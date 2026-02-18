Amazon Music、注目のネクストブレイクアーティスト支援企画「BREAKTHROUGH JAPAN 2026」にIMP.など6組を選出

アマゾンジャパン合同会社

本日2月18日、Amazon Musicは、2026年にブレイクが期待される日本国内の将来有望なアーティストを選出する企画「BREAKTHROUGH JAPAN 2026」を発表しました。今回選ばれたのは、IMP.、OddRe:、カネヨリマサル、CLAN QUEEN、harha、muqueの6組です。

Amazon Musicが全世界で展開している「Breakthrough」は、キャリアの転換期にある新進気鋭のアーティストを対象に、優れた才能を世界中の音楽ファンに届けることを目的とした、長期的かつグローバルな支援プロジェクトです。人気プレイリストでの紹介に加え、ライブ配信やマーケティング施策、イベント、グッズ販売、Amazon Music Originalとしての独占配信など、多岐にわたるサポートを提供しています。

その日本版である「BREAKTHROUGH JAPAN 2026」では、日本国内のアーティストにフォーカスし、独自の創造力を持ち、音楽シーンに新たな挑戦をし続ける、今年注目のアーティストを選出しました。プレイリスト「BREAKTHROUGH JAPAN(https://music.amazon.co.jp/playlists/B07QV594KH)」での紹介に加え、今後、さまざまな支援施策を展開していきます。以下に、選出された6組のアーティストについてご紹介します。

IMP.

IMP.（読み：アイエムピー）は、2023年にデビューした7人組男性グループです。国内外でのライブやフェス出演、ドラマへの楽曲起用など、多方面で活躍の場を広げています。ボーカルとダンスの高い完成度を強みに活動の幅を広げており、今後さらに多様な層へと支持を広げていくことが期待されます。

今回の選出について、IMP.は次のように述べています。「この度は選出していただき、大変光栄に思います。たくさんの素敵なアーティストの方々がいる中で、6組の中に選んでいただけたことは、すごく自信につながりました！応援してくれているファンの方はもちろん、日頃からAmazon Musicを活用されている一人でも多くの方々に、僕たちIMP.の魅力を伝えられるよう、さらに高みを目指して挑戦し続けていきたいです！そして、Amazon Musicさんと共に、IMP.の目標でもある“僕たちを知らない人がいない世界”を作り上げていけたら嬉しいです！」

OddRe:

OddRe:（読み：オドレ）は、「Odd（はみ出し者）たちが時代に向けて投げかける“踊れ”というメッセージを軸に、強い個性を放つ音楽を展開する3ピースバンドです。J-Rockやヒップホップ、ボカロなど、現代の日本音楽シーンのトレンドを凝縮したサウンドは圧倒的な新鮮さを持ち、聴くほどに余韻と中毒性を残します。唯一無二の存在感に、今後のさらなる広がりが期待されます。

今回の選出について、OddRe:は次のように述べています。「選んでいただき、ありがとうございます。僕らが大好きな音、言葉、カルチャー、そんなものを全部載せ込んだ、最強音楽をやってるつもりです。いいものも悪いものも、僕らの音楽がそれをビートに変えて、笑ってようが泣いてようが、みんなが踊っていられる時代になればいいかなと思ってます。」

カネヨリマサル

カネヨリマサルは、大阪出身の3ピースロックバンドです。ポップなメロディーと、儚さと力強さを併せ持つ歌声、日常の一瞬を切り取った歌詞で支持を集め、SNSを中心に注目を拡大してきました。アルバムリリースやツアーを重ねる中で着実に表現力を磨き続けています。共感を呼ぶ等身大の歌詞と、爽快感のあるサウンドが胸に響き、今後さらなる広がりが期待されます。

今回の選出について、カネヨリマサルは次のように述べています。「この度は、選出していただき、ありがとうございます。とても嬉しく、光栄です。今年もさらに真っ直ぐに好きな音楽を突き詰め、私達らしい曲を作っていきたいと思います。そして、それがたくさんの人に伝わるよう、活動を頑張っていきます！」

