人気お笑いコンビ・なすなかにし中西茂樹、初の著書『いまのところ』2月18日発売！　芸人になったきっかけは最愛のいとことずっと一緒にいたいから……!?　No.1ロケ芸人が綴る、笑いと涙の48年間

なすなかにし中西茂樹、初の著書『いまのところ』を2月18日にリリース。

レギュラー多数＆ロケ芸人としても引っ張りだこの売れっ子おじさんの緻密なボケは、「あの日」「あのとき」があったから――。妻・高田 紗千子（梅小鉢）との出会いから、こだわりのメガネ事情まで大ボリュームでお届け。また、相方・那須晃行の休業時の裏側、葛藤、本音も初めてここに明かされる。描き下ろしマンガも多数収録。笑いながら読んでいたのに、気がついたら泣いていた。中西茂樹の48年間が詰まった一冊です。

【中西茂樹コメント】

この度、『いまのところ』を出版させていただく運びとなりました。私の「いまのところ」を、ぜひ知っていただけたらと思います。いまのところ、評判がいいです。

【本書のポイント】

・「書く才能」を芸人仲間たちも絶賛！ SNSやnoteで話題の中西茂樹が、満を持してエッセーを出版。

・相方・那須晃行の休業、その裏側を初告白。コンビの絆、葛藤、そして未来への本音を赤裸々に。

・描き下ろしマンガ46作＆秘蔵写真も！ 多才な表現で贈る、大ボリュームの「なすなかワールド」。

【本書の内容】

・芸人を目指したキッカケはいとこと一緒にいたいから

・幼少期、孤独だった中西茂樹と自作ゲーム

・幸せな結婚生活と意外な悩み

・No.1ロケ芸人の中西茂樹が考えるロケの極意

・TPOで使い分けるメガネのこだわり

・上京して突きつけられたコンビ格差

・相方・那須晃行が倒れた、あの日のこと

・なすなかにしの幼少期から現在に至るまでの歩みを秘蔵写真でご紹介！

書籍情報

【書籍タイトル】：『いまのところ』

【書籍発売日】：2026年2月18日

【著者】：中西茂樹（なすなかにし）

【定価】：1,595円 (税込)

【判型】：四六判

【ISBN】：9784575320510

【出版社】：双葉社

【著者プロフィール】

中西茂樹（なすなかにし）

2001年、那須晃行とのいとこ同士の漫才コンビ『なすなかにし』を結成。中西は文章執筆やマンガ制作も好きでSNSでも数々の作品を公開してきた。TBS「ラヴィット！」、TUT「なすなかにしのバズっちゃ!!」、BS11「なすなかにしのゲームキングダム」MBS「土曜のあさはほめるちゃん」などのレギュラー番組に多数出演中。

