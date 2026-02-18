APTO、2026年３月開催「言語処理学会第32回年次大会(NLP2026)」にプラチナスポンサーとして協賛

言語処理学会第32回年次大会(NLP2026)について

株式会社APTO

言語処理学会第32回年次大会(NLP2025)は、2026年3月9日（月）から13日（金）の期間、5日間の日程で開催されます。

言語処理学会年次大会は、年に一度、日本国内における自然言語処理分野の研究者・技術者・ユーザ・企業が一同に会し、最先端の研究成果の発表や国際的なレベルでの技術交流が行われる場となっています。

当社はプラチナスポンサーとして、言語処理学会第32回年次大会(NLP2026)に協賛しています。

言語処理学会第32回年次大会(NLP2026)概要

NLP2026公式サイト :https://www.anlp.jp/nlp2026/#cfp※年次大会詳細ページに遷移します。

名称：言語処理学会第32回年次大会（NLP2026）

開催日時：2026年3月9日（月）～ 3月13日（金）

形式：ハイブリッド形式（現地・オンライン）

主催：一般社団法人 言語処理学会(https://www.anlp.jp/)

会場：ライトキューブ宇都宮（所在地：〒321-0969 栃木県宇都宮市宮みらい1-20）

一般社団法人言語処理学会（NLP）について

本学会は、日本国内における言語処理の研究成果発表の場として，また国際的な研究交流の場として，1994年4月1日に設立された学会です。2015年4月1日より一般社団法人となり、日本学術会議から協力学術研究団体としての指定を受けています。

NLP2026公式サイト :https://www.anlp.jp/nlp2026/#cfp

今回の協賛を通じて、研究者、開発者、そしてビジネスパートナーの皆様との連携を強化し、さらなる技術革新と価値創造を目指してまいります。

あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」、専門家の知見を活用してデータの精度を上げる「harBest Expert」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。

▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」

https://harbest.io/

▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」

https://harbest.site

▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」

https://expert.harbest.io/

会社名 ：株式会社APTO

所在地 ：東京都渋谷区神南1-5-14三船ビル4F 403号室

代表者 ：代表取締役 高品 良

URL ：https://apto.co.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]

AI開発やAI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら是非ご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちら :https://harbest.io/contact/