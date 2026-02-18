SAMURAI、AIで高校教員の業務を効率化「校務DXプロンプト30選」を無償公開 ― 文科省視学委員・鹿野利春氏監修

株式会社SAMURAI

DX支援およびIT教育を展開する株式会社SAMURAI（本社：東京都港区、代表取締役：羽田 吾立）は、高校教員の業務をAIで劇的に効率化する、文科省視学委員・鹿野利春氏監修「校務DX魔法のプロンプト30選」を無償で公開いたします。

※所要時間1~2分の簡単なアンケートにご回答いただいた方全員に、ダウンロードURLを提供いたします。

本アンケートの回答結果は、教育現場における真の業務課題を抽出し、今後のDX研修サービスの開発に役立ててまいります。

■教育活動の質向上を実現するための校務DXを目指して

アンケートに回答する :https://forms.gle/PP5dNEfMWR7b2R4L8回答者全員へダウンロードURLを提供いたします

学校現場では教員の長時間労働が深刻な社会課題となっており、文部科学省からも生成AIの活用指針が示されています。しかし、現場からは「具体的にどう指示すればよいか分からない」という声が多くあがっています。

株式会社SAMURAIは、これまでのIT教育の知見を活かし、教員、学校職員の皆さまが明日からすぐに業務時間を削減できる実用的なツールを提供することで、校務DXの第一歩を支援し、教育活動の質向上を目指しています。

■校務DX魔法のプロンプト30選の特長

1. 現場視点で厳選された、最良の30選

小テスト作成、通知表の所見作成、保護者対応メール、部活動の練習メニュー作成など、日常の様々な校務に対応しています。

2. 今日から使える！"コピペで終わる"利便性

高度なプロンプトエンジニアリングの知識がなくても、コピー&ペーストですぐに高精度な回答が得られるよう設計されています。

3. 高い信頼性と安全性

教育DXの第一人者である鹿野利春氏（一般社団法人デジタル人材共創連盟 代表理事／文部科学省初等中等教育局視学委員）が監修 。個人情報を入力せずにAIを活用するためのガイドラインも同梱しています。

■プロンプトの受け取り方

専用アンケートへの回答者全員にダウンロードリンクを提供いたします。

なお、本アンケートの回答結果は、教育現場における真の業務課題を抽出し、今後のDX研修サービスの開発に役立ててまいります。

■SAMURAI ユースクールとは

「SAMURAI ユースクール」は、プログラミングスクール「侍エンジニア」で培った累計50,000名以上の指導実績(※)をもとに開発された教育プログラムです。学校・塾などの教育現場における情報担当者の不足という課題に対し、情報科目の授業設計から講師派遣、教材提供、進路支援までを一貫して行い、現場の負担軽減と生徒の主体的な学びの両立への支援を行っています。

また授業提供にとどまらず、DX推進による業務効率化（校務DX）や教員・指導者のための支援、大学受験支援も実施。プログラミング学習を通じて「学びの成果を活かす」教育支援モデルを提案します。

プログラミング、データサイエンス、生成AIなどのITスキルを学びながら、探究的な学習を通じて「生きる力」を育むことを目指します。

※当社提供のレッスン・セミナー・オンラインコースなどのサービスを含む

SAMURAI ユースクール：https://uschool.sejuku.net/

株式会社SAMURAI

代表取締役 羽田 吾立

設立年月 2015年3月19日

資本金 110,000千円

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

東京虎ノ門グローバルスクエア17階

事業概要 プログラミング学習サービス

法人IT研修

IT人材紹介サービス

公式ページ https://www.sejuku.net/corp/