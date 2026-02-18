＜高い拡散力と静音性＞空間に溶け込む静かなデザインのプロフェッショナルディフューザー「SCEN（セン）」2026年2月27日（金）新発売

アットアロマ株式会社

心地よさと機能性のあるアロマ空間デザインや、香りによるブランディング・CIを手掛けるアットアロマ株式会社（代表取締役：片岡 郷）は、「professional diffuser SCEN（プロフェッショナルディフューザー セン）」を2026年2月27日（金）に新発売いたします。

「professional diffuser SCEN」は、人が心地よく過ごす空間に寄り添う、天然の香りのためのディフューザーです。本体の直線的で端正なデザインから着想した「SCEN（セン）」という名は、凛とした造形美を象徴すると同時に、SCENT（香り）や SCENE（場面）、香りに対する感覚を想起させるSENSE（センス）にも通じる響きを持っています。香りを引き立てるため、主張しすぎず、空間の一部として静かに溶け込む佇まいを追求しました。アットアロマのディフューザー史上、最も細かな粒子レベルによる均一な拡散力と、空間を妨げない高い静音性を備えています。

カラーは、ニュートラルな4色展開。潔いスクエアフォルムと、家具のように空間になじむ質感が、家電的ではない上質感を生み出します。機能面は、曜日ごとに最大3つのプログラム（開始時刻・停止時刻・噴霧レベル）と、15段階のレベルから濃度調整が可能。使う人それぞれの過ごし方に合わせて、香りのある空間を心地よくしつらえることができます。100%天然のエッセンシャルオイル本来の香りが、空間を静かに満たします。

商品特長

■あらゆる空間になじむ最新機構

オイルを最も細かいレベル（当社比）の粒子にすることで、広い空間でも香りが滞ることなく、最大120平方メートル の空間までムラのない均一な拡散が可能です。さらに、オイルの酸化を最小限に抑える噴霧技術を新たに採用し、常にフレッシュな香りを保ちます。

静音性や操作性もグレードアップしました。オフィスや商業施設など、人が長く過ごす環境においても、会話や音響を妨げることなく香りをお楽しみいただけます。

［オフィス］休憩スペースに取り入れて、メリハリのある空間づくりを。社員同士のコミュニケーションを促します。［サロン］おもてなしとして、来客数の波や時間帯に合わせた心地よい香り空間を演出することが可能です。

■実用性と機能性へのこだわり

プロダクトデザイナーの想いやコンセプトを反映し、細部にまで丁寧な加工を施した、潔いスクエアフォルム。内部のスイッチにも精密な操作感を追求し、確かな押し心地を実現しています。日本品質による厳格な管理のもと、デザイン性だけでなく、安心して長く使える品質と耐久性を両立しました。

機能面では、曜日ごとに最大3つのプログラム設定（開始時刻、停止時刻、噴霧レベル）と、15段階のレベルから濃度選択が可能。オフィスであれば平日は就業時間に合わせて香りを広げ、昼時と休日は停止するなど、使用空間や用途に合わせてきめ細かくコントロールできます。

センティングデザインで空間を彩る

センティングデザインとは、100%天然の香りを用いて、心や体、環境への効果に配慮しながら空間をデザインすることです。約90種類のラインアップから選ぶ香りの空間演出をはじめ、企業や施設の世界観を香りで表現するオリジナルデザインオイルの開発、アロマグッズの企画・制作まで、幅広いご提案が可能です。ホテルや商業施設、オフィスなど、全世界6,000箇所以上に導入されています。

また、専門のコーディネーターが定期的に訪問し、空間の維持・管理を実施。季節感や効果効能などを考慮した香りのご提案など、香りのコンサルティングも行っています。

デザインコンセプト

プロダクトデザイナー柴田文江氏による、シンプルで丁寧なデザインです。金属の重厚感に軽やかなフットデザインを組み合わせ、ミニマルでありながら精緻な造形を実現しました。カラーは、あらゆる空間に調和する洗練された4色展開。ボトルキャップを置ける構造をはじめ、内部の見えない部分にまで配慮し、デザイン性と実用性を両立しています。

■プロダクトデザイナー 柴田文江

エレクトロニクス商品から家具、医療機器、ホテルのトータルディレクションなど、国内外のメーカーとのプロジェクトを進行中。エル・デコインターナショナルデザインアワード照明部門グランプリ受賞、Red Dot Award Best of the Best、iF Design Award 金賞、毎日デザイン賞、グッドデザイン賞金賞、などの受賞歴がある。多摩美術大学教授。

著書『あるカタチの内側にある、もうひとつのカタチ』

■デザイナーコメント

香りを引き立てるため、主張しすぎず空間に溶け込む佇まいを追求しました。金属の重厚感と軽やかさのバランスにこだわり、家具のように空間になじむ質感に仕上げています。

暮らしに寄り添い、長く使い続けられることを意識し、シンプルで丁寧なかたちを目指しました。カラーは、環境との調和を大切にした4色展開。「カッパー」はモダンな感性を象徴するアイコニックなカラーとして設定しています。

商品概要

professional diffuser SCEN（プロフェッショナルディフューザー セン）

・内容 ：ディフューザー本体、ACアダプター、アトマイザー、ロック用キー

・カラー：カッパー、ブラウン、チャコール、シルバー

・価格 ：220,000円（税込）

・発売日：2026年2月27日（金）

・特設サイト：https://store.at-aroma.com/ext/scen.html

カッパーブラウンチャコールシルバー

【仕様詳細】

・本体サイズ：幅280×高さ210×奥行120mm（突起部、ACアダプターを除く）

・外装サイズ：幅337×高さ337×奥行177mm

・重さ：約2.9kg（ACアダプター、オイルを除く）

・電源：DC 12V、2A ACアダプター（AC 100V 50-60Hz）

・消費電力：4W

・噴霧方式：圧縮空気方式（ベンチュリ方式）

・濃度調整：15段階

・最大拡散範囲：120平方メートル ※

・消費量目安：約0.2ml／時間（Lv.5の場合）※

・タイマー機能：タイマー：WEEKLYモード（曜日ごとに3つまで設定可能）／TIMERモード

・ACアダプター長：約1.5m

・生産国：日本

・使用オイル：アットアロマ社製の250ml／450mlアロマオイル（別売）

※ 使用環境やオイルの種類により異なります。

会社概要

アットアロマは、アロマ製品の開発から香りのある空間までをトータルに提供する香りの専門ブランドです。ホテルやショップ、商業施設など、全世界6,000箇所以上で、天然アロマの機能を生かした、感性に訴えかけるアロマ空間デザインを提供しています。また、アロマ空間デザインのノウハウをもとに、家庭用アロマディフューザーや天然100%エッセンシャルオイルブレンドの開発・製造、直営店の運営などを手がけています。

公式ホームページ ：https://www.at-aroma.com/ (https://www.at-aroma.com/)

公式オンラインストア ：https://store.at-aroma.com/ (https://store.at-aroma.com/)

Instagram ：https://www.instagram.com/ataroma_official/ (https://www.instagram.com/ataroma_official/)

Facebook ：https://www.facebook.com/ataroma (https://www.facebook.com/ataroma)

YouTube ：https://www.youtube.com/user/ataroma01