整備をさらに進めるとともに、食を通した健康の実現を図り、お客様の健康にも寄与していくことを目指しています。

- スポーツエールカンパニーについて

従業員の健康増進を目的として、スポーツの実施に向けた積極的な取り組みを行っている企業を、スポーツ庁が認定する制度です。朝礼や昼休みでの体操・ストレッチの実施、階段利用や徒歩・自転車通勤の奨励、スタンディングミーティングの導入など、スポーツ競技に限らない多様な取り組みが評価対象となります。本制度は、社員が日常的にスポーツに親しめる環境づくりを推進する企業の社会的評価を高めるとともに、「働き盛り世代」をはじめとした国民全体のスポーツ実施率向上を目的としています。なお、本年度は1,635社が認定されています。

- 東京都スポーツ推進企業認定制度について

平成27年度から、従業員のスポーツ活動の促進に向けて優れた取組やスポーツ分野における支援を実施している企業等を東京都が「東京都スポーツ推進企業」として認定する制度で、令和7年度では、427社が認定されています。

- グリーンハウスグループについて

コントラクトフードサービス事業（官公庁・オフィス・工場・学校・病院・ シルバー施設などでのフードサービスの提供）をはじめ、レストラン事業、ホテルマネジメント事業など、食とホスピタリティに関連したさまざまな事業を展開しており、2025 年 3 月末のグループ年商は 1,837 億円、店舗数は 2,953 店舗です。

- 関連情報

▼健康企業宣言

https://www.greenhouse.co.jp/corporate/our-mission/