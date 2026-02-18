Renewer、AIエージェント時代のBPO変革と海外先進事例をまとめた「AI × BPO グローバル先進事例ガイド 2026」を無料公開

株式会社Renewer

株式会社Renewerは、AIエージェントの普及によって加速するBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）の変革を捉え、世界の先進企業・スタートアップの取り組みを整理したスライド集「AI × BPO グローバル先進事例ガイド 2026(https://tayori.com/f/ai-bpo-global-usecase-guide)」を公開しました。

■公開の背景──AIエージェントがBPOを再定義する

2026年、AIエージェントが最もインパクトを与える業界はどこか──その有力候補のひとつが、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）業界です。

BPOは「人を集めて、人が作業する」ことで成り立つビジネスですが、AIエージェントの登場により、この前提が根本から揺らぎ始めています。

AIエージェントは複雑な判断や例外処理にも対応し、自動化可能な範囲を格段に広げるテクノロジーです。人とシステムの境界点が大きく変化するなかで、BPOサービスはAIエージェントを起点にビジネスやサービスを再設計していく必要に迫られています。

市場の成長性も際立っています。market.usによると、世界のAI × BPO市場は2023年の26億ドルから2033年には496億ドルへと拡大し、年平均成長率34.3%は従来のBPO市場（4～6%）を大きく上回ります。

Gartnerも、AIエージェントを組み込んだ企業アプリケーションの割合が2025年の5%未満から2026年末には40%に急増すると予測しており、BPO企業にとってAIエージェント戦略の策定は喫緊の課題です。

このような環境下で、先進的なBPO企業やAIネイティブなスタートアップがどのようにビジネスモデルを変革しているかを体系的にまとめたのが本ガイドブックです。

■ 「AI × BPO グローバル先進事例ガイド 2026」概要

本スライド集では、BPO業界を取り巻くAI × BPOの市場動向を俯瞰したうえで、グローバルBPO大手のビジネスモデル変革事例と、コンタクトセンター・バックオフィス領域で急成長するAIネイティブなスタートアップ事例を収録しています。

1. 「Service-as-Software（SaS）」など、4つの次世代ビジネスモデルを定義

従来の人月商売（FTEモデル）に代わる新たな収益モデルとして、BPOをソフトウェアのように提供する「Service-as-Software」、成果連動型など、先進企業が採用している4つのビジネスモデルパターンを体系化して解説しています。

2. 世界の大手BPO企業の「自己変革」事例を深掘り

Genpact、Teleperformance、Concentrix、いった世界最大級のBPO企業が、いかにして自社の既存ビジネスを破壊し、AIテクノロジー企業へと生まれ変わろうとしているか、その戦略と具体的なソリューションを紹介します。

3. 特定業務を塗り替える「AIネイティブ・スタートアップ」10社を厳選

コンタクトセンター領域からバックオフィス領域まで、特定の業界や業務（住宅設備、保険、物流、ITヘルプデスク、採用、融資など）に特化し、従来のBPOベンダーのシェアを奪いつつある注目スタートアップ10社のサービス内容と導入効果を紹介します。

「AI × BPO グローバル先進事例ガイド 2026」見出し（抜粋）

１. はじめに

２. 変革期のBPO業界

- AIエージェントがBPOを再定義する

- AI × BPO市場の成長性

- AI × BPOの定量的インパクト

- 2026年、大企業の40%でAIエージェントが実装される

３. 先進企業のビジネスモデル変革事例

- AIエージェント活用のジレンマ

- 新しいBPOビジネスモデルの4つのパターン

- SaS（Service-as-Software）とは

- ビジネスモデル変革事例：Genpact / Teleperformance / Concentrix / TaskUs

etc...

４．コンタクトセンター × AIエージェント 海外スタートアップ事例

- Sameday（住宅設備）

- Liberate（保険）

- SALIENT（融資・ローン）

- HappyRobot（物流）

etc...

５．バックオフィス × AIエージェント 海外スタートアップ事例

- FIXIFY（ITヘルプデスク）

- Ravenna（チャットベースヘルプデスク）

- HeyMilo（AI採用面接）

- Vesta（住宅ローンワークフロー）

etc...

５. お問い合わせ

■「AI × BPO グローバル先進事例ガイド 2026」ダウンロードページ

https://tayori.com/f/ai-bpo-global-usecase-guide(https://tayori.com/f/ai-bpo-global-usecase-guide)

公開日：2026年2月18日（水）

■代表堀内の解説記事（note）

代表堀内のnoteではガイドブックの内容を抜粋しながら、掲載できなかった補足説明を含めて解説しています。

AI × BPO グローバル事例ガイド──2026年、AIの主戦場を海外先進企業から読み解く

https://note.com/horiday018/n/n49e30f3b8d04(https://note.com/horiday018/n/n49e30f3b8d04)

