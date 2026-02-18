吸収性能がアップした犬用ペットシーツ 『エリエールPet キミおもい たっぷり吸収 パワフル消臭シート』リニューアル発売

大王製紙株式会社

大王製紙株式会社（本社：東京都千代田区）が展開する衛生用紙製品No.1ブランド※1「エリエール」のペット用品ブランド「エリエールPet キミおもい」は、犬用ペットシーツ『エリエールPet キミおもい たっぷり吸収 パワフル消臭シート』をリニューアルし、2026年3月21日（土）から全国発売します。

従来品で好評であった逆戻りしにくい特長と長時間消臭性能はそのままに、吸収性能を強化。おしっこをした跡を踏んでも足裏が濡れにくく、おしっこの拡散面積も小さく※2なり、排尿中の足濡れも軽減します。

ワンちゃんのトイレにペットシーツを使用されているご家庭にとって、ワンちゃんがペットシーツでおしっこをした後、おしっこをした部分を踏んでしまい「足濡れ」が発生することは、大きな悩みのひとつとなっています。室内トイレをリビングなどの生活空間に設置する方は60.7％にのぼりますが※3、ワンちゃんが足濡れしたまま歩きまわると、生活空間の汚れやニオイの発生につながり、オーナーさんのお掃除の手間も増えてしまいます。こうした背景から、ペットシーツには「おしっこをすばやく吸収し、足濡れを防ぐ」機能が求められています。

そこで当社は、2023年9月の発売以来好評いただいている『エリエールPet キミおもい たっぷり吸収 パワフル消臭シート』をさらに進化させ、従来の逆戻りしにくい構造はそのままに、吸水性能を強化。おしっこの拡散面積が小さくなり、排尿中の足濡れも軽減し、ワンちゃんやオーナーさんが、より快適に過ごせるように設計しました。

今後も「エリエールPet キミおもい」は、ペットとオーナーさんの“より幸せな暮らし”をカタチにするため、ペットへのやさしさと多様化するオーナーさんのニーズを重視した商品開発を行ってまいります。

※1:インテージSRI＋ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算（2024年度メーカー別売上金額）

※2:当社従来品との比較

※3:当社調べ（2025年8月実施、犬用ペットシーツユーザー n=425）

― 『エリエールPet キミおもい たっぷり吸収 パワフル消臭シート』 商品概要 ―

【商 品 名】 エリエールPet キミおもい たっぷり吸収 パワフル消臭シート

【発 売 日】 2026年３月21日（土）から全国発売

【商品内容】 全3商品／オープン価格

◎ レギュラー（44cm×32cm）：88枚

◎ ワイド（59cm×44cm）：44枚

◎ スーパーワイド（90cm×60cm）：18枚

【公式HP】 https://www.elleair.jp/kimiomoi/dog/shoshusheet/

【お問い合わせ】 エリエールお客様相談室 フリーダイヤル：0120-205205

お問い合わせフォーム：https://www.elleair.jp/inquiry/rules

― 『エリエールPet キミおもい たっぷり吸収 パワフル消臭シート』 商品特長 ―

■おしっこ跡を踏んでも足裏さらさらキープ【NEW】

シート表面のエンボス加工により、へこんだ部分がおしっこの通り道となり、サッと吸収。逆戻りしにくい構造で、ワンちゃんがおしっこ跡を踏んでも安心です。

さらに、おしっこの拡散面積を小さくしたことで、排尿中の足濡れを軽減します。

■長時間消臭でニオイしらず

極小ポリマーで、排尿直後から尿を素早く吸収し、おしっこ臭の原因であるアンモニアを強力消臭。室内でおしっこ臭を感じるストレスを軽減します。

■お外でトイレ気分！？グラスフィール成分配合

室内飼育でも、70%※４以上のワンちゃんがお散歩中にもトイレをします。外でトイレをさせているオーナーさんは「ワンちゃんは外でトイレをしている方が快適だ」と考えている割合も多いことも判明しています※5。北里大学獣医学部との共同研究結果から、ワンちゃんにとっても快適なトイレ空間になるよう芝生に含まれる香り成分「グラスフィール成分」を配合。ヒトには感じず、ワンちゃんには感じ取れる香りで、お外でトイレをしているような気分にしてくれます。（シートは無香タイプです）

※４:当社調べ（2024年3月実施、犬用ペットシーツユーザー n=500）

※５:当社調べ（2023年2月実施、主に外でトイレをさせている犬オーナー n=159）

― 「エリエールPet キミおもい」について ―

「エリエールPet キミおもい」は、ペットとオーナーさんの“より幸せな暮らし”をカタチにするため、“ペットへのやさしさ”と“多様化するペットオーナーさんのニーズ”を重視した5カテゴリー（システムトイレ用猫砂・シート、ノーマルトイレ用猫砂、おむつ、ペットシーツ、ウエットシート）の商品を展開。

「ペットへのやさしさ」については、北里大学獣医学部と共同研究を行い、ペットがより自然な状態で健康・快適に暮らせるよう、ペット視点での商品開発を行っています。

【商品内容】 全5カテゴリー（猫用11商品、犬用14商品、犬猫兼用2商品）

【公式HP】 https://www.elleair.jp/kimiomoi/about/(https://www.elleair.jp/kimiomoi/about/%E2%80%8B)

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/elleairpet_kimiomoi_official/

【商品ラインナップ】