CLAN QUEEN

CLAN QUEEN（読み：クランクイーン）は、音楽からビジュアルクリエイティブに至るまで、活動のすべてをコンセプチュアルに構築する“アートロック”を標榜する新世代ユニットです。ワンマンライブが各地でソールドアウトするなど、着実に支持を拡大しています。生音と電子音を独自の感性で融合させた表現は、強烈な世界観とともにライブで真価を発揮しており、今後さらなる発展が期待されます。

今回の選出について、CLAN QUEENは次のように述べています。「選出いただき、ありがとうございます！ 今年も皆さんに楽曲をたくさん届けたいと思っているので、Amazon Musicを通してCLAN QUEENを楽しんでいただけたら嬉しいです。」

harha

harha（読み：ハルハ）は、2022年に活動を開始し、シネマティックでポップな楽曲と印象的な世界観を持つ2人組ユニットで、ワンマンライブやドラマへの楽曲起用など、活動の幅を着実に広げています。日常に寄り添うやさしくも切ない世界観と、「少年」「モラトリアム」をテーマにした楽曲表現が魅力で、今後、一段の活躍が期待されます。

今回の選出について、harhaは次のように述べています。「この度、選出していただけたこと、心から光栄に思います。harhaの曲を大切に聴いてくれているすべての方々のおかげなので、そんな皆さんに『harha変わらず良い音楽やってるね』と思ってもらえるように、これからも頑張ってまいります。」（ヨナベ）「harhaはこれからもあなたのそばに居られる、目と目を合わせられる、共に歩んでいけるPOPSを創り続けていきます。」（ハルハ）

muque

muque（読み：ムク）は、福岡を拠点に活動する3ピースバンドです。トラックメイクとアレンジを担うドラマーを中心に、叙情的な歌詞とどこか和を感じさせるメロディー、同時代性の高いサウンドを融合させた楽曲を生み出しています。エモーショナルで豊かな歌声と、ロックを軸にしたミクスチャーサウンドが織りなす世界観は高い完成度を誇り、独自の存在感を放っており、今後のさらなる進展に期待が高まります。

今回の選出について、muqueは次のように述べています。「この度は、選出していただきまして、ありがとうございます。Amazon Musicを通して、たくさんのリスナーの皆さんに出会えることを楽しみにしています！ 4月にはニューアルバム『GLHF』もリリースしますので、今後のmuqueにもぜひご注目ください。」

プレイリスト「BREAKTHROUGH JAPAN」

Amazon Musicのジャパン カントリーマネージャーのニコラス・フォーケードは、次のように述べています。「いつの時代も、新たな才能は音楽シーンに刺激を与え、流行を生み出してきました。Amazon Musicが選んだ6組のアーティストが、私たちとの歩みの中で、日本国内はもちろん世界中のより多くのリスナーに届くことを願っています。」

プレイリスト「BREAKTHROUGH JAPAN(https://music.amazon.co.jp/playlists/B07QV594KH)」

Amazon Musicについて

Amazon Music は、音楽、ポッドキャスト、カルチャーを通じてファン、アーティスト、クリエイターをつなぐ、没入型オーディオエンターテインメントサービスです。Amazon Musicは、キュレーションされ、パーソナライズされたプレイリストや、アーティストのライブ配信、Amazon独占配信のポッドキャストなど、ファンが愛するものをより身近に感じられるようなコンテンツが満載です。プライム会員は、1億曲以上の楽曲のシャッフル再生ほか、自由に曲を選んで再生できる厳選プレイリストや人気のポッドキャストをお楽しみいただけます。Amazon Music Unlimitedに会員登録すると、1億曲以上をHD音質でオンデマンド再生できるほか、拡大し続けるUltra HDと空間オーディオ対応の楽曲、さらにAudibleの世界最大級の豊富なオーディオブックから毎月一冊をご利用いただけます。Amazon Musicは、無料でダウンロードできるAmazon Musicアプリ、もしくは、Alexa搭載デバイスなど対応するデバイスをご用意いただければ、どなたでもお楽しみいただけます。詳しくは、amazon.co.jp/musicをご覧ください。