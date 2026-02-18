おいしいをがまんしない「サクッ」「もちっ」糖質オフ冷凍ドーナツ2品新発売

三菱食品株式会社

三菱食品株式会社(東京都文京区)は、3月2日(月)より、ひと口で笑顔になる、そんな冷凍ドーナツを「からだシフト」糖質コントロールシリーズより発売いたします。おいしさそのまま、糖質と罪悪感をオフ。穴があくほど食べたくなる、新しい体験をお届けします。

＜商品開発の背景＞

「甘いものを我慢するつらさ」を軽くしたい。そんな想いから生まれたのが、糖質オフドーナツです。健康志向が高まる中、適正糖質を目指しながら、従来のドーナツと変わらない満足感を追求しました。

デザートに関するインターネット調査を実施したところ、回答者の約半数が健康やダイエットを意識していることがわかりました。またドーナツは間食(おやつ)としての需要に加え、軽食(ごはん代わり)としてのニーズも高い事が確認されました。ワンハンドで喫食できる糖質オフドーナツは、食事としても手軽で便利な存在です。

※デザートに関する生活者調査

＜自然解凍でもレンジ解凍でもOK！＞

手軽なところはもう1点！

自然解凍の他、忙しい時は電子レンジで1個約20秒でも解凍できます。今すぐ食べたい時に便利です。

自然解凍の場合は凡そ20分～1時間（季節・室温により異なります)。朝、冷凍庫から取り出して出勤すればお昼には十分に解凍されており、コーヒーなどお好きなドリンクと共にお召し上がり頂くのもおすすめです。

＜商品概要＞

■発売日：2026年3月2日（月）

■販売エリア：全国

■ラインアップ：2SKU

※１ 日本食品標準成分表（八訂）増補2023年 菓子類/＜ケーキ・ペストリー類＞/ドーナッツ/ケーキドーナッツ/プレーンと比較

【糖質オフについて】

小麦粉の一部を、大豆粉や加工デンプンなど糖質を抑えた原材料に置き換えました。チョコとシュガーグレーズは一般的なものを使用しておりますが、ドーナツで最も糖質が高い原料の小麦粉を抑える事で、糖質量を下げました。

【糖質オフ ドーナツ オールドファッションチョコ】

オールドファッション特有のサクッとした食感を出すため、配合調整を繰り返し、おいしいといってもらえる絶妙なバランスが実現できました。最後まで悩んだのが、プレーンかチョコか。様々な意見や試食を重ねた結果、チョコが付いているほうが甘さと滑らかさで口の中でのバランスがよく、栄養検査の結果でも糖質量がさほど大きくは変わらなかった事もあり、チョコにきめました。

【糖質オフ ドーナツ もちもちシュガー】

丁度良いもちもち感を出すためオールドファッション以上に試作を繰り返し、凡そ1年かけて完成。糖質を落とすため小麦粉以外の原料を使用する事で生地がギュッと締まってしまうことなどを調整しながら、独特のもちもち感が実現しました。甘さ控えめな生地にシュガーグレーズの程よい甘味が加わり、甘いものが得意ではない方にもおすすめしたい商品です。

＜からだシフトは、こんな方におすすめです！＞

・ 「健康診断で糖質制限をと言われたけど、好きなものを食べるのはやめられない、美味しいものが食べたい」

・ 「体型維持やダイエットをしたいけど、美味しいものはどうしてもやめられない」

何か糖質を減らす良い方法はないものかと思案している、そんなあなたに！

＜バラエティ豊かな冷凍商品ラインアップ！ ＞

今回の新商品発売により「からだシフト糖質コントロール」シリーズ（冷凍）は合計13品のラインアップになります。

からだシフトHP https://karadashift.jp/

からだシフトInstagram @karadashift.jp