【開業20周年】オリナス錦糸町が"黄色に染まる"32日間。館内飲食10店舗がミモザカラーの特別メニューを展開。さらに多肉植物即売会も同時開催。

双日商業開発株式会社

2026年2月吉日



双日商業開発株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役社長：柏木 広喜）が運営するJR錦糸町駅前の複合商業施設「オリナス錦糸町」（東京都墨田区太平）は、2026年に開業20周年を迎えます。


これまでのご愛顧への感謝を込めた特別企画として、


「オリナス錦糸町20周年特別企画 春を味わうミモザフェア」を開催いたします。


春の訪れを告げる“幸せの花”ミモザをテーマに、館内飲食店10店舗が黄色を基調とした華やかな限定メニューを展開。スイーツ、ドリンク、麺類、カレー、和食まで、多彩なジャンルが“春色”に彩られます。


さらに期間中は、対象メニュー1注文につきオリジナルグッズがもらえる「ミモザチケット」を配布。開業20周年の感謝を込め、食を通じて春の賑わいを創出します。






■オリナスミモザフェア 開催概要


・開催期間：2026年2月20日（金）～3月22日（日）


・開催場所：オリナス錦糸町 館内飲食10店舗


・内容：ミモザをイメージした期間限定メニューの販売


※対象メニュー1点ご注文につき、オリジナルグッズがもらえる「ミモザチケット」を1枚配布。




■フェア参加メニュー（一部抜粋）


【丸亀製麺（モール3F）】


明太玉子あんかけうどん（並）＋1品（天ぷら各種またはいなり）


価格：780円～（イートイン）


店内仕込みのふわとろ玉子あんかけに明太子を合わせた一杯。揚げたての天ぷらと相性抜群。






【TUTU（モール3F）】


フローズンマンゴボンボン with ハーゲンダッツ


価格：1,000円（イートイン・テイクアウト）


濃厚マンゴーアイスをもちもち生地で包み込んだ贅沢スイーツ。





【100時間カレー（モール3F）】


ごろっとチキンのチーズオムカレー ～ミモザ風～


価格：1,199円（イートイン）/1,177円（テイクアウト）


100時間かけてつくったコク深いカレーに、とろとろ卵とチーズを重ねた華やかな一皿。






【sakura食堂（モール4F）】


ふわふわパンケーキ


価格：1,080円～（イートイン・テイクアウト）


一枚ずつ丁寧に焼き上げた、ふわふわ食感の贅沢なパンケーキ。


口の中でとろけるような優しい甘みが広がります。





■2日間限定の注目イベントも開催


「PLANT FREAKS vol.5」


近年人気が高まる多肉植物の大型即売会を同時開催。


“ミモザフェア”とともに、春のボタニカルムードを演出します。




・開催期間：2026年2月28日（土）・3月1日（日）


・開催時間：10:00～16:00


・開催場所：1Fエントリーコート・２F連絡通路


・後援：NPO法人日本多肉植物の会




■20周年を迎える「オリナス錦糸町」




2006年開業。


JR「錦糸町駅（北口）」より徒歩5分、東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅（4番出口）」より徒歩3分。約100店舗のショップ＆レストランや、シネマコンプレックス、オフィスビルやマンションから成る複合商業施設。


オリナスの語源である”織り成す” = 様々な要素を絡み合わせて物事を作り上げていくというコンセプトから、地域に親しまれております。周辺施設と連携しファミリー層を中心に魅力的な空間・時間を演出しております。




