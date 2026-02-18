花巻東高校とオフィシャルパートナー契約

株式会社エアウィーヴ

株式会社エアウィーヴ（東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：高岡本州、以下「エアウィーヴ」）は、学校法人花巻学院花巻東高等学校（岩手県花巻市、理事長兼校長：小田島順造、以下「花巻東高校」）とオフィシャルパートナー契約を締結しました。

花巻東高校は、野球をはじめとした複数の競技で全国レベルの実績を持ち、多くの卒業生が国内外の舞台で活躍している名門校です。グローバル展開を目指すエアウィーヴは、花巻東高校が掲げる「立志夢実現」「世界に羽ばたく」の教育理念に共感し、この度の契約に至りました。勉学やスポーツなどに励む学生たちを、睡眠の面からサポートします。

提供製品について

契約締結式にて（1月23日校内にて実施）

ミラノ・コルティナ2026公式オリンピックライセンス商品のベッドマットレス、かけ布団、枕を提供。現役アスリートの睡眠を支える限定モデルで、学生たちの睡眠環境を整えます。

ベッドマットレスは表裏で硬さが異なる3分割構造のブロックを入れ替えることで、カスタマイズが可能。一人ひとりの体形に合わせて、理想的な寝姿勢を実現します。

学生寮

＜商品名＞

・ベッドマットレス：エアウィーヴ ベッドマットレス Milano Cortina 2026 公式オリンピックライセンス商品

・かけ布団：エアウィーヴ ハイパーダウン Milano Cortina 2026 公式オリンピックライセンス商品

・枕：エアウィーヴ ピロー Milano Cortina 2026 公式オリンピックライセンス商品

学生たちの睡眠をサポート

＜睡眠の重要性を学ぶための特別授業を実施＞

昨年12月、スポーツコース高2・高3の生徒約320名を対象に特別授業を実施しました。

睡眠は勉学や競技等のパフォーマンスに直結することから、 生徒が自主的に質の高い睡眠をとれるよう、休息のとり方やその重要性について紹介しました。

＜ベッドマットレスのフィッティングを実施＞

今回提供するベッドマットレスは、一人ひとりの体形に合わせてカスタマイズが可能です。

導入にあたり、独自の体形測定システム「airweave MattressFit」を使用した、寝具のフィッティングを実施。生徒は2人1組で写真撮影を行い、自分に合った硬さパターンを測定しました。

フィッティングの様子