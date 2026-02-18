これまでになかった転職の戦略書が誕生!超ローリスクで、誰でも年収1000万円を目指せる『ゆる転職』 2月18日発売

株式会社ダイヤモンド社

7回にわたる転職で、270万円から約6倍の1800万円にまで年収をアップさせた転職の達人・外資系うさぎのちょこさんの初の著書『ゆる転職』が、2月18日にダイヤモンド社から発売となります。

『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』外資系うさぎのちょこさん：著 ダイヤモンド社：刊

■力を抜きながら、自らの市場価値を上げられる!?従来の常識を覆す、目からウロコの転職指南書

終身雇用が揺らぎ、転職という選択肢が広く浸透した現代でも、多くの人にとって転職はなお「人生をかけた一大イベント」として受け止められています。職場や人間関係が大きく変わるという不確実性を伴う以上、「失敗したらどうしよう」という不安から、なかなか一歩を踏み出せないビジネスパーソンも多いのではないでしょうか。

さらに転職活動は多くの場合、現在の業務をこなしながら情報収集や履歴書などの作成を進める必要があります。限られた時間の中で意思決定を迫られ、短期決戦になりやすい“ガチ転職”は、精神的にも時間的にも消耗が激しく、焦りから判断を誤るケースもあります。

本書『ゆる転職』が提唱するのは、そうした従来の価値観に真っ向から逆張りする新しい転職観です。転職を人生の勝負と考え、肩ひじを張って身構えるのではなく、「毎日少しずつ」「ゆるく」転職活動を続けていく。そうすることで、焦らずに選択肢を持ち続け、訪れたチャンスを最大限に活かすことができる――。転職をギャンブルにせず、リスクを抑えながら年収1000万円を目指すための戦略を提示しています。

著者である「外資系うさぎのちょこさん」は、7回の転職を経て270万円から約6倍の1800万円にまで年収を引き上げてきた“転職のプロ”。特別なスキルや専門性もなかったという著者が転職で大成功した秘訣を、具体的なエピソードとあわせて1冊にまとめています。

いざという時にチャンスを逃さず、焦らずにキャリアを選び取る。転職を“特別な勝負”ではなく“日常の習慣”へと変える、新しい転職活動の戦略書です。

■『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』

著者：外資系うさぎのちょこさん

定価：1,892円（税込）

発売日：2026年2月18日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判並製・304頁

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4478122229/

■著者プロフィール：外資系うさぎのちょこさん

地方のIT会社にて年収270万円のプログラマーとしてキャリアをスタート。もともとは「地元企業でゆるふわに働きたい」と思っていたものの、働けば働くほどなぜか年収が下がる超絶ブラック企業だと判明し、やむにやまれず転職を決意。2社目になぜか外資金融のバックオフィスに採用されて年収が一般的な水準に戻ったものの、所属部門が組織再編で消滅し、再度の転職。このころから転職への抵抗感が薄れる。その後金融、外資IT、Big4監査法人、大手総合コンサルファームなどの経験を経て独立。「市場価値の高い椅子」に座り替える転職を続けた結果、7回のキャリアチェンジで年収が6倍になった。その経験を活かし、2020年よりキャリア構築やビジネススキルに関するnoteを開設。楽しめる有益な情報をゆるふわに発信するスタイルの「キャリア相談室」などが人気を博す。X(旧Twitter)フォロワー数は3万人超。現在は社長として働き、さらに自由度の高い環境で収入アップと働きやすさを両立している。

