「毎日がつまらない」から脱却！なりたい自分に生まれ変わる“すごい習慣術”　『人生アップデート大全』 2月18日発売！

株式会社ダイヤモンド社

「やりたいことがわからない」「先延ばしが増えた」「他人に嫉妬してしまう」-私の人生、なんだか停滞している！？ そんな状態に気づいたら、自分をアップデートするサインです！人生を動かし、自分を変えるための習慣をまとめた1冊『人生アップデート大全 ――停滞した自分を変える66の習慣』が2月18日にダイヤモンド社から発売となります。

池田貴将：著『人生アップデート大全 ――停滞した自分を変える66の習慣』 ダイヤモンド社：刊

停滞している今こそ人生を変えるチャンス！

新しい自分に出会うための実践メソッド

目の前のタスクに追われるだけの日々が続き、なんとなくスマホを眺めているうちに1日が終わる。今の仕事や生活に満足しているわけではないのに、やりたいことも見つからないまま、1週間、1ヵ月があっという間に過ぎていく――。そんな“人生の停滞感”に心当たりはないでしょうか。

行き詰まりを感じるとき、私たちはつい「何かきっかけさえあれば変われる」と考えてしまいがちです。しかし人生は、毎日の選択の積み重ね。充実した日々を送っている人も、「運がいいから」ではなく、より良い明日のための選択・行動をしてきた結果です。前に進むためのヒントは、一発逆転の機会を待つのではなく、日々の過ごし方や習慣のなかにあるのです。

本書は、停滞した日々を抜け出し、人生をアップデートするための習慣を66項目に分けて紹介します。行動心理学などの科学的知見に加え、哲学者・偉人の習慣も交えたメソッドを具体例とともにわかりやすく解説。停滞を突破するために必要な体力・気力・思考力・精神力を高める、実践的なアイデアを凝縮した1冊です。

著者は『覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰』『図解 モチベーション大百科』などのベストセラーで知られる、リーダーシップ・行動心理学の研究者、池田貴将氏。研究知見に加え、自身も習慣によってどん底の状態から立て直してきた経験があるからこそ、机上論に終わらない実践的なメソッドとしてまとめられました。本書で紹介する習慣をできることから少しずつトライしていけば、きっとこれまでに見たことのない景色と出会えるはずです。

■目次（一部抜粋）

はじめに 未来が描けないあなたへ。停滞から抜け出す最初の一歩

第1部 仕事、キャリア、人生……「このままでいいのか？」から抜け出す！

第1章 なぜあなたは停滞しているのか？

自分をアップデートすべき時期の兆候とは？／やりたいことが見つからないとき、どうすればいい？／「停滞期」を抜け出すには？

第2章 「本当の自分」を生きるためのマインドセット

×「他人から見える成功」を目指す ○「～できるようになりたい」と内的成長を目指す／×「なぜ失敗した？」 ○「なぜうまくいった？」／×「～ができない」 ○「～することはできる」

第2部 人生をアップデートする最強の習慣術

第1章 毎日1％だけ行動量を増やす――体力をつける習慣

「早起き」と呼ばない。「朝起き」と呼ぶ／毎日1％行動量を増やす／食後に10分歩く／有酸素運動をする

第2章 「今できること」にフォーカスする――気力を回復させる習慣

イライラしたら、「自分のルール」を書き出す／「自信」をつけるにはタスクをこなすこと／意味なくスマホを見続けるのをやめる／毎日5分だけ掃除する

第3章 「大事なこと」を人生の真ん中に戻す――思考力を高める習慣

朝、自分の時間を確保してスタートする／「今の自分にとって本当に大事なことは何？」と定期的に書き出す／アイデアを無限に生み出す方法／「今週どんな思い出をつくれるか？」と計画する

第4章 「なりたい自分」に向かって突き進む――精神力を高める習慣

毎日、本を20分以上読む／スマホを視界に入れない／「選択する回数」を減らす／チャンスをつかむために「準備」をしておく

おわりに 「本当はどういう人間でありたかったのか？」を思い出そう

■著者プロフィール：池田貴将（いけだ・たかまさ）

株式会社オープンプラットフォーム代表取締役。リーダーシップおよび行動心理学の研究者。早稲田大学卒。

大学在学中に渡米し、コーチング理論を学んだ経験をもとに起業。セミナーを開催すると、たちまち「ラクにすごい結果が出た」「説明がおもしろくて理解しやすい」と企業リーダーたちの間で評判になり、ファンやリピーターが急増した。

現在はビジネスリーダー向けのスクールを主宰し、「行動を生む心理学」と「人格形成に関する知見」を統合した独自メソッドを伝えている。常に海外の最新の研究や文献を取り入れながら内容をアップデートしており、エグゼクティブやアスリートをはじめとするプロフェッショナル層から高い支持を得ている。

著書に『未来記憶』（サンマーク出版）、『覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰』『図解 モチベーション大百科』『ユニークな行動を取れる人がいつも考えていること』（いずれもサンクチュアリ出版）、『タイムマネジメント大全～24時間すべてを自分のために使う』（大和書房）などがある。

■『人生アップデート大全 ――停滞した自分を変える66の習慣』

著者：池田貴将

定価：1870円（税込）

発売日：2026年2月18日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六並製・368ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478123853/

※リリース内の画像・写真は、本書籍に関わる報道を目的とした使用に限ります。