毎日の暮らしを上質に彩る、新作タオル＆フレグランスギフトが『HYACCA』に新登場

株式会社キュービック

株式会社キュービック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：世一英仁、以下「キュービック」）のグループ会社、HYACCA株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：木村圭介）が運営する専門バイヤーが厳選したトレンドのギフトを集めたオンラインギフトショップ『HYACCA（ヒャッカ）(https://hyacca.online/)』は、このたび、暮らしに心地よさと彩りをもたらす、新作の「タオル＆フレグランスギフト」および「タオル＆ハンドケアギフト」の販売を開始いたしました。

■背景：モノではなく「心地よい時間」を贈る

昨今、自宅で過ごす時間の質を重視する傾向が高まり、ギフトにおいても「実用性」だけでなく、使うたびに心が満たされる「体験的価値」が求められています。そこでHYACCAは、肌に触れるタオルの「触覚」と、空間を彩る「嗅覚」に着目。今治タオルの技術が光る〈THE（ザ）〉や〈バーク＆ブランチ〉のディフューザー、韓国トレンドのハンドケア〈kuoca（クオカ）〉など、国内外から評価の高いブランドをバイヤーが独自にセレクトしました。結婚・引越し祝いや内祝いなど、大切な方への贈り物はもちろん、忙しい日々を過ごす方へ「心地よい時間」を届けるギフトコレクションです。

■新商品ラインナップ詳細

1. 一日のはじまりと終わりに、深呼吸を贈る

商品名：LIFE STYLE BOX / BARK＆BRANCH / DUO

価格：15,510円（税込）

URL：https://hyacca.online/products/39372/

「定番」とされてきた日用品の基準を問い直し、これからのスタンダードをつくるプロダクトブランド〈THE〉が手がけた「フェイスタオル」2枚と、自然の気配を日常の空間へと運んでくれる〈バーク＆ブランチ〉の「ディフューザー」を組み合わせたギフトボックス。手に触れる心地よさと穏やかに広がる香りで、深呼吸をしたくなるような、使うたびに心身がゆるむ時間を贈れるセットです。

2. 環境音楽のように、空間へ美しく溶け込むデザイン

商品名：AMBIENT TOWEL / FACE TOWEL / チャコール［ロイヤル-フェニックス オブ ザ シーズ］

価格：6,600円（税込）

URL：https://hyacca.online/products/39385/

愛媛県・今治のタオルメーカー〈楠橋紋織〉から生まれたオリジナルタオルブランド〈ロイヤル-フェニックス オブ ザ シーズ〉のフェイスタオル2枚セット。「AMBIENT TOWEL」は、環境音楽のように空間に彩りを与えつつも、溶け込むような柄を意識してデザインされたシリーズです。バスルームや家具のそばでも、ほどよく柄の個性を楽しめる配色と構成。主張しすぎないよう計算されたバランスが、このシリーズならではの魅力です。

3. 小さなときめきを運ぶ、トレンドカラーとやさしい香りのペアリング

商品名：LIFE SCENT BOX / ハンドケア+フレグランス

価格：8,364円（税込）

URL：https://hyacca.online/products/39365/

遊び心ある配色のハーフハンカチタオル〈OLSIA〉は、ささやかな物語を感じさせる詩的な一枚。ポケットにも収まる、持ち歩きにちょうどいいサイズ感も嬉しいポイントです。ハンドクリーム〈kuoca〉は、体温でなじむなめらかな使い心地。ベタつきにくく、仕事の合間やおやすみ前など、さまざまなシーンで手肌をやさしく包み込みます。香りは「WILD PEACH」と「DARK TEA」の2種類。どちらも豊かに香り立ち、心地よく気分をリフレッシュしてくれる香りです。

その他新商品一覧はこちら：https://hyacca.online/bridal/gift/

■ 今後の展望

HYACCAでは、今後も単なるモノの提供にとどまらず、贈る相手のライフスタイルを豊かにするアイテムの拡充を行ってまいります。季節ごとの限定ギフトや、よりパーソナルなニーズに応えるカスタマイズサービスの強化も進めていく予定です。

■『HYACCA』について（https://hyacca.online/(https://hyacca.online/)）

「大事な人に、嬉しいを贈る」をコンセプトに専門バイヤーが厳選したトレンドのギフトを集めたECサイトです。贈るシーンや相手に合わせたアイデアを参考にしながら、素敵なギフトを選べます。大切なご友人や家族などへのギフトとして、主にハイカジュアル、セミフォーマルな商品を展開しています。

■HYACCA株式会社について

HYACCA株式会社は2023年10月に設立し、「大事な人の一生の記憶になるギフト」をコンセプトとしたオンラインギフトショップ「HYACCA」の運営を行っております。

会社名 ：HYACCA株式会社

所在地 ：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

代表者名 ：代表取締役 木村 圭介

設立 ：2023年10月

URL ：https://brand.hyacca.online/company_info/

法人向けお問合せ：https://business.hyacca.online/

■株式会社キュービックについて

2006年10月24日設立。キュービックは「インサイトに挑み、ヒトにたしかな前進を。」をミッションに掲げ、ヒト起点のマーケティング×デザインでビジネスを前進させる会社です。比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を行っており、心ときめくお買い物メディア『your SELECT.(https://cuebic.co.jp/your_select/)』、暮らしをおいしく便利にするウォーターサーバーの比較サイト『ミズコム(https://waterserver-mizu.com/)』、転職活動や新しいキャリアの選択を支援するサービス『ミライトーチ(https://www.hop-job.com/)』を運営しています。フィールドワークを重視し、表面的なニーズではなくインサイト（深層心理）を的確に捉え、人々をよりスムーズな課題解決体験へと導いています。

会社名 ：株式会社キュービック

所在地 ：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

代表者名 ：代表取締役 世一 英仁

設立 ：2006年10月

URL ：https://cuebic.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

株式会社キュービック（HYACCA株式会社 親会社） PRチーム ： 阿南、木村

E-mail ： cuebic-pr@cuebic.co.jp

Tel ： 03-6908-9765

Fax ： 03-5338-3560