1998年からのロングセラーがさらに進化　非刺激性活性酸化マグネシウム便秘薬『３AマグネシアS』2026年2月18日（水）リニューアル新発売

フジックス株式会社

フジックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井上 毅）は、1998年の発売以来、多くの皆様にご愛顧いただいております活性酸化マグネシウム便秘薬「３Aマグネシア」をリニューアルし、2026年2月18日（水）より『３AマグネシアS』（OTC医薬品：第3類医薬品）として新発売いたします。

『３AマグネシアS』は、腸に水を集めて便を柔らかくする「活性酸化マグネシウム※1」を主成分とし、その特長はそのままに、錠剤のスリム化と崩壊時間を向上させました。

※1 活性酸化マグネシウムとは保水力の高い酸化マグネシウムのことです。

■ リニューアルのポイント

1. 錠剤のスリム化※2で「飲みやすさ」が向上

当社従来品（３Aマグネシア）と比較して錠剤を薄く、スリム化させました。喉の通りがスムーズになり、より負担感なく服用いただけます。

2. すばやい崩壊性※2で、効率的に「水を集める」

錠剤の崩壊性を高めることで、より胃酸に溶けやすくなり、腸内での水をいっそう集めやすくさせました。

※2 当社従来品「３Aマグネシア」比

■ 製品ラインナップ・メーカー希望小売価格

■ 製品概要

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176649/table/1_1_af34b6376252260f3dd7e31cdccceb1a.jpg?v=202602181051 ]- 製品名：３AマグネシアS- 区分・分類：OTC医薬品：第3類医薬品- 効能・効果：- - 便秘- - 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔- 用法・用量：- - 成人（15歳以上）１回３～６錠、11歳以上15歳未満１回２～４錠、７歳以上11歳未満 １回２～３錠、５歳以上７歳未満1回１～２錠- - １日１回就寝前にコップ１杯の水で服用してください。- - ５歳未満は服用しないでください

社名：フジックス株式会社

所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木5-59-5 清水代々木ビル３F

代表取締役：井上 毅

事業内容：「3Aカルシウム」「3Aマグネシア」等の製造・発売元

資本金：1,000万円

公式サイト：https://3aca.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

フジックス株式会社 広報担当

TEL：03-3460-0712（代表） / FAX：03-3460-0812