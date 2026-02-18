建築家・津川恵理氏トークイベント『身体に問う建築』開催のお知らせ

株式会社鶴弥

イベント概要

粘土瓦のリーディングカンパニーである株式会社鶴弥が、瓦産業の振興と探求のために運営するウェブメディア「ヒトツチ」によるイベントとして、建築家の津川恵理さんによるトークイベントを開催します。

津川さんは、都市景観大賞特別賞、土木学会デザイン賞優秀賞、グッドデザイン賞など受賞も多数。瓦という素材がもつ物質性と時間性を、都市や建築の具体的な場にどう接続しうるのか。今回は津川さんの実践を手がかりに、素材と空間と身体についてじっくり議論していきます。

会場ではトーク後に参加者の交流の時間も設けました。積極的にご参加ください。オンライン参加に人数制限はございません。

◼︎開催概要

“ヒトツチ”イベントシリーズ「身体に問う建築」

登壇者：津川恵理（建築家／ALTEMY代表）

モデレーター：黒川 彰（建築家／IEDIA／Sho Kurokawa architects）

日程：2026年3月12日(木)

時間：

・開場：18:00

・トーク：18:30-20:00

・懇親会：20:00-21:00（軽食とドリンクあり）

会場：中央会計セミナールーム 大雅ビル３階

住所：大阪府大阪市中央区備後町3丁目6-2

アクセス：大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩1分

担当：株式会社 鶴弥／営業部／久保）

形式：会場参加＋オンライン参加（YouTube Live）

参加費：無料

参加方法：Peatixよりお申し込みください

https://hitotsuchi-tsugawa-eri.peatix.com/

定員：

・会場参加 40名（お申し込み先着順）

・オンライン参加 無制限

＊3月12日17:00までにお申し込みください

主催：株式会社 鶴弥

◼︎津川恵理（登壇者）

2015年早稲田大学創造理工学術院建築学を修了後、組織設計事務所勤務を経て、2018年より文化庁新進芸術家海外研修員としてDiller Scofidio + Renfro（ニューヨーク）に勤務。神戸市主催「さんきたアモーレ広場」デザインコンペ最優秀賞受賞を機に帰国し、ALTEMYを設立。主なプロジェクトとして、サンキタ広場（2021）、Spectra-Pass＠ポーラ美術館（2021）、まちの保育園 南青山（2024）、庭と織物──The Shades of Shadows＠HOSOO GALLERY（織物共同開発／空間構成、2024）などがあり、コンペ実績として渋谷公園通りデザインコンペ2040最優秀賞（2024）がある。受賞歴に国土交通省都市景観大賞特別賞、土木学会デザイン賞優秀賞、東京藝術大学エメラルド賞、日本空間デザイン賞、グッドデザイン賞などがある。2020-23年東京藝術大学教育研究助手を務め、現在、東京理科大学、法政大学、日本女子大学、東京電機大学大学院にて非常勤講師を努めている。

website:https://www.alt-emy.com/



instagram:https://www.instagram.com/eri_tsugawa/(https://www.alt-emy.com/)

サンキタ広場(C)生田将人まちの保育園 南青山(C)︎GION

◼︎黒川 彰（モデレーター）

黒川 彰（建築家／株式会社 IEDIA／Sho Kurokawa architects 株式会社）

1987年東京都生まれ。建築家。慶應義塾大学、ブリュッセルの設計事務所勤務を経て、2014年にスイスのメンドリジオ建築アカデミーを修了。同年にSho Kurokawa architectsを設立し、建築・家具・プロダクトのデザインやコンサルティングをおこなう。現在は株式会社 IEDIAのChief Experience Officerとしてステークホルダー全体の体験価値についてデザインの側面から統括をする。慶應義塾大学非常勤講師。

ヒトツチの共同編集長として、記事やイベントの企画を通じて様々な建築関係者が瓦について考え、触れる機会を創出していく。

株式会社 IEDIA：https://iedia.co.jp/

Sho Kurokawa architects 株式会社：https://shokurokawa.net/

◼︎ヒトツチ（ウェブメディア）

ヒトツチは株式会社鶴弥が運営するウェブメディアです。古いと思われがちな瓦という建材について、現代の建築家たちがどのように感じ、どのような活用に取り組んでいるのか。

瓦に関わる職人たちへのインタビュー、瓦や粘土系素材を用いた国内外の名建築や現代建築のレポート、ヴァナキュラーな建物や風景についての論考など。様々な建築関係者が瓦について考え、触れる機会を創出し、その思考を広く発信していきます。

ヒトツチ：https://hitotsuchi.media

◼︎株式会社 鶴弥（主催）

創業から130年以上にわたり、粘土瓦の製造・販売を行い、防災瓦「スーパートライ110」を主軸に活発な新製品投入を続ける粘土瓦業界のトップメーカー。市場ニーズに対応した「スーパートライ110 タイプI Plus」や、粘土瓦製造技術を生かした陶板壁材「スーパートライ Wall」を開発するなど、常に新たな挑戦を続けている。

株式会社 鶴弥：https://www.try110.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/tsuruya